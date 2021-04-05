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Российским автовладельцам могут добавить счастья, точнее, "писем счастья": грядут новые штрафы

Российским автовладельцам могут добавить счастья, точнее, "писем счастья": грядут новые штрафы (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 22:25
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   динамические   камеры   пдд   письма счастья   почта   фиксация   штрафы   
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Отечественных автомобилистов поставили в известность о возможном росте числа так называемых "писем счастья" - штрафов, приходящих по почте за нарушения ПДД, решение о которых выносилось на основании данных камер видео и фото фиксации.

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Метки: Россия   динамические   камеры   пдд   письма счастья   почта   фиксация   штрафы   
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29  комментариев
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23k
Павел Плеханов 3 часа назад
Не торопитесь - успеете рассмотреть знаки - не заплатите штраф (ни государству, ни частнику).
Вот и всё решение проблемы.
Очень интересно наблюдать за нашими согражданами в той же Финке. От границы до Хелтсинки разрешённая 110. Так ведь НИ ОДИН! не превышает даже на 5 км/час. И никто не ноет "почему не 130". Кстати, на большинстве дорог той же Финки ограничениеп 80 км/час. И ничего, соблюдают россияне. (Надо же понимать - это другое)
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119k
arek14 Полчаса назад
Когда-то, во времена моей молодости, был анекдот.
Мент-гаишник пишет заявление начальнику отдела.
" Бла - Бла - Бла...
В связи с рождением ребёнка прошу оказать материальную помощь.".
Резолюция начальника.
" В связи с рождением ребёнка оказать материальную помощь тов..... Выдать знак
"Ограничение скорости 30 км/ч" в личное пользование сроком на 1 месяц".
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1k
Tony Час назад
цифра на табло будет "динамически" меняться в зависимости от того, сколько денег не хватает этим клоунам на премию? а им всегда денег не хватает (никак не нажрутся)... так что, будьте готовы, что "в целях безопасности" на автобанах летом в ясную погоду на этих табло будет 40...
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Если мусорам так нужны бабки, то пусть лучше косоглазых на велосипедах ловят. Достаточно за проезд по пешеходному... В общей статистике за 5 минут по стране соберут сумму на выкуп аляски!
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−55
Вован Час назад
Бог миловал... ну и пристегнут был
а так.. все удивлялись как у мня ноги целые остались

ну представляете лешковое авто... ну вот после удара этой бабы у менятам было левое колесо


самое прикольное... ремень отвтегнул.. дверь толкнул открылась :)
Honda да же старая это Honda )))
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−55
Вован Час назад
а удар был знатный... ну я машину в двор приволок
позвал спциалиста он такой
-а сколько страховка?
-ну можно можновосстановить... но у тебя колесов левое под рулем... восстановить можно нолучше купи другуюмашинку...
страховку же дают?
-да
-Восстановить можно но лучше купи новую машину
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−55
Вован 2 часа назад
с этими законами я если и возьму авто то с номерами сябров

ну властипохоже это от людей добиваются
а те кто на меня п-и-з-д-я-т типа тезх кто пьяный едет нужно к стенке...
во мне был алкоголь, но ехал я 60 и по своей полосе...
а кстенке нужно техкто без экзаменов права дает!!!!

я если нарушаю я знаю что я нарушаю
и во мне сидело 2 литра пива...во многих странахэто норма
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−55
Вован 2 часа назад
к меня вторая машина еще есть,такая же марка... держал на запчасти...
спросил у ментов... ее можно будет поставить на учет
- не наглей... тебе права не отбрали? ну год хотя бы не езди! не наглей

блин ну так и делаю )))
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−55
Вован 2 часа назад
>>574 Ermak Вован 11 секунд назад Таких как ты и эта баба к стенке >>ставить надо. Потенциальные убийцы.

До меня очень хотелись [мат] менты.. но блин.. по располоажению машин было видно кто опастность представлял

менты потом еще приклывались.. глянь у него и тормозной путь ещепол метра среагирвал )))
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−55
Вован 2 часа назад
>>574 Ermak Вован 11 секунд назад Таких как ты и эта баба к стенке
>>ставить надо. Потенциальные убийцы.

не то что человека... ни одной кошки или песика не сбил!!!!
(с 1999 года права)

а если сделать как ты говоришь... ну ты сталина преплюнишь!
ну подойди к любой воинской части и псомотри вечером с какойцскоростью от нее авто отъезжают )))
это не потому что офицеры не любят быстрой езды ))
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1k
Сергей Иванов 2 часа назад
Киргизские номера - и идите все на хутор, бабочек ловить. Это давно уже не вопрос безопасности, а вопрос поборов. Ни рубля, вам суки, ни рубля...
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
Ну не знаю за 10 лет стажа всего 4 штрафа, ппичем на один пошел осознанно, жену в роддом вез по обочине.
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4k
panama Andrey Abramov 2 часа назад
Это невозможно! Мирдверьмяч
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11k
Анатолий Соколов panama 2 часа назад
"активно" езжу с 2012 года - две машины - у первой пробег не помню - на второй 217 тысяч уже намотал - за всё время три штрафа за превышение скорости.
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4k
panama Анатолий Соколов 2 часа назад
Ты живешь не в городе в частном доме с машиноместом, ездишь на работу , которую не менял уже 9 лет, где тоже паркуешься на территории ???
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11k
Анатолий Соколов panama 42 минуты назад
за это время "место работы" я поменял четыре раза - но сама работа примерно одинаковая - обслуживание объектов - поэтому езжу по всему городу ( Санкт-Петербург ).
живу в городе, в доме "советской" постройки, поэтому места для парковки рядом с домом есть.

п.с. а ещё я езжу без навигатора.
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12k
U55R 2 часа назад
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить.
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
А может проще не нарушать, чем ныть о том, то "ободрали" в пользу даже неважно кого? не хотите кормит всяких разных? Так просто не нарушайте! ли что не так? Лучше когда тело с 5-ю стами просроченных штафов ещё и кого-то убило? тут была "новость" про подобное.
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Я думаю, этим всё сказано. Ладно бы эти штрафы в бюджет шли на улучшение дорог и безопасности... или там в детские дома, школы, детские секции... а то каким-то упырям присосавшимся к кормушке.
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4k
Владимир 3 часа назад
а в стране -колонии только так, из нового только налоги, штрафы, сборы, акцизы...
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−55
Вован 3 часа назад
все мои знакомые... решили.. ну вот эта авто что есть добью, а потом на автобус или в таксиидти
на авто только очень состоятельные люди могут ездить
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39k
Элек Мек 3 часа назад
1001 "честный" способ отъёма денег у населения.
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−55
Вован 3 часа назад
Еду на эвакуаторе
молчу (ну чтоб не спалить ментов, что я то же пьяныйбыл, но баба которая в меня въехала то же синя была И ОНА В МЕНЯ ВЪЕХАЛА!!!! сука!!!)

мужик водила эвакуатора на меня смотрит и говорит!

не ты первый кого машину я везу в кого баба въехала
и обычно трезые бабу в кого то вхезжают
не парсья! )))
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574
Ermak Вован 2 часа назад
Таких как ты и эта баба к стенке ставить надо. Потенциальные убийцы.
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821
Koshak 3 часа назад
Все что угодно, лишь бы народ ещё больше обобрать. это будет как в анекдоте:
Приходит сотрудник гибдд к начальнику:
- Товарищ полковник, у меня сын родился!
- Поздравляю! Премию выпишу)
- Ну товарищ полковник, сын ведь...
- Ну хорошо, отпуск внеочередной дам!
- Ну сын ведь, вырастет - гаишником станет.
- Ну лаааадно! Бери знак "ограничение 20" и ставь где хочешь)
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−55
Вован 3 часа назад
лично мне похер... я машину разбил.. я пешеход

есть желанпиение накопитьна лянчу... нотогдавообще всем [мат]!лучше пешеходом останусь )))
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39k
Элек Мек Вован 3 часа назад
Лиха беда начало,потом и до пешеходов доберутся.
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3k
Свирепый Бамбр Элек Мек Час назад
Д них как раз дааааавно надо добраться!
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