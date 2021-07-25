На eBay выставили на продажу гору в Германии

Гора расположена в национальном парке «Саксонская Швейцария» недалеко от Дрездена. К этому живописному месту относится вся германская часть Эльбских Песчаниковых гор. По этой территории проходит как раз граница с Чехией, и у них тоже есть своя «Швейцария», только Чешская: так называется часть геологического региона на территории республики.





Самый маленький столовый холм на территории этого региона





Продается одна из самых необычных и красивых гор ― Циркельштайн. Отвесная скала из песчаника окружена лесом и часто утопает в тумане. Ее изображали германские романисты XIX века на своих полотнах.





Гора продается не первый раз, и цена на нее снизилась за последние десятилетия. Так, в 2006 году это живописное место продали за $1,2 млн, а спустя год ее цена снизилась примерно в два раза. И вот теперь Циркельштайн буквально побил рекорд своей стоимости.





Холм на картине К. Д. Фридриха





Нынешние хозяева уже в возрасте, поэтому им стало сложно управлять территорией. И для продажи они выбрали необычную площадку, выставив свои владения на eBay.





Необычный объект eBay





Правда, гору нельзя будет обнести ограждением или построить у ее подножия или на вершине дом, Территория считается парковой зоной, здесь есть пешие тропы, тут занимаются альпинизмом. Так в чем же прелесть обладания этой гигантской площадью в 81 тысячу кв. м? Владельцу будет разрешено передвигаться на автомобиле по территории, и он будет тут единственный, кто обладает таким правом.