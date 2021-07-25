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На eBay выставили на продажу гору в Германии

На eBay выставили на продажу гору в Германии (4 фото)

Автор:
25 июля 2021 08:55
Сообщество : Путешествия
Метки: ebay   Германия   в мире   гора   природа   продажа горы   фото   
330
4

На холм сделали неслыханную скидку — практически 80%. На распродаже он стоит $235 тысяч.

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Метки: ebay   Германия   в мире   гора   природа   продажа горы   фото   
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14k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
А че, недорого. Надо брать
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Meri Poppins Ufa 2 часа назад
И еще раз продадут.
Пока живут на свете чудаки...
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46k
Albert GER 2 часа назад
До чего страну довели?
Уже земли распродают. Старикам не на шо жить, на хлеб горы распродают!
Кстати налог на собственность всёравно надо платить...
Приносит тебе земля прибыль или нет.
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