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Черный юмор за 300, или экспериментальные шутки не для всех

Черный юмор за 300, или экспериментальные шутки не для всех (16 фото)

Автор:
22 апреля 2021 12:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жесть   прикол   расизм   смерть. болезнь   смех   черный юмор   
2717
16
Сейчас будет жестко! Вы готовы? В этой подборке собраны шутки на темы, над которыми нам давно понравилось смеяться: расизм, болезнь, смерть, неполноценность и прочее. Подумайте дважды, а уже потом заходите в данный пост.
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Метки: Юмор   жесть   прикол   расизм   смерть. болезнь   смех   черный юмор   
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