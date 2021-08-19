" Зигзаг удачи". В главных ролях могли играть другие актеры. Забавные подробности съемок фильма

17.

Или: "Конечно, не в деньгах счастье, но без денег плохо."



Вспомним лишь некоторые фразы из этого фильма, которые невольно взывают улыбку:

-Давайте в складчину купим автобус, будем ездить за город, ловить рыбу, пить вино…

- Петя, вы можете о чём-нибудь другом подумать?

- Нет.

***

- Ты меня бросишь, ты меня бросишь! Я, между прочим, студень сварил.

***

- Лида! Лида, не уходи! Лидочка, я умоляю! Я умоляю! Лида, я выброшусь из окна.

-Не говори глупостей!

- Лидочка, честное слово, выброшусь! Лидочка, не уходи! Лида! Мы живем на шестом этаже!

-Я это знаю.

***

- На эти деньги ты можешь купить 3484 пол-литры, и у тебя ещё остаётся 92 копейки на закусь. Если ты будешь пить по литру в день, знаешь на сколько хватит? На пять лет!

— Грандиозно! А если ещё сдать посуду!

***

А с квартирой знаешь, как надо сделать? Сразу взять двухкомнатную. Кооперативную. Сразу внести все деньги, чтобы оно не висело, не мучило нас...

***

- Я тут всю ночь не спал, всё думал, взвешивал. Более подходящей жены мне не найти. Я сам-то уж немолодой, малопривлекательный. Вот, живот растет, а на голове всё наоборот. Так что, мы с тобой два сапога пара.

**

-Зачем нам мебель? Что мы, мещане какие-то, что ли? Давай апельсинов купим.

***

-А у меня такое предложение: давайте ничего не делить! Устроим гигантский сабантуй. Пропьем эти шальные деньги, зато потом будет что вспомнить..