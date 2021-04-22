Черный юмор за 300, или экспериментальные шутки не для всех

Сейчас будет жестко! Вы готовы? В этой подборке собраны шутки на темы, над которыми нам давно понравилось смеяться: расизм, болезнь, смерть, неполноценность и прочее. Подумайте дважды, а уже потом заходите в данный пост.

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1. "Считаю нормой, когда молодые парни встречаются с дамами постарше, но пожалуйста, не откапывайте их! 0 Источник:

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2. Иногда комментарии к подобным постам просто бесценны 0 Источник:

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5. Встречайте, черные шутки за 300 0 Источник:

6. И смех и грех 0 Источник:

7. Совпадение? Не думаю! 0 Источник:

8. Когда у тебя осталось 7 жизней, и ты не знаешь, на что их потратить 0 Источник:

9. Врачи - это те еще тролли 0 Источник:

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11. Как-то неловко получилось 0 Источник:

12. А как к вакцинации относитесь вы? 0 Источник:

13. На фантазию 0 Источник:

14. Братья Марио, кто с вами так? 0 Источник: