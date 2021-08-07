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Немецкого тренера дисквалифицировали на Олимпиаде за жестокое обращение с конем

Немецкого тренера дисквалифицировали на Олимпиаде за жестокое обращение с конем (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 августа 2021 18:51
Сообщество : Спорт
Метки: Германия   видео   дисквалификация   конкур   конь   олимпиада   тренер   
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Женщина несколько раз ударила животное кулаком. Удар был не сильным, но попал в трансляцию.

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Метки: Германия   видео   дисквалификация   конкур   конь   олимпиада   тренер   
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13  комментариев
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7k
Dima 2 часа назад
Скачки. Перед началом забегов в конюшню входит инспектор ипподрома и
видит, как один тренер что-то дает своей лошади.
Инспектор:
- Что это за таблетки?
- Это? Это просто карамельки. Сам ем, вот и дал лошади. Хотите?
- Ну давайте.
Перед самым стартом тренер говорит своему жокею:
- Всю дистанцию держись в середине. Вперед выходи только на последнем
круге. Если тебя перед финишем кто-нибудь обгонит, не волнуйся, это или
я, или инспектор.
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9k
Majul 5 минут назад
И где там жестокость? Да лошадь да вообще вряд ли от "таких" ударов что-то почувствовала.
Вопрос в другом, лошадь явно что-то беспокоит в целом. Ее вообще мне кужется заменить надо было на кокнкретном соревновании, уж слишком она встревожена
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16k
Delhana 15 минут назад
Психически больные в западном мире проникли во все сферы власти. Дальше будет хуже.
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87k
Дмитрий 23 минуты назад
Изнасиловавшего двух девочек мигранта в Германии наказали условным сроком и курсом секс-терапии https://rusvesna.su/news/1628337002https://rusvesna.su/news/1628337002
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28k
АнтонПолднев Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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32k
Опаньки 39 минут назад
а рыбы в море так вообще других рыб живьем жрут, изверги!!!!
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244
КакогоХу 47 минут назад
Но ведь это же пиз.дец, это же почти убийство. Чернокожую лошадь избили и чуть не изнасиловали белые изверги
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536
Старичок 52 минуты назад
это только с конём так позволительно вести себя, сексизм в самом рассцвете.
доколе)))))
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900
iCyanide 59 минут назад
Если честно, конный спорт я вообще не понимаю. Вот скачут кони, а побеждают жокеи, ага.
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−16
Dd Час назад
Европа страна сильных черных безруких пи... Ов+ недообщества
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1k
saturn 2 часа назад
А то что у них на сапогах шпоры, не чего? )))) бред какой то.
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