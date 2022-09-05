Непокоренная высота. 9 из 12 туристов, совершавших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, погибли

Первые новости о трагедии на Камчатке стали появляться еще в субботу, 3 сентября: по предварительным данным, при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, группа из 12 человек, в числе которых было два гида, шла в связках по три человека. На высоте более 4 тыс. м один из альпинистов сорвался в пропасть, потащив за собой еще двоих. Почти сразу после этого сорвалась еще одна связка. Четыре человека погибли мгновенно, еще двое — позже от полученных травм.

Как события развивались дальше, что именно случилось там, наверху, пока не ясно. 5 сентября стало известно, что число погибших участников восхождения увеличилось до девяти.

Лишь одному из гидов, который находился на высоте 4158 метров, удалось спуститься вниз, к домику вулканологов на отметке 3300 метров, где оставались ещё два члена группы, которые не решились на восхождение. Втроем (30-летний Иван Алабугин, 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачева) они ждут спасателей. В помещении есть еда и газ. Благодаря тому, что у гида оказался с собой спутниковый телефон, можно получать хоть какую-то информацию. С его слов, все, кто остался наверху, а это 9 человек, погибли. Об этом пишет Московский Комсомолец.