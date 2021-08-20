Как правильно воспитывать водителей: дорожные штрафы в ФРГ

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Поводом для этой заметки послужила дискуссия в одном из айтишных телеграм-чатов на тему российских зарплат, налогов и, вообще, порядка. Предлагается посмотреть, на чём зиждется европейский порядок на примере, который многим близок и понятен: порядок в дорожном движении в Германии.
Почему бюргер ездит строго по знакам, не проезжает на красный свет, не превышает скорость и, вообще, ведёт себя крайне законопослушно?
Когда разваливался Союз, нам заливали в уши, что это связано с высокой культурой и цивилизованностью европейцев. Покатавшись на автомобиле по Европе, посмотрев на утыканные камерами обочины, на репортажи на немецком ТВ о постоянных рейдах дорожной полиции, узнав размеры штрафов, я задумался об истоках этой высокой культуры вождения.
Что у нас творилось на дорогах в 90-е?
Ремнями практически никто не пристегивался, на спидометр особо не смотрели, обгон через сплошную, подрезания.
Пропустить пешехода на пешеходном переходе?! Да ладно.
Но постепенно вольницу стали закрывать.
Начали повсеместно штрафовать за ремни - и вот почти все уже ездят пристёгнутые. Понаставили камер - и вот лихачей поубавилось, желающих проехаться по полосам для ОТ тоже не очень много. Т.е. прогресс налицо, мы явно движемся по европейскому пути.
Давайте посмотрим, что же нас ждёт в мире дорожного порядка и законопослушности, как и чем этот порядок поддерживается.
В таблице приведены штрафы за превышение скорости в ФРГ и, для сравнения, в РФ. У немцев штрафы начинаются прямо вот сразу, никаких 20 км/ч, как у нас, у них нет.
В нашей Думе раз за разом звучат призывы снизить ненаказуемый порог до 10 км/ч, как это уже было раньше, или вообще его убрать. Это европейский путь, да.
Когда разваливался Союз, нам заливали в уши, что это связано с высокой культурой и цивилизованностью европейцев. Покатавшись на автомобиле по Европе, посмотрев на утыканные камерами обочины, на репортажи на немецком ТВ о постоянных рейдах дорожной полиции, узнав размеры штрафов, я задумался об истоках этой высокой культуры вождения.
Что у нас творилось на дорогах в 90-е?
Ремнями практически никто не пристегивался, на спидометр особо не смотрели, обгон через сплошную, подрезания.
Пропустить пешехода на пешеходном переходе?! Да ладно.
Но постепенно вольницу стали закрывать.
Начали повсеместно штрафовать за ремни - и вот почти все уже ездят пристёгнутые. Понаставили камер - и вот лихачей поубавилось, желающих проехаться по полосам для ОТ тоже не очень много. Т.е. прогресс налицо, мы явно движемся по европейскому пути.
Давайте посмотрим, что же нас ждёт в мире дорожного порядка и законопослушности, как и чем этот порядок поддерживается.
В таблице приведены штрафы за превышение скорости в ФРГ и, для сравнения, в РФ. У немцев штрафы начинаются прямо вот сразу, никаких 20 км/ч, как у нас, у них нет.
В нашей Думе раз за разом звучат призывы снизить ненаказуемый порог до 10 км/ч, как это уже было раньше, или вообще его убрать. Это европейский путь, да.
В 90-е у нас была балльная система наказаний. За каждое нарушение ПДД в специальную карточку, которую водитель обязан был возить собой, инспектор записывал баллы. Как набрал в течение года, не помню сколько именно, вроде 10 или 12 - лишение прав и идёшь на пересдачу.
Правозащитники тогда активно выступали против, т.к. получалось два наказания за одно нарушение - денежный штраф и штрафной балл. В итоге эти баллы отменили.
Правозащитники тогда активно выступали против, т.к. получалось два наказания за одно нарушение - денежный штраф и штрафной балл. В итоге эти баллы отменили.
Так вот, у немцев наказаний за одно нарушение может быть ТРИ - денежный штраф, запрет на вождение на короткий срок (1-3 месяца) плюс штрафной балл. Набрал 8 баллов - лишение прав.
Как видите, российские штрафы меньше немецких в 10-20 раз, а лишение прав начинается с заметно более тяжёлых нарушений.
Фактически, чтобы лишиться прав в России за превышение скорости, нужно лететь по городу более 120 км/ч и при этом нарваться на живого инспектора с радаром.
А если ещё учесть, что при оплате в 10-дневный срок скидка 50%, то наши штрафы выглядят по сравнению с немецкими совсем смехотворными.
Думаю, теперь становится более понятной немецкая законопослушность на дорогах. Проехался по городу 81 км/ч - у нас это практически ненаказуемо, а у немцев влетаешь на 260 евро, лишение прав на месяц и еще два штрафных балла впридачу (у них в городе ограничение 50 км/ч).
Как тут не стать примерным водителем?
Как видите, российские штрафы меньше немецких в 10-20 раз, а лишение прав начинается с заметно более тяжёлых нарушений.
Фактически, чтобы лишиться прав в России за превышение скорости, нужно лететь по городу более 120 км/ч и при этом нарваться на живого инспектора с радаром.
А если ещё учесть, что при оплате в 10-дневный срок скидка 50%, то наши штрафы выглядят по сравнению с немецкими совсем смехотворными.
Думаю, теперь становится более понятной немецкая законопослушность на дорогах. Проехался по городу 81 км/ч - у нас это практически ненаказуемо, а у немцев влетаешь на 260 евро, лишение прав на месяц и еще два штрафных балла впридачу (у них в городе ограничение 50 км/ч).
Как тут не стать примерным водителем?
Комментарий автора:
Европейский благолепный порядок есть проекция железной руки власти, которая держит каждого бюргера за нежные места, на плоскость общественного бытия. Только рыпнулся не туда - рука резко сжимается.
В итоге индивид отучается даже думать в том направлении.
Это основа европейского порядка.
PS: Спрашивают про привязку к средней ЗП.
Средняя ЗП немца за 2020 г (с учетом занятых не полностью) брутто 3092 евро, нетто 2084 евро.
У нас средняя начисленная ЗП за 2020 г. составляет 51352 р., минус 13% = 44676 р.
Соответственно, штраф за превышение на 30 км/ч у немцев составляет 180/2084 = 8,6%, у нас 500/44676 = 1,1 %.
Европейский благолепный порядок есть проекция железной руки власти, которая держит каждого бюргера за нежные места, на плоскость общественного бытия. Только рыпнулся не туда - рука резко сжимается.
В итоге индивид отучается даже думать в том направлении.
Это основа европейского порядка.
PS: Спрашивают про привязку к средней ЗП.
Средняя ЗП немца за 2020 г (с учетом занятых не полностью) брутто 3092 евро, нетто 2084 евро.
У нас средняя начисленная ЗП за 2020 г. составляет 51352 р., минус 13% = 44676 р.
Соответственно, штраф за превышение на 30 км/ч у немцев составляет 180/2084 = 8,6%, у нас 500/44676 = 1,1 %.
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Новости партнёров
например.
Ездят охреневшие рожи с несколько сотнями штрафов. Ездят спокойно не прячутся.
Не думаю , что такое возможно без папы полковника\дяди бизнесмена и тд.
другой пример
Президент сел и поехал не пристегнувшись . Это показывают на всю страну. А на вопросы граждан .....
Россия 45 млн
Германия 46 млн
Количество ДТП в год:
Россия 150 тыс
Германия 2,5 млн.
------------
Так что большие штрафы - ничего не исправляют
Штраф 50р и пособие на ребёнка такое же.
Потом - минималка отдельно, штрафы отдельно, пособия отдельно.
Будем платить штраф 1000 евро, получать пособие 5 евро, и минималка 150 евро.
Зашибись, правда?
- Да вы оуели? Откуда у нас такие деньги?
ЗЫ// к теме, что для многих нарушителей деньги не имеют значение.
Мне кажется надо попросту пересмотреть скоростной порог за городом, а в городе +10 ввести и штрафик повыше.
+1, +5 это фигня на масле, будет множество ложных срабатываний, особенно на +1 из-за погрешностей измерений. Да и бывает отвлечешься от скорости и эти +5 легко набегают.
Баллы - идея хорошая. А вот с повышенными тарифами будут гонять также, но уже те, кто побохаче..
Или те, кому похрен: возят же сейчас некоторые по несколько сотен неоплаченных штрафов - и никто их не стопарит, руки не крутит и машину не конфискует. Почему то.
А быдло, оно да, и в Германии есть.
Но это исключение, а не правило.