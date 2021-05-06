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Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится

Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится (21 фото)

Автор:
06 мая 2021 07:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   болезнь   прикол   смерть   смех   уродство   черный юмор   
1709
21
У нас весьма неоднозначное отношение к черному юмору. С одной стороны, все шутки отражают нашу повседневную жизнь. С другой - это направление юмора часто обижает чьи-то чувства. Заходить в этот пост, либо нет - решать вам!
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Метки: Юмор   болезнь   прикол   смерть   смех   уродство   черный юмор   
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Demolition Man 46 минут назад
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3k
Едондер пуп 4 минуты назад
Мне до сих пор непонятно было: почему Наташа не услышала, как коты там все уронили. Теперь проясняется более-менее)(
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1k
friday2009 Полчаса назад
Насчёт сожжения как раз все наоборот. Сухие дрова-мучительная смерть от огня, влажные-быстрая смерть от дыма
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7k
Izrin Maria 41 минуту назад
Чёрный юмор - это, во-первых, юмор.
За сборище "баянов", и за то, что просто не смешно, жирный минус.
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