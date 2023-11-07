Вспомнили ковидное время: пользователи соцсетей поделились врезавшимися в память историями

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Коронавирус вновь в новостных сводках. Тысячи людей заражаются ежедневно, есть жертвы. Но, согласитесь, что за эти годы мы как-то по-другому стали относиться к данной теме. Помните, какая жесть была в 2020 году? Перед вами истории пользователей соцсетей, которые вдруг решили вспомнить самые яркие личные моменты первых волн ковида.
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Мерзко было.
Где-то полгода длилось
Никакой изоляции не соблюдала, поскольку работала каждый день и удалёнки не предусматривалось. Самый трэш был чуть позднее, когда всех обязали носить маски, а передвижение разрешили. Вот толпами скоты - нервомотатели в магазины валили. Ну что страшного в том чтобы натянуть тряпку на нос на несколько минут????? мы по 13 часов вынуждены были так работать, а тут зашёл, купил, вышел и снял. Так нет же. Сколько крови выпили и километры нервов намотали... Поймут только те, кто так же "с людьми" работает.
Понял, чем мне водка тогда отдавала на привкус!
Ковид ковидом был, но Новый год надо было праздновать