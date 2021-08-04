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Бывший охранник нацистского лагеря предстанет перед судом как соучастник 3518 убийств

Бывший охранник нацистского лагеря предстанет перед судом как соучастник 3518 убийств (5 фото)

Автор:
04 августа 2021 11:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Германия   военные преступления   возмездие   нацистский концлагерь   нацистский преступник   суд   
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100-летний мужчина, имя которого не называется в соответствии с законодательством Германии, предстанет перед судом в октябре, несмотря на свой преклонный возраст. Сообщается, что этот человек работал в в концлагере Заксенхаузен под Берлином с 1942 по 1945 год в качестве члена военизированного крыла нацистской партии. Его обвиняют в содействии убийству заключенных, в том числе советских.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Германия   военные преступления   возмездие   нацистский концлагерь   нацистский преступник   суд   
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3  комментария
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17k
babuby 11 минут назад
Украина уже внесла его в списки героев, или пока мешкает?
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Нанук Паналык 3 минуты назад
Свежайшие новости!
Он ещё в мае подох...
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