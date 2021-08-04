Бывший охранник нацистского лагеря предстанет перед судом как соучастник 3518 убийств

Заксенхаузен был основан в 1936 году к северу от Берлина как первый новый лагерь после того, как Адольф Гитлер передал СС полный контроль над системой концентрационных лагерей. Он был задуман как образцовый комплекс и тренировочный лагерь для сети лабиринтов, которую нацисты построили в Германии, Австрии и на оккупированных территориях.



Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций по уничтожению, включая расстрелы, повешение и отравление газом. Точные цифры убитых различаются: верхняя оценка составляет около 100 000, хотя ученые предполагают, что цифры от 40 000 до 50 000, вероятно, более точны.



В первые годы существования лагеря большинство заключенных были либо политическими, либо уголовными, но также там были и Свидетели Иеговы, и гомосексуалы. Первая большая группа еврейских заключенных была доставлена в лагерь в 1938 году после антисемитского погрома, получившего название "Хрустальная ночь". Во время войны Заксенхаузен пополнился советскими военнопленными, которых убивали тысячами.



Как и в других лагерях, еврейские заключенные в Заксенхаузене подвергались особо суровому обращению, и большинство из оставшихся в живых к 1942 году были отправлены в лагерь смерти Освенцим. Заксенхаузен был освобожден в апреле 1945 года Советским Союзом.