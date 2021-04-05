Отечественных автомобилистов поставили в известность о возможном росте числа так называемых "писем счастья" - штрафов, приходящих по почте за нарушения ПДД, решение о которых выносилось на основании данных камер видео и фото фиксации.
Теперь речь идёт о появлении новых, "умных" или"динамичных" дорожных знаков, которые будут менять значение своих показателей в зависимости от динамики внешних условий.
Как рассказал, беседуя с журналистами, в эфире радиостанции НСН председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин, сама идея появления таких знаков неплоха, но последствия её воплощения могут быть неожиданными.
"Люди не сразу адаптируются к этим знакам, и значительная часть нарушений будет связана с неосторожностью весьма продолжительное первое время. А штрафовать будут всех подряд", - цитирует Похмелкина издание НСН.
Источник:
Похмелкин считает возможной ситуацию, когда введение таких дорожных знаков будет сопровождаться "освоением средств" при установке знаков, а сами штрафы принесут прибыль исключительно частным компаниям.
"Я очень боюсь, что всё это задумано для того, чтобы кто-то освоил деньги при установке знаков, а потом кто-то получил деньги, когда людей будут штрафовать. Я напомню, что сейчас львиную долю штрафов, денег от оплаченных штрафов, выявленных с помощью фотовидеофиксации, получают коммерческие структуры, которые эти камеры эксплуатируют", - подчеркнул автомобильный эксперт.
Источник:
- Транспортные компании против Почты России
- Дмитрий Медведев распорядился снизить ненаказуемый порог превышения скорости до 10 км/ч
- Почему нельзя шутить про Почту России?
- Дебильные штрафы из России, от которых начинает закипать
- Неутешительные итоги работы Почты России
Понравилось18
Вот и всё решение проблемы.
Очень интересно наблюдать за нашими согражданами в той же Финке. От границы до Хелтсинки разрешённая 110. Так ведь НИ ОДИН! не превышает даже на 5 км/час. И никто не ноет "почему не 130". Кстати, на большинстве дорог той же Финки ограничениеп 80 км/час. И ничего, соблюдают россияне. (Надо же понимать - это другое)
Мент-гаишник пишет заявление начальнику отдела.
" Бла - Бла - Бла...
В связи с рождением ребёнка прошу оказать материальную помощь.".
Резолюция начальника.
" В связи с рождением ребёнка оказать материальную помощь тов..... Выдать знак
"Ограничение скорости 30 км/ч" в личное пользование сроком на 1 месяц".
а так.. все удивлялись как у мня ноги целые остались
ну представляете лешковое авто... ну вот после удара этой бабы у менятам было левое колесо
самое прикольное... ремень отвтегнул.. дверь толкнул открылась :)
Honda да же старая это Honda )))
позвал спциалиста он такой
-а сколько страховка?
-ну можно можновосстановить... но у тебя колесов левое под рулем... восстановить можно нолучше купи другуюмашинку...
страховку же дают?
-да
-Восстановить можно но лучше купи новую машину
ну властипохоже это от людей добиваются
а те кто на меня п-и-з-д-я-т типа тезх кто пьяный едет нужно к стенке...
во мне был алкоголь, но ехал я 60 и по своей полосе...
а кстенке нужно техкто без экзаменов права дает!!!!
я если нарушаю я знаю что я нарушаю
и во мне сидело 2 литра пива...во многих странахэто норма
спросил у ментов... ее можно будет поставить на учет
- не наглей... тебе права не отбрали? ну год хотя бы не езди! не наглей
блин ну так и делаю )))
До меня очень хотелись [мат] менты.. но блин.. по располоажению машин было видно кто опастность представлял
менты потом еще приклывались.. глянь у него и тормозной путь ещепол метра среагирвал )))
>>ставить надо. Потенциальные убийцы.
не то что человека... ни одной кошки или песика не сбил!!!!
(с 1999 года права)
а если сделать как ты говоришь... ну ты сталина преплюнишь!
ну подойди к любой воинской части и псомотри вечером с какойцскоростью от нее авто отъезжают )))
это не потому что офицеры не любят быстрой езды ))
живу в городе, в доме "советской" постройки, поэтому места для парковки рядом с домом есть.
п.с. а ещё я езжу без навигатора.
на авто только очень состоятельные люди могут ездить
молчу (ну чтоб не спалить ментов, что я то же пьяныйбыл, но баба которая в меня въехала то же синя была И ОНА В МЕНЯ ВЪЕХАЛА!!!! сука!!!)
мужик водила эвакуатора на меня смотрит и говорит!
не ты первый кого машину я везу в кого баба въехала
и обычно трезые бабу в кого то вхезжают
не парсья! )))
Приходит сотрудник гибдд к начальнику:
- Товарищ полковник, у меня сын родился!
- Поздравляю! Премию выпишу)
- Ну товарищ полковник, сын ведь...
- Ну хорошо, отпуск внеочередной дам!
- Ну сын ведь, вырастет - гаишником станет.
- Ну лаааадно! Бери знак "ограничение 20" и ставь где хочешь)
есть желанпиение накопитьна лянчу... нотогдавообще всем [мат]!лучше пешеходом останусь )))