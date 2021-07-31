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Немецкий экскаваторщик разгромил новостройку из-за долгов по зарплате

Немецкий экскаваторщик разгромил новостройку из-за долгов по зарплате (6 фото + 1 видео)

Автор:
31 июля 2021 16:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   видео   зарплата   месть   погром   экскаватор   
974
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1

Разъяренный пролетарий нанес ущерба на 500 тысяч евро.

Источник:

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Метки: Германия   видео   зарплата   месть   погром   экскаватор   
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16  комментариев
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5k
Ruk Час назад
ублюдки не понимают что за работу надо платить.
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102
Александр Поляков Полчаса назад
среди русских таких ублюдков кто кидает работяг гораздо больше
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44k
doker 38 минут назад
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387
Мурчелло 45 минут назад
Как же так?Неужели в ВЫСОКОРЗВИТОМ государстве могут обманывать?Это же высокоразвитое государство.
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325
Сигизмунд Лазаревич 47 минут назад
надо понимать это другое.
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10k
Underwood 54 минуты назад
Какие-то жибленькие дома строят в Германии.
Только задел балкон, как он и отвалился.
Вот в союзе строили!!!
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1k
Alex Xela 57 минут назад
Работяг кидать не деньги не хорошо!
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6k
Vadim Час назад
Где-то пробегала инфа, что это не рабочий, а субподрядчик с которым не рассчитались.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Кому он отомстил? Теперь такой штраф впаяют,что будет всю жизнь отдавать
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