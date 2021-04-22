Черный юмор за 300, или экспериментальные шутки не для всех

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Сейчас будет жестко! Вы готовы? В этой подборке собраны шутки на темы, над которыми нам давно понравилось смеяться: расизм, болезнь, смерть, неполноценность и прочее. Подумайте дважды, а уже потом заходите в данный пост.
1. "Считаю нормой, когда молодые парни встречаются с дамами постарше, но пожалуйста, не откапывайте их!
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Метки: Юмор жесть прикол расизм смерть. болезнь смех черный юмор
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