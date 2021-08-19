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" Зигзаг удачи". В главных ролях могли играть другие актеры. Забавные подробности съемок фильма

" Зигзаг удачи". В главных ролях могли играть другие актеры. Забавные подробности съемок фильма (17 фото)

Автор:
19 августа 2021 20:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   кино   люди   страна   фотографии   
625
17
В конце декабря 1968 года в кинотеатрах страны состоялась премьера фильма "Зигзаг удачи". Странно, что столь популярной трагикомедии присвоили вторую категорию, что означает ограниченный показ.
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Метки: СССР   интересно   кино   люди   страна   фотографии   
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621
Yuri Headbone 11 часов назад
Доброе кино!
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12k
Кархародон 2 часа назад
«Он был очень расстроен, когда еще лет семь назад она отказалась играть Шурочку в его "Гусарской балладе".
А Вики пишет - худсовет отклонил и кандидатуру Алисы Фрейндлих, хотя её пробу признали «очень яркой»; причиной отказа стал внешний облик претендентки по словам режиссёра, «несмотря на гусарский костюм и грим, в актрисе было что-то предательски женское»
Алиса Бруновна - королева, но никак не пацанка в штанах
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3k
Горожанин 10 часов назад
"Сам режиссер фильма Эльдар Рязанов никогда не понимал вообще эту сортировку советских фильмов: " Я долго не мог понять эту странную прокатную политику. Из чего она исходит?"

Вот поэтому и не мог создать ни одного нормального фильма без Брагинского. Хотя сам считал себя писателем - публиковался.
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 11 часов назад
было интересно . спасибо .
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4k
Fishki_surfer 12 часов назад
>> Странно, что столь популярной трагикомедии присвоили вторую категорию, что означает ограниченный показ.

А что вы хотели для кино с подобной фабулой: "Обычные советские люди готовы друг другу горло перегрызть за бабки".
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