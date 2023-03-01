Пока в городе неподалеку пеплограда нет, да и местные жители не чувствовали каких-либо странных запахов. Шлейф распространился всего на 5 км и угрозы для жизни населения нет.

Впрочем, сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции, заявил, что в ближайшие несколько дней как раз могут начаться серьезные землетрясения в регионе, которые затронут Курилы, Камчатку, Японию и Индонезию.