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В Германии состоится суд над 100-летним надсмотрщиком концлагеря Заксенхаузен

В Германии состоится суд над 100-летним надсмотрщиком концлагеря Заксенхаузен (5 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 00:52
Сообщество : Криминал
Метки: 100-летний   ynews   Германия   Заксенхаузен   видео   лагерь   надсмотрщик   суд   
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В Германии назначен суд над пожилым немцем, достигшим 100-летнего возраста, который во времена Второй мировой войны служил надсмотрщиком в концентрационном лагере Заксенхаузен. Ему инкриминируют 3518 эпизодов различных преступлений, в том числе — соучастие в убийстве.

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Метки: 100-летний   ynews   Германия   Заксенхаузен   видео   лагерь   надсмотрщик   суд   
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8  комментариев
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1k
Moon24 2 часа назад
Человеку уже 100 лет . Просто позорное судилище
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20k
pssst 5 минут назад
Кстати, вы заметили забавный момент, что смертная казнь отменена в странах с наибольшей концентрацией нацистких преступников. ФРГ одной из первых подсуетилась.
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jug 54 минуты назад
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7k
vitenok Час назад
Умирать надо вовремя.
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foggen2 Час назад
Запоздалое,но заслуженное возмездие.....
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324
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
живучая падла..
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