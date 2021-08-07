Немецкого тренера дисквалифицировали на Олимпиаде за жестокое обращение с конем

Женщина несколько раз ударила животное кулаком. Удар был не сильным, но попал в трансляцию.
Международный союз современного пятиборья (UIPM) выдал черную карту (дисквалифицировал) немецкому тренеру Ким Райзнер за жестокое обращение с животными.
В трансляцию соревнований по конкуру попал момент выступления Анники Шлеу на жеребце Saint Boy, который отказывался выполнять команды. На записи слышно, как тренер по пятиборью сборной Германии требует "врезать" коню. Когда ее совет не срабатывает, Райзнер на эмоциях сама наносит удар по задней ноге жеребца.
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Очевидно, конь не почувствовал этого удара, и исполком UIPM вынес свое решение, скорее, не из-за него, а за советы тренера бить животное сильнее.
Что касается пятиборки Анники Шлеу, то она лидировала с большим отрывом после плавания и фехтования. Но номер с конем не удался. Она провалила конкур и осталась без олимпийской медали.
странно что за такой удар её на месте не расстреляли. ещё легко отделалась. правильно я говорю, зоозащитники?— bgraver (@tbgraver) August 7, 2021
Почему эти живодерские виды спорта до сих пор в программе Олимпийских игр? Где все защитники животных?— Андрей Риянов (@AndreyRiyanov) August 7, 2021
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видит, как один тренер что-то дает своей лошади.
Инспектор:
- Что это за таблетки?
- Это? Это просто карамельки. Сам ем, вот и дал лошади. Хотите?
- Ну давайте.
Перед самым стартом тренер говорит своему жокею:
- Всю дистанцию держись в середине. Вперед выходи только на последнем
круге. Если тебя перед финишем кто-нибудь обгонит, не волнуйся, это или
я, или инспектор.
Вопрос в другом, лошадь явно что-то беспокоит в целом. Ее вообще мне кужется заменить надо было на кокнкретном соревновании, уж слишком она встревожена
доколе)))))