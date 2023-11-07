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Вспомнили ковидное время: пользователи соцсетей поделились врезавшимися в память историями

Вспомнили ковидное время: пользователи соцсетей поделились врезавшимися в память историями

Автор:
07 ноября 2023 23:07
Метки: Прикол   Юмор   ковид   ковид19   коронавирус   смех   
1297
16

Коронавирус вновь в новостных сводках. Тысячи людей заражаются ежедневно, есть жертвы. Но, согласитесь, что за эти годы мы как-то по-другому стали относиться к данной теме. Помните, какая жесть была в 2020 году? Перед вами истории пользователей соцсетей, которые вдруг решили вспомнить самые яркие личные моменты первых волн ковида.

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Метки: Прикол   Юмор   ковид   ковид19   коронавирус   смех   
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5  комментариев
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16k
GROMOZEKA Час назад
После ковида многое стало иметь запах резаного лука.
Мерзко было.
Где-то полгода длилось
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11k
Света 23 минуты назад
Никакого трэша личного. Первый раз перенесла и даже не знала что болела. Лишь один день слегка заложило нос и всё. Только позже, уже через несколько недель пробовала понюхать что то, но ничего не почувствовала вообще. Длилось это больше полугода. Потом по работе заставили сделать прививку и вот от неё температурила почти сутки просто не могла голову с постели поднять! Второй раз всё равно болела и вполне так ощутимо, хотя гораздо легче чем знакомые и родные. Так что прививка эта мне лично показалась до звезды.
Никакой изоляции не соблюдала, поскольку работала каждый день и удалёнки не предусматривалось. Самый трэш был чуть позднее, когда всех обязали носить маски, а передвижение разрешили. Вот толпами скоты - нервомотатели в магазины валили. Ну что страшного в том чтобы натянуть тряпку на нос на несколько минут????? мы по 13 часов вынуждены были так работать, а тут зашёл, купил, вышел и снял. Так нет же. Сколько крови выпили и километры нервов намотали... Поймут только те, кто так же "с людьми" работает.
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5k
Suvar_ Полчаса назад
СБ вообще не заметил как прошло. Как объявили локдаунн решил свалить в деревню, проехал 2 поста космонавтов, т. показывало 37, доехал расслабился, нектар не так чтобы жжет, лук жжет если только чуть-ли не в ноздрю засунешь... в общем пару дней такое было и дальше норм. Соболезную тем кто потерял тогда близких от этой заразы но мне было норм и даже здорово. Пробок нет, везде все свободно, счастье!
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876
Ольга 36 минут назад
мне долгое время вобще ничего ничем не пахло. я с детсва на запахи "глуха", все кондиционеры на один вкус - воняет чем-то. ну, мускус от апельсина отличу, лаванду от пачули - хрен. после ковида сначало ничего не чуяла. а потом началось - неделями стоит в носу запах. то гниющего дерева из-под ванной, то старой бабкиной китайской сумочкой, мариновавшейся на антресолях лет дцать. недавно все стало вонять чем-то приторно сладким, как дешевские конфеты шоколадные с помадкой, но прям пластилиновые по качеству. знаю, с аналогиями у меня [мат] полный, но тут как просить слабовидящего описать цвет - он вам такого же три вагона насобирает. в общем, не нюхали раньше, и еще б не нюхали, чем вот такое преследование запахов.
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88k
Taras Kozalupko Час назад
Во точно!
Понял, чем мне водка тогда отдавала на привкус!
Ковид ковидом был, но Новый год надо было праздновать

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