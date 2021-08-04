Бывший охранник нацистского лагеря предстанет перед судом как соучастник 3518 убийств

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100-летний мужчина, имя которого не называется в соответствии с законодательством Германии, предстанет перед судом в октябре, несмотря на свой преклонный возраст. Сообщается, что этот человек работал в в концлагере Заксенхаузен под Берлином с 1942 по 1945 год в качестве члена военизированного крыла нацистской партии. Его обвиняют в содействии убийству заключенных, в том числе советских.
В лагере было заключено около 200 тысяч человек, десятки тысяч из которых были убиты.
Суд над этим человеком планируется начать в октябре. Прокуратура Нойруппина, которая выдвинула обвинения против него еще в феврале, наконец получила медицинское заключение о том, что обвиняемый "годен для судебного разбирательства", несмотря на его возраст.
Суд над этим человеком планируется начать в октябре. Прокуратура Нойруппина, которая выдвинула обвинения против него еще в феврале, наконец получила медицинское заключение о том, что обвиняемый "годен для судебного разбирательства", несмотря на его возраст.
Представитель окружного суда Нойруппина сообщил немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, что обвиняемый должен иметь возможность предстать перед судом от двух до двух с половиной часов в день.
Подозреваемый обвиняется в сознательном и добровольном содействии убийству заключенных в лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, к северу от Берлина, в период с 1942 по 1945 год. В частности, его обвиняют в соучастии в расстреле советских военнопленных в 1942 году и убийстве заключенных с применением ядовитого газа Циклон Б.
Подозреваемый обвиняется в сознательном и добровольном содействии убийству заключенных в лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, к северу от Берлина, в период с 1942 по 1945 год. В частности, его обвиняют в соучастии в расстреле советских военнопленных в 1942 году и убийстве заключенных с применением ядовитого газа Циклон Б.
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Томас Вальтер, адвокат, представляющий ряд потерпевших по делу, сказал Welt am Sonntag: "Некоторые из потерпевших так же стары, как и обвиняемый, и ожидают, что справедливость восторжествует".
Окружной суд Нойруппина получил это дело в 2019 году от специальной федеральной прокуратуры в Людвигсбурге, которой было поручено расследование военных преступлений нацистской эпохи. Суд в Нойруппине расположен к северо-западу от города Ораниенбург, где находился Заксенхаузен.
По сообщениям местных СМИ, обвиняемый проживает в земле Бранденбург за пределами Берлина.
Окружной суд Нойруппина получил это дело в 2019 году от специальной федеральной прокуратуры в Людвигсбурге, которой было поручено расследование военных преступлений нацистской эпохи. Суд в Нойруппине расположен к северо-западу от города Ораниенбург, где находился Заксенхаузен.
По сообщениям местных СМИ, обвиняемый проживает в земле Бранденбург за пределами Берлина.
В то время как число подозреваемых в нацистских военных преступлениях сокращается, прокуратура все еще работает над тем, чтобы привлечь людей к ответственности.
Знаменательный приговор Джону Демьянюку в 2011 году открыл путь для новых судебных преследований, поскольку работа в концентрационном лагере впервые была признана основанием для вины без доказательств конкретного преступления.
В июле прошлого года власти Германии подтвердили, что проводят расследование в отношении 95-летнего мужчины, который был охранников в нацистском лагере для военнопленных, где многие советские солдаты погибли во время Второй мировой войны. В конце марта дело против него было прекращено из-за отсутствия достаточных доказательств.
96-летняя женщина должна предстать перед судом в конце сентября в городке Итцехо на севере Германии. Во время войны она работала секретарем коменданта СС в концентрационном лагере Штуттгоф, и ей предъявлено обвинение в соучастии в убийстве по более чем 10 000 пунктам.
Знаменательный приговор Джону Демьянюку в 2011 году открыл путь для новых судебных преследований, поскольку работа в концентрационном лагере впервые была признана основанием для вины без доказательств конкретного преступления.
В июле прошлого года власти Германии подтвердили, что проводят расследование в отношении 95-летнего мужчины, который был охранников в нацистском лагере для военнопленных, где многие советские солдаты погибли во время Второй мировой войны. В конце марта дело против него было прекращено из-за отсутствия достаточных доказательств.
96-летняя женщина должна предстать перед судом в конце сентября в городке Итцехо на севере Германии. Во время войны она работала секретарем коменданта СС в концентрационном лагере Штуттгоф, и ей предъявлено обвинение в соучастии в убийстве по более чем 10 000 пунктам.
Заксенхаузен был основан в 1936 году к северу от Берлина как первый новый лагерь после того, как Адольф Гитлер передал СС полный контроль над системой концентрационных лагерей. Он был задуман как образцовый комплекс и тренировочный лагерь для сети лабиринтов, которую нацисты построили в Германии, Австрии и на оккупированных территориях.
Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций по уничтожению, включая расстрелы, повешение и отравление газом. Точные цифры убитых различаются: верхняя оценка составляет около 100 000, хотя ученые предполагают, что цифры от 40 000 до 50 000, вероятно, более точны.
В первые годы существования лагеря большинство заключенных были либо политическими, либо уголовными, но также там были и Свидетели Иеговы, и гомосексуалы. Первая большая группа еврейских заключенных была доставлена в лагерь в 1938 году после антисемитского погрома, получившего название "Хрустальная ночь". Во время войны Заксенхаузен пополнился советскими военнопленными, которых убивали тысячами.
Как и в других лагерях, еврейские заключенные в Заксенхаузене подвергались особо суровому обращению, и большинство из оставшихся в живых к 1942 году были отправлены в лагерь смерти Освенцим. Заксенхаузен был освобожден в апреле 1945 года Советским Союзом.
Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций по уничтожению, включая расстрелы, повешение и отравление газом. Точные цифры убитых различаются: верхняя оценка составляет около 100 000, хотя ученые предполагают, что цифры от 40 000 до 50 000, вероятно, более точны.
В первые годы существования лагеря большинство заключенных были либо политическими, либо уголовными, но также там были и Свидетели Иеговы, и гомосексуалы. Первая большая группа еврейских заключенных была доставлена в лагерь в 1938 году после антисемитского погрома, получившего название "Хрустальная ночь". Во время войны Заксенхаузен пополнился советскими военнопленными, которых убивали тысячами.
Как и в других лагерях, еврейские заключенные в Заксенхаузене подвергались особо суровому обращению, и большинство из оставшихся в живых к 1942 году были отправлены в лагерь смерти Освенцим. Заксенхаузен был освобожден в апреле 1945 года Советским Союзом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Германия военные преступления возмездие нацистский концлагерь нацистский преступник суд
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