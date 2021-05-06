Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится

У нас весьма неоднозначное отношение к черному юмору. С одной стороны, все шутки отражают нашу повседневную жизнь. С другой - это направление юмора часто обижает чьи-то чувства. Заходить в этот пост, либо нет - решать вам!

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