Бородавочник: Полная противоположенность своего образа из «Короля Льва». Поджарый, стройный и брутальный перец

Бородавочник соткан из противоречий. Он силен, но уязвим перед многими хищниками. Храбр, но предпочитает бежать перед лицом врага. Полезен природе, но вредит человеку. А еще он очень известен, но не был замечен на страницах Книги животных! Сегодня мы исправим это недоразумение.
За сим кабанчиком не придётся гоняться, ведь он водится практически по всей Африке. Прототип Пумбы весом в 70-100 кило практически идеально приспособился к брутальным условиям чёрного континента. Избегают они лишь тропических лесов и пустынь.
Да и на своего мультипликационного собрата хрюшки похожи весьма условно. В мультике нам показывали почти шарообразного свинтуса, который явно перебарщивал со сладким. Настоящие дикие хрюшки такими формами похвастаться не могут — все они подтянуты и стройны. Попробуй набрать жирку, когда за твоей попкой охотится половина мясоедов континента! Приходится всегда быть в форме.
Скудные дары саванны не облегчают ситуацию. Кабану приходится рассчитывать на ягоды, орехи, корнеплоды и мертвечину в роли праздничного блюда. Процесс питания у этих поросей особый: слишком короткая шея не позволяет им наклоняться, поэтому животные натурально встают на колени, чтобы перекусить.
И всё же, совсем без жировой прослойки животины не остались. Жир — это экстренный источник воды для каждого жителя засушливых районов, есть он и у наших героев. Только вот ребятки не стали отращивать пузо, все свои запасы они спрятали в... бородавки! Да, выросты на морде не выглядят симпатично, но в экстренной ситуации они спасут своего хозяина от гибели.
Жировой неприкосновенный запас — не единственное приспособление для жизни в саваннах. Клыки длиной в 6 сантиметров — основное оборонительное оружие против хищных кошек, гиен и грифов.
При необходимости храбрая свинка готова наброситься даже на врага в несколько раз больше себя. Но для кабанчиков лучший бой тот, который не случился. При встрече с мясоедом животины врубают форсаж и разгоняются до 50 км/ч.
Чтобы не пересекаться с другими животинами лишний раз, бородавочники готовы буквально закопать себя в землю. Они научились рыть норы-бункеры копытами. Хотя, особо ленивые (или наглые?) хрюшки способны занять и чужую хату. Некоторые самцы, например, с удовольствием занимают домик трубкозуба на ночь, пока хозяин бродит по окрестностям в поисках пищи.
Бородавочник всегда рад только одному существу — полосатому мангусту. Реальный Тимон совсем не похож на героя культового мультфильма, он даже не сурикат! Дружба выгодна для обоих животин — Тимоны спасают Пумб от паразитов, а Пумбы защищают Тимонов от мелких хищников.
Даже к собратьям африканский хрюндель относятся холодно. Кабаны предпочитают гордое одиночество, а кабанихи — небольшую компанию в десяток подруг. Если пути двух одиноких парней пересекутся, они просто дружески потрутся мордами и разойдутся по своим делам.
А вот если самец повстречает стадо самок — жди любви. У бородавочниц нет конкретного сезона размножения, брачный период привязан к гормональному фону конкретной дамы. Обычно, вокруг фертильной самочки собирается сразу несколько воздыхателей. Чтобы решить, кто из них достоин копытца дамы, молодые и не очень свины устраивают небольшое соревнование. У меня пальцы не поворачиваются написать слово «драка»: два претендента аккуратно бьются лбами и стараются не поранить друг дружку клыками.
Победитель поединка становится отцом целых восьми поросят. Правда, детишек он не увидит, мамаша разродится только через 4-5 месяцев. Перед родами мама-свинья роет для них специальную яму. Ребятишки будут жить в родильной норке пока не окрепнут.
Спустя 2 недели минипиги поднимутся на ноги, и мамаша отведёт их в женское стадо. Там молодёжь промаринуется ещё полгода, и только затем парни станут достаточно самостоятельны, чтобы отправиться на поиски собственного участка земли.
Источник:
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как то видел на натгео, как стадо свиней сломали леопарду хвост и он легко отделался, с трудом ноги унёс ))