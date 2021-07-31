Немецкий экскаваторщик разгромил новостройку из-за долгов по зарплате

Разъяренный пролетарий нанес ущерба на 500 тысяч евро.
В немецком городе Блумберг экскаваторщик не получил часть зарплаты за постройку дома и загрустил. Настолько, что решил отомстить нанимателям. Он запрыгнул в свой агрегат и ковшом изуродовал весь фасад новостройки. В основном пострадали балконы, но ущерб от действий разъяренного пролетария оценивается в полмиллиона евро.
Немецкие СМИ пишут, что за "спектаклем" наблюдали 50 зевак
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После своей вендетты 47-летний строитель сел в свой автомобиль и уехал. Однако вскоре сам заявился в полицию с повинной. При этом отмечается, что строитель не был пьян и не находился под воздействием наркотиков.
Какое наказание понесет экскаваторщик пока, к сожалению неизвестно. А что касается здания, то специалисты опасаются, что погром строителя мог сказаться на устойчивости новостройки.
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Только задел балкон, как он и отвалился.
Вот в союзе строили!!!
кто и какой штраф ему впаяет?