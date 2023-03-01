На Курилах произошло неожиданное. Там уже несколько дней сильно дымит и выбрасывает пепел вулкан Эбеко. Примечательно, что острова находятся в девятибальной зоне, а любая сейсмическая активность здесь довольно опасна.
Впрочем, в МЧС уже уверили, что ничего страшного не произойдет, хотя столб пепла достиг в высоту 2,5 км. Сам вулкан, к слову, высотой в 1,1 км, расположен он в 7 км от Северо-Курильска.
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Стоит отметить, что вулкан находится в сейсмоопасной зоне - там Тихоокеанская плита погружается под материк, и в итоге тут могут возникнуть серьезные землетрясения, магнитуда которых выше 8 баллов.
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Пока в городе неподалеку пеплограда нет, да и местные жители не чувствовали каких-либо странных запахов. Шлейф распространился всего на 5 км и угрозы для жизни населения нет.
Впрочем, сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции, заявил, что в ближайшие несколько дней как раз могут начаться серьезные землетрясения в регионе, которые затронут Курилы, Камчатку, Японию и Индонезию.
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Верить ему, однако, сомнительное удовольствие - он объясняет грядущие события "сближением планет" и отмечает, что во всем виновато положение нашей Земли в космосе. Ведь наши сейсмологи уже ответили нидерландскому коллеге - они уверены, что предпосылок для опасности нет.
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По словам учёного, причиной катаклизма станет сближение планет.