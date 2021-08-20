Как правильно воспитывать водителей: дорожные штрафы в ФРГ

FISHKINET
«Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото) «Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать... Простой тест по арифметике, который не осилит каждый второй Простой тест по арифметике, который не осилит каждый второй В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских... Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться "Я второй раз так не смогу": сказал Алексей Смирнов после тяжелой финальной сцены фильма "Я второй раз так не смогу": сказал Алексей Смирнов после тяжелой... Как житель Горного Алтая вразумил вандалов Как житель Горного Алтая вразумил вандалов Советский электроприбор, который удивил китайцев Советский электроприбор, который удивил китайцев Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Британская резня питомцев»: зачем люди добровольно убили 750 тысяч кошек и собак «Британская резня питомцев»: зачем люди добровольно убили 750... Мигрант сымитировал нападение полицейских, с разбега ударившись головой об стену Мигрант сымитировал нападение полицейских, с разбега ударившись... Кот, которого бросила хозяйка в аэропорту Кот, которого бросила хозяйка в аэропорту 16 людей, которые рассчитывали на подарок судьбы, но реальность смачно все обломала 16 людей, которые рассчитывали на подарок судьбы, но реальность... "Я хочу быть женщиной": скетч на злобу дня из комедии 1979 года "Я хочу быть женщиной": скетч на злобу дня из комедии 1979 года Как утопить плавающий экскаватор Как утопить плавающий экскаватор Новый Ролик от Бостон Динамикс Новый Ролик от Бостон Динамикс Единственный Герой Советского Союза и России получивший "Золотую Звезду" за военные подвиги. Кто он? Единственный Герой Советского Союза и России получивший "Золотую... Как же огромны некоторые вещи по сравнению с человеком Как же огромны некоторые вещи по сравнению с человеком Георгий Бурков. Жизнь и творчество Георгий Бурков. Жизнь и творчество День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим День тех, кого мы терпеть не можем и убиваем всякий раз, как видим
Как правильно воспитывать водителей: дорожные штрафы в ФРГ

Как правильно воспитывать водителей: дорожные штрафы в ФРГ (4 фото)

Автор:
20 августа 2021 18:40
Метки: Германия   пдд   штрафы   
1104
4
Поводом для этой заметки послужила дискуссия в одном из айтишных телеграм-чатов на тему российских зарплат, налогов и, вообще, порядка. Предлагается посмотреть, на чём зиждется европейский порядок на примере, который многим близок и понятен: порядок в дорожном движении в Германии.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Германия   пдд   штрафы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
34
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Прораб 4 часа назад
Ага. А в Сингапуре за нарушение ПДД бьют по жопе палками. Бамбуковыми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
18k
иванов дмитрий 3 минуты назад
Может начать , что ПДД для всех-всех ?
например.
Ездят охреневшие рожи с несколько сотнями штрафов. Ездят спокойно не прячутся.
Не думаю , что такое возможно без папы полковника\дяди бизнесмена и тд.
другой пример
Президент сел и поехал не пристегнувшись . Это показывают на всю страну. А на вопросы граждан .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Bill 8 минут назад
Мне один русский таксист в Испании рассказал как он попал на штраф в 3000 евро за одну поездку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
Roman 18 минут назад
Больше всего понравилось про среднюю ЗП. Всё равно что кто-то ест мясо, а кто-то капусту, но в среднем голубцы! или в колхозе были 2 женщины: баба Нюра, которая никому не давала и доярка Глаша, которая давала всем, но в среднем все бабы ляди...угу, вот так и живём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Очевидное-Невероятное 36 минут назад
Количество автомобилей:
Россия 45 млн
Германия 46 млн

Количество ДТП в год:
Россия 150 тыс
Германия 2,5 млн.
------------
Так что большие штрафы - ничего не исправляют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей С 36 минут назад
Сделайте адекватное ограничение скорости и дороги как в германии, а потом штрафы. У нас знаки 40 на трассе вешают - типо ремонт, у немцев на автобанах вообще нет ограничений скорости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
doker 57 минут назад
Было время - штрафы и социальные пособия были привязаны к минималке.
Штраф 50р и пособие на ребёнка такое же.
Потом - минималка отдельно, штрафы отдельно, пособия отдельно.
Будем платить штраф 1000 евро, получать пособие 5 евро, и минималка 150 евро.
Зашибись, правда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко Час назад
Как хорошо в Германии...Есть тут кто германцы? А у вас стреляют из огнестрела из окон, а лезгинку на каких-либо штрассе пляшут? А если машины нарушили ПДД, то водители выходят ли мудохать друг друга? А полиция останавливает движение на трассах для проезда кортежей чиновных задниц? Напишите, пожалуйста. А то нам только про ваши штрафы танька втирает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Пётровыч 2 часа назад
- Вы согласны с повышением штрафов за нарушение ПДД?
- Да вы оуели? Откуда у нас такие деньги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Ну, недаром же такие славные организации, как Гестапо, СС и СА родились в цивилизованной Европе. А именно в Германии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serg 2 часа назад
У нас можно ввести большие штрафы и более жесткие наказания за нарушение ПДД, но исключив человеческий фактор. Никакого инспектора с радаром и собственным мнением, только видео фото фиксация. Моего кореша так лишили прав на 6 месяцев якобы за выезд на встречку только по показаниям инспектора ДПС. Судья сказал, что у него нет оснований не верить инспектору. Запись с регистратора суд не принял во внимание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391
whyicannotremovemyprofile 3 часа назад
что может быть проще: +10км - час стой на обочине, +20 - два, +30 - три и +штраф, денежный... и всё, просто не будет смысла быстрее ездить
ЗЫ// к теме, что для многих нарушителей деньги не имеют значение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Антон Антонов 3 часа назад
.проводя параллели "как у нас и у них" ,исключая привязку к средней зарплате (высосанной из непонятно чего) ,можно сделать простые выводы-неотвратимость наказания дисциплинирует общество,будь то соблюдения пдд и законов государства в целом,к сожалении у нас всегда есть возможность дать на лапу,то есть решить вопрос на месте,вы можете стократно увеличивать штрафы,автоматически возрастают ценники у коррупционера и не более того.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
schmubu 3 часа назад
это вы ещё в Голландии не попадали. там баллов нет, но за 10км/ч сверху набежит примерно так 150евр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 3 часа назад
Штрафы увеличивать нужно в несколько раз. реально раз в 100. А то что такое для хама 500 рублей, или 2.500, если хам имеет в день в несколько раз больше. И обязательно, необратимость наказания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Удивляюсь, когда спрашивают за кучи мусора в лесу, бардак на дорогах - что власти виноваты? просто народ быдло. Не согласен. Народ везде одинаковый. А то, что немец не кинет пакет на тротуар - это не гены такие, это он так приучен системой штрафов. Для того и нужно государство со своими системами воспитания с помощью штрафов и принудительных отработок. У нас например люди таскают мусор в лес по привычке. Хотя уже лет 20 его вывозят от каждого дома по 2 раза в неделю, просто выстави перед забором. Нет всё равно полон лес пластика, унитазов, старого сайдинга и просто пакетов с мусором. По телевизору показывают, говорят какой людец у нас плохой пошёл. Просто повесьте камеру и заставьте отработать тех, кто засоряет лес. Если не хочет отрабатывать, то просто штраф в 15 тыс. За эти деньги найдутся люди готовые день поработать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
258
Fisher1979 3 часа назад
Ещё не дай бог тебя с запашком алкоголя поймают, после 1.6 промилле лишения прав и должен пройти психологический тест а его проходят 81% при професиональной помощи которая обойдётся в пределах 2000 уе, или 15 лет ждать и делать прова снова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Атеист 4 часа назад
Вообще нарушает чел или нет зависит только от него. У меня за 6 лет 0 штрафов. Я в городе ни-ни, на трассе могу и +20(+30) ехать не мучая совесть, ибо по некоторым дорогам ехать 90... ну, глупо! Хорошая ровная и прямая трасса, обзор отличный, так зачем 90? Да, есть въезды-выезды, но там и знаки обычно 70. ок, без вопросов. Но остальное то время..

Мне кажется надо попросту пересмотреть скоростной порог за городом, а в городе +10 ввести и штрафик повыше.
+1, +5 это фигня на масле, будет множество ложных срабатываний, особенно на +1 из-за погрешностей измерений. Да и бывает отвлечешься от скорости и эти +5 легко набегают.
Баллы - идея хорошая. А вот с повышенными тарифами будут гонять также, но уже те, кто побохаче..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
parallax 4 часа назад
Культура вождения подразумевает не только соблюдение правил ДД, но и взаимное уважение участников движения. В Германии водители повсеместно уступают друг другу дорогу и запускают в полосу, если образовался затор. Пропускают пешеходов, особенно пожилых, вне переходов. И практически не хамят друг другу. Ни кто не летает по обочинам и не паркунется на газоне, даже если рядом нет полиции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
B@r@bux 4 часа назад
У меня нет горячей любви к нашим гайшникам, но к людям с надписью полицай мне все детство прививали только ненависть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бренд KUMI представил новые модели смарт-часов и проводит конкурс Бренд KUMI представил новые модели смарт-часов и проводит конкурс На eBay выставили на продажу гору в Германии На eBay выставили на продажу гору в Германии Бывший охранник нацистского лагеря предстанет перед судом как соучастник 3518 убийств Бывший охранник нацистского лагеря предстанет перед судом как соучастник 3518 убийств Немецкий экскаваторщик разгромил новостройку из-за долгов по зарплате Немецкий экскаваторщик разгромил новостройку из-за долгов по зарплате В Германии состоится суд над 100-летним надсмотрщиком концлагеря Заксенхаузен В Германии состоится суд над 100-летним надсмотрщиком концлагеря Заксенхаузен Тренер "подбодрил" дзюдоистку крепкими пощечинами Тренер "подбодрил" дзюдоистку крепкими пощечинами
Татьяна Юсова
Улыбайтесь господа, улыбайтесь!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20090



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке
0
51
Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке
Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»
1
352
Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»
﻿
Набирающие популярность
В Башкирии. Огненные смерчи и 40-градусное пекло
0
1
В Башкирии. Огненные смерчи и 40-градусное пекло
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Бренд KUMI представил новые модели смарт-часов и проводит конкурс
Бренд KUMI представил новые модели смарт-часов и проводит конкурс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#дтп#СССР#Россия#прикол#сша#ynews#афганистан
#интересно#кино#подборка#картинки#Москва#автомобили#фильм#фотографии#полиция#искусство
#факты#история#животные#люди#аварии#авто аварии#gif#автомир#актеры#новости

На что жалуетесь?

Вернуться