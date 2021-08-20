Как правильно воспитывать водителей: дорожные штрафы в ФРГ

Почему бюргер ездит строго по знакам, не проезжает на красный свет, не превышает скорость и, вообще, ведёт себя крайне законопослушно?



Когда разваливался Союз, нам заливали в уши, что это связано с высокой культурой и цивилизованностью европейцев. Покатавшись на автомобиле по Европе, посмотрев на утыканные камерами обочины, на репортажи на немецком ТВ о постоянных рейдах дорожной полиции, узнав размеры штрафов, я задумался об истоках этой высокой культуры вождения.



Что у нас творилось на дорогах в 90-е?

Ремнями практически никто не пристегивался, на спидометр особо не смотрели, обгон через сплошную, подрезания.

Пропустить пешехода на пешеходном переходе?! Да ладно.

Но постепенно вольницу стали закрывать.

Начали повсеместно штрафовать за ремни - и вот почти все уже ездят пристёгнутые. Понаставили камер - и вот лихачей поубавилось, желающих проехаться по полосам для ОТ тоже не очень много. Т.е. прогресс налицо, мы явно движемся по европейскому пути.



Давайте посмотрим, что же нас ждёт в мире дорожного порядка и законопослушности, как и чем этот порядок поддерживается.



В таблице приведены штрафы за превышение скорости в ФРГ и, для сравнения, в РФ. У немцев штрафы начинаются прямо вот сразу, никаких 20 км/ч, как у нас, у них нет.

В нашей Думе раз за разом звучат призывы снизить ненаказуемый порог до 10 км/ч, как это уже было раньше, или вообще его убрать. Это европейский путь, да.