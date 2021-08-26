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Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности

Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности (18 фото)

Автор:
26 августа 2021 10:05
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Юмор   коронавирус   прикол   смех   черный юмор   
3216
18
Хорошее настроение, смех, ирония - это то, без чего текущая пандемия коронавирусной инфекции проходила бы еще жестче. Давайте немного отвлечемся от проблем, вспомнив, что юмор продлевает жизнь.
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Метки: COVID-19   Юмор   коронавирус   прикол   смех   черный юмор   
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Борис Карабанов 2 часа назад
А что не так? Да, ковид резко "потяжелел" и "помолодел". В частности, у нас в регионе на волне осени 20-го при заболеваемости 210-230 человек смертность была 2-3 человека в сутки, а сегодня, при той же заболеваемости, порядка 20-и(1) человек.
Да, при незначительном снижении заболеваемости смертность зашкаливает из-за тяжести течения.
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7k
sivanov1079 11 минут назад
Теста РПЦ???
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3k
Дмитрий 21 минуту назад
Скажите кто-нибудь, что вместе с бабами в эту же яму мужики прыгают!
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3k
Юрий Злой Полчаса назад
свое дело он сделал, помог набить карманы, маски в первый год окупались минимум 10 кратно, вон пару лет назад ковчеги, бункеры на случай апокалипсиса и прочее вполне успешно продавалось, через пару лет придумают новую байку
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12k
Юрий Николаевич 39 минут назад
Комментарий к фото
Нашу идею сперли.
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