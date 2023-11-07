Вспомнили ковидное время: пользователи соцсетей поделились врезавшимися в память историями

Коронавирус вновь в новостных сводках. Тысячи людей заражаются ежедневно, есть жертвы. Но, согласитесь, что за эти годы мы как-то по-другому стали относиться к данной теме. Помните, какая жесть была в 2020 году? Перед вами истории пользователей соцсетей, которые вдруг решили вспомнить самые яркие личные моменты первых волн ковида.