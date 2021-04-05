Теперь речь идёт о появлении новых, "умных" или"динамичных" дорожных знаков, которые будут менять значение своих показателей в зависимости от динамики внешних условий.

Как рассказал, беседуя с журналистами, в эфире радиостанции НСН председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин, сама идея появления таких знаков неплоха, но последствия её воплощения могут быть неожиданными.

"Люди не сразу адаптируются к этим знакам, и значительная часть нарушений будет связана с неосторожностью весьма продолжительное первое время. А штрафовать будут всех подряд", - цитирует Похмелкина издание НСН.