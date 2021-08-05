В Германии состоится суд над 100-летним надсмотрщиком концлагеря Заксенхаузен

В Германии назначен суд над пожилым немцем, достигшим 100-летнего возраста, который во времена Второй мировой войны служил надсмотрщиком в концентрационном лагере Заксенхаузен. Ему инкриминируют 3518 эпизодов различных преступлений, в том числе — соучастие в убийстве.
Как пишут в Associated Press, этот человек служил надсмотрщиком с 1942 по 1945 год и состоял в НСДРП Германии. Его имя скрыто в соответствии с законом о защите частной жизни, однако известно, что процесс по делу назначен на октябрь месяц.
Даже принимая во внимание то, что пенсионеру исполнилось уже 100 лет, врачи признали его вполне здоровым для дачи показаний в суде.
По сообщению, пресс-секретаря суда города Нойруппин Ирис ле Клер, заседания будут проходить в октябре по несколько часов в день: «Медицинская экспертиза подтвердила, что он может предстать перед судом в ограниченном режиме».
Концентрационный лагерь Заксенхаузен был основан в 1936 году. За время Второй мировой войны в его стенах побывало более 200 000 человек, из которых погибло примерно 40-50 тысяч человек.
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Хотя это приблизительные цифры: точные цифры неизвестны и, скорее всего, не будут обнародованы никогда.
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