Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности

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Хорошее настроение, смех, ирония - это то, без чего текущая пандемия коронавирусной инфекции проходила бы еще жестче. Давайте немного отвлечемся от проблем, вспомнив, что юмор продлевает жизнь.
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Метки: COVID-19 Юмор коронавирус прикол смех черный юмор
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