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Бородавочник: Полная противоположенность своего образа из «Короля Льва». Поджарый, стройный и брутальный перец

Бородавочник: Полная противоположенность своего образа из «Короля Льва». Поджарый, стройный и брутальный перец (12 фото)

Автор:
21 августа 2021 11:34
Метки: животные   интересно   факты   
390
12

Бородавочник соткан из противоречий. Он силен, но уязвим перед многими хищниками. Храбр, но предпочитает бежать перед лицом врага. Полезен природе, но вредит человеку. А еще он очень известен, но не был замечен на страницах Книги животных! Сегодня мы исправим это недоразумение.

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Метки: животные   интересно   факты   
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8  комментариев
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Я был на сафари мэрчесон фалс, сидел пил пиво с ходдогом, ко мне такая свинья подошла, легла около ног, думал прирученная, сижу, пью пиво, скармливаю хлеб от хотдога, вобщем хорошо отдыхаем) потом ко мне решили подойти другие люди, как этот свин на них бросился) а Я для него как свой)
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28k
Fat Lynx 16 минут назад
Лайк не глядя.
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1k
azuver 47 минут назад
Интересно какой он на вкус? Отличается от нашего дикого кабана, из которого сделанные и пожаренные колбаса и шашлык вкуснейшая штука.Про шурпу я вообще молчу.
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15k
Пумба 47 минут назад
Да, я такой!
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930
Василий Кортнев 2 часа назад
это те ещё боевые свиньи!
как то видел на натгео, как стадо свиней сломали леопарду хвост и он легко отделался, с трудом ноги унёс ))
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