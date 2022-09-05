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Непокоренная высота. 9 из 12 туристов, совершавших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, погибли

Непокоренная высота. 9 из 12 туристов, совершавших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, погибли

Автор:
05 сентября 2022 23:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Камчатка   Ключевская Сопка   МЧС   альпинисты   вулкан   гибель   
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Отметка в 4158 метров стала роковой для группы альпинистов, решивших покорить Ключевскую Сопку на Камчатке. Вечером 5 сентября стало известно, что из 12 человек, начавших восхождение, в живых осталось только трое. До вершины Сопки туристы не дошли около 600 метров. Выжившие ждут спасателей, но из-за погодных условий добраться к ним пока не получается.

Первые новости о трагедии на Камчатке стали появляться еще в субботу, 3 сентября: по предварительным данным, при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, группа из 12 человек, в числе которых было два гида, шла в связках по три человека. На высоте более 4 тыс. м один из альпинистов сорвался в пропасть, потащив за собой еще двоих. Почти сразу после этого сорвалась еще одна связка. Четыре человека погибли мгновенно, еще двое — позже от полученных травм.

Как события развивались дальше, что именно случилось там, наверху, пока не ясно. 5 сентября стало известно, что число погибших участников восхождения увеличилось до девяти.

Лишь одному из гидов, который находился на высоте 4158 метров, удалось спуститься вниз, к домику вулканологов на отметке 3300 метров, где оставались ещё два члена группы, которые не решились на восхождение. Втроем (30-летний Иван Алабугин, 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачева) они ждут спасателей. В помещении есть еда и газ. Благодаря тому, что у гида оказался с собой спутниковый телефон, можно получать хоть какую-то информацию. С его слов, все, кто остался наверху, а это 9 человек, погибли. Об этом пишет Московский Комсомолец.

Поисково-спасательную операцию осложняет сильный ветер, снег, а также наличие на пути ледовых полей, передвигаться по которым можно только в «кошках», используя ледорубы.

Директор туристической компании "Край вулканов" Эдуард Фролов, комментируя в интервью РЕН ТВ трагедию на Камчатке, рассказал о главной опасности Ключевской Сопки для туристов.

"Это самый высокий действующий вулкан Евразии. Главная опасность — очень разная погода в начале восхождения и в конце. Она может меняться очень сильно, выходишь в нормальных условиях, с каждым шагом попадаешь в более критические условия. Еще одна опасность — постоянные камнепады. Оценка своих возможностей — основное, что должно двигать всеми, кто идет на вулкан", — подчеркнул Фролов:

Российские туристы, погибшие во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, прибыли на полуостров из шести разных городов РФ.

«Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

СМИ публикуют полный список группы:

1. Алабугин Иван, 1992 г.р., 2. Мищенко Андрей, 1981 г.р., 3. Семеничев Павел, 1984 г.р, 4. Соловьёв Максим, 1988 г.р., 5. Киприянов Андрей, 1996 г.р., 6. Аверин Роман, 1979 г.р, 7. Косюк Екатерина, 1994 г.р, 8. Гутор Андрей, 1987 г.р, 9. Жиловачик Александр, 1991 г.р, 10. Сорокин Евгений, 1984 г.р, 11. Усачёва Анастасия, 1987 г.р, 12. Михайловский Игорь, 1976 г.р.

Прокуратура начала проверку компании, которая организовала тур на вулкан. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», а также продолжается расследование дела, возбужденного по факту смерти туристов (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Также следователи СК побывали на месте, с которого началось восхождение группы альпинистов и изъяли необходимые вещи и предметы. Уточняется, что в данный момент изучаются электронные носители информации, чтобы выяснить детали гибели участников похода.

UPD. 06.09.2022

Троих человек, принимавших участие в неудачном восхождении на Ключевскую сопку, эвакуировали с высоты 3300 метров. Борт МЧС уже доставил их в село Ключи. После осмотра в больнице их отправят в Петропавловск-Камчатский.

По предварительным данным у двоих туристов травм нет. У гида отморожены конечности и он не может самостоятельно передвигаться.

Участники восхождения рассказали спасателям о том, что произошло на высоте 4000 метров.

Перед началом подъема на сопку Анастасии Усачевой и Роману Аверину стало плохо и один из гидов, Иван Алабугин, повёл их вниз, на высоту 3300 метров. Остальные участники в это время отправились покорять вершину со вторым гидом.

Когда ребята подходили к домику, с Иваном по рации связался второй гид и сообщил, что их группа сорвалась. Иван взял спальные мешки, палатку и отправился помогать. Анастасия и Роман остались ожидать остальных на высоте 3300 метров.

По словам Ивана через несколько часов он добрался до места падения группы. Там он разбил лагерь и стал оказывать первую помощь пострадавшим. Изначально было трое погибших, но за несколько дней умерли ещё 6 человек. В итоге, после того как скончался последний пострадавший, Иван отправился вниз к домику, где его ждали Анастасия и Роман.

При этом до конца не понятно, что именно стало причиной падения. По словам членов группы погода была хорошая. Скорее всего, одной из причин мог стать камнепад, в результате которого несколько человек не удержались и потянули за собой остальных. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Камчатка   Ключевская Сопка   МЧС   альпинисты   вулкан   гибель   
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34  комментария
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3k
Едондер пуп 9 часов назад
"...уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья..." А разве могут быть услуги по залезанию на горы какими-то другими, "отвечающими требованиям безопасности"?? Это все равно что открыть фирму по катанию на крыше электрички, а потом объяснять: "Ну там же условия в начале поездки и в конце разные - бывает очень жарко, миллион градусов, а ещё группа может разделиться на части... на много частей".
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1k
Медвед 12 минут назад
Кому интересны подъемы - отличный фильм Эверест.
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2k
Константин Полчаса назад
Так лучше, чем от водки и от простуд!
(с)
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1k
Kariya 40 минут назад
Вроде говорят, что поперлись в плохую погоду, да еще и гид был приехавший, а не местный. Пьяному море..?
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38k
Александр 59 минут назад
Не очень понимаю претензии к тур-фирме. На такие восхождения люди идут по собственному желанию, есть ведь те, кому адреналина очень не хватает в жизни. И все, кто идут в такие места прекрасно понимают, что могут не вернутся. Это по мне так же , как заводить уголовные дела на военкомат, если доброволец погиб на войне...
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7
Максим Химки Час назад
Силком туда никто не тащил,сами залезли.
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1k
lihaci 2 часа назад
Гора - действующий вулкан, покрыта льдом, изрезана глубокими трещинами, постоянные камнепады, погода меняется каждые5 минут, ураганные ветра, невозможность спасательной операции... Действительно, что может пойти не по плану?!?
Премию Дарвина, всем, живым и не очень.
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6k
Duckk 2 часа назад
"Умный в гору не пойдёт..."
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7k
vitenok 2 часа назад
Не понятно, как прокуратура возбудила такие дела, если даже не поговорили со свидетелями ( выжившими)? Спасательной операции ведь ещё не было? А если тот, кто спустился, пи..дит? А если там ещё живые люди? Уголовщина? Как сейчас фирме можно предъявлять обвинения? Или это СМИ?
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4k
Egoro 2 часа назад
"Можно жить так, а можно ускориться" (С).
Ребят жаль, но ведь знали на что идут, профессиональный (точнее любительский) риск.
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2k
ДК 7 часов назад
Лично я всего на пару километров заходил. А вот сын серьезно поднимается, вместе с подругой...
Ссылка www.youtube.com
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1k
Шурман 7 часов назад
Горы не прощают ошибок , мог бы цитировать но у самого и А и Б разряды , нытики сразу домой на половине , сам могу спустить и пойти к друзьям . Был печальный опыт , засели в буран , ледорубы заметало за минуту , группа 40 человек и угадайте кто дошел ? . Дошли мы 4 инструктора и 2 девочки по 20 лет , одну как сейчас помню звали Мадина , она была с парнем а парень сошел с маршрута . Она мне в любви признавалась но я списал все на шок .
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1k
Алексей Попов 8 часов назад
И че дома не сиделось? Еще бы и счет выставили бы, я б не против был бы...
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27k
Квантовый переход 9 часов назад
Х.з. кому и что они пытались доказать.ГорЕ вызов бросили?Так ей похеру. Могли бы вообще на гору не лезть.Бошку разнесли бы себе из обреза.И других бы не мучили.Как спасателей например.Вот же бараны ей богу.
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26k
Юрьевич 9 часов назад
Хотели экстрим - получили экстрим... Жаль конечно, что погибли... но тут дело случая, в горы пошли, а не на полянку за ягодами.

Я в молодости тоже нервы щекотал путём прыганья с парашютом с высоты 800 метров. Я прекрасно отдавал себе отчёт, что парашют может и не раскрыться, а ещё хуже - не полностью раскрыться и закрутить так, что и запасной не раскроется. А иначе как? Без риска нервы не пощекочешь... Этим ребятам просто не повезло.
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