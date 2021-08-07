Немецкого тренера дисквалифицировали на Олимпиаде за жестокое обращение с конем

Очевидно, конь не почувствовал этого удара, и исполком UIPM вынес свое решение, скорее, не из-за него, а за советы тренера бить животное сильнее.





Что касается пятиборки Анники Шлеу, то она лидировала с большим отрывом после плавания и фехтования. Но номер с конем не удался. Она провалила конкур и осталась без олимпийской медали.