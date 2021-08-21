Бородавочник: Полная противоположенность своего образа из «Короля Льва». Поджарый, стройный и брутальный перец

И всё же, совсем без жировой прослойки животины не остались. Жир — это экстренный источник воды для каждого жителя засушливых районов, есть он и у наших героев. Только вот ребятки не стали отращивать пузо, все свои запасы они спрятали в... бородавки! Да, выросты на морде не выглядят симпатично, но в экстренной ситуации они спасут своего хозяина от гибели.