" Зигзаг удачи". В главных ролях могли играть другие актеры. Забавные подробности съемок фильма

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17
В конце декабря 1968 года в кинотеатрах страны состоялась премьера фильма "Зигзаг удачи". Странно, что столь популярной трагикомедии присвоили вторую категорию, что означает ограниченный показ.
1.
Сам режиссер фильма Эльдар Рязанов никогда не понимал вообще эту сортировку советских фильмов:
" Я долго не мог понять эту странную прокатную политику. Из чего она исходит?
Из того, что на окраинах живут люди второго сорта, которых можно не принимать в расчет и показывать им идеологический брак? Или же, наоборот, население окраин настолько закалено в идейном отношении, что не поддается вредному, тлетворному влиянию сомнительных произведений..."
" Я долго не мог понять эту странную прокатную политику. Из чего она исходит?
Из того, что на окраинах живут люди второго сорта, которых можно не принимать в расчет и показывать им идеологический брак? Или же, наоборот, население окраин настолько закалено в идейном отношении, что не поддается вредному, тлетворному влиянию сомнительных произведений..."
2.
Вся съемочная группа и все актеры на одном фото на память. 1968 год.
Ладно , это дело прошлое... Интересно, что почти все главные роли должны были сыграть совсем другие актеры, да и назывался он сначала не " Зигзаг удачи",
а " Кривая счастья", но потом название решили все - таки поменять..
Немного о создании фильма.
После успешного "Берегись автомобиля" Рязанов и Брагинский решили опять придумать что - то такое грустно -смешное.
На глаза им попалась газетная заметка об одном члене профсоюза, которые втихаря брал деньги из кассы взаимопомощи ( люди старшего поколения хорошо помнят что это такое) и покупал на них облигации.
Да, фотоателье "Современник" в фильме названо именно так не случайно. В фильмах Рязанова вообще нет даже мелких случайностей, все имеет смысл.
а " Кривая счастья", но потом название решили все - таки поменять..
Немного о создании фильма.
После успешного "Берегись автомобиля" Рязанов и Брагинский решили опять придумать что - то такое грустно -смешное.
На глаза им попалась газетная заметка об одном члене профсоюза, которые втихаря брал деньги из кассы взаимопомощи ( люди старшего поколения хорошо помнят что это такое) и покупал на них облигации.
Да, фотоателье "Современник" в фильме названо именно так не случайно. В фильмах Рязанова вообще нет даже мелких случайностей, все имеет смысл.
×
3.
Так вот, как раз в то время шел скандальный раскол театра "Современник" вокруг которого было много склок, интриг и сплетен, и все распри актеров театра так или иначе легли в основу будущего "Зигзага удачи".
Это сейчас театральные дела мало кого волнуют, а тогда это обсуждала не только вся Москва...
Чтобы быстрее протолкнуть сценарий на "Мосфильме", авторы сначала решили его опубликовать в журнале "Наш современник", так легче было выдержать идеологический прессинг, ход проверенный....
Это сейчас театральные дела мало кого волнуют, а тогда это обсуждала не только вся Москва...
Чтобы быстрее протолкнуть сценарий на "Мосфильме", авторы сначала решили его опубликовать в журнале "Наш современник", так легче было выдержать идеологический прессинг, ход проверенный....
4.
Теперь об актерах.
Еще при написании сценария Рязанов и Брагинский знали кого они хотят видеть в той или иной роли.
В роли Алевтины режиссер видел только Алису Фрейндлих. Он был очень расстроен, когда еще лет семь назад она отказалась играть Шурочку в его "Гусарской балладе". Но и на этот раз не вышло.
В те месяцы Алиса Бруновна была уже на последних месяцах беременности и от съёмок отказалась. Но через несколько лет она все же сыграет у Рязанова в "Служебном романе".
Вместо нее на роль была утверждена Валентина Талызина. Это была ее первая большая роль в кино. Она стала узнаваемой, ее стали нарасхват приглашать другие режиссёры.
Еще при написании сценария Рязанов и Брагинский знали кого они хотят видеть в той или иной роли.
В роли Алевтины режиссер видел только Алису Фрейндлих. Он был очень расстроен, когда еще лет семь назад она отказалась играть Шурочку в его "Гусарской балладе". Но и на этот раз не вышло.
В те месяцы Алиса Бруновна была уже на последних месяцах беременности и от съёмок отказалась. Но через несколько лет она все же сыграет у Рязанова в "Служебном романе".
Вместо нее на роль была утверждена Валентина Талызина. Это была ее первая большая роль в кино. Она стала узнаваемой, ее стали нарасхват приглашать другие режиссёры.
5.
Как- то раз Эльдар Рязанов при встрече строго спросил Валентину Талызину: "Мне пришло письмо от зрителей с просьбой поставить еще один фильм, чтобы ты и Евстигнеев были в главных ролях. Это не ты написала?"
6.
Дуэт Евстигнеев и Талызина- выше всяких похвал. Многие критики потом не раз писали, что в картине он затмил главную пару Леонов - Скобцева.
Евгений Евстигнеев играл "свою" роль, Рязанов изначально видел в нем будущего жениха Алевтины, хотя пробовался на эту роль и Юрий Визбор.
Евгений Евстигнеев играл "свою" роль, Рязанов изначально видел в нем будущего жениха Алевтины, хотя пробовался на эту роль и Юрий Визбор.
7.
А вот Евгений Леонов в роли счастливчика - фотографа Владимира Орешникова оказался вместо Иннокентия Смоктуновского. У Иннокентия Михайловича в те месяцы внезапно обострилась болезнь и он играть не мог.
8.
Кстати, на эту роль также пробовались Сергей Шакуров, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, но Евгений Павлович Леонов режиссеру понравился больше всех.
9.
Роль интеллигентного художника ретушёра Петю сыграл Георгий Бурков.
Это было попадание в точку. Как вспоминал позже Рязанов у Буркова было идеальное лицо спившегося русского интеллигента...
Это было попадание в точку. Как вспоминал позже Рязанов у Буркова было идеальное лицо спившегося русского интеллигента...
10.
Ну а почему на роль красотки Лидии Сергеевны была приглашена Ирина Скобцева - одна из самых красивых актрис нашего кино, объяснять не надо...
Съемки.
Фильм сняли очень быстро, за два зимних месяца. Зима начла 1968 года в столице была очень холодной, никаких автофургонов, как сейчас, для актеров не было.
И как ни старались снимать уличные сцены быстро, но актеры, да и члены всей съемочной группы, мерзли сильно и частенько согревались проверенным способом...
Съемки.
Фильм сняли очень быстро, за два зимних месяца. Зима начла 1968 года в столице была очень холодной, никаких автофургонов, как сейчас, для актеров не было.
И как ни старались снимать уличные сцены быстро, но актеры, да и члены всей съемочной группы, мерзли сильно и частенько согревались проверенным способом...
11.
Говорили, что Валентина Талызина очень сильно волновалась во время съёмок и дрожала больше не от мороза, а от страха играть в паре с Евстигнеевым.
Справиться с волнением ей помогла стопочка коньяка, который Евгений Александрович предложил ей выпить во время перерыва. Помогло. Повторяли несколько раз. Во время съемок крепкие напитки были строго под запретом, но их все равно тайком приносили.
Справиться с волнением ей помогла стопочка коньяка, который Евгений Александрович предложил ей выпить во время перерыва. Помогло. Повторяли несколько раз. Во время съемок крепкие напитки были строго под запретом, но их все равно тайком приносили.
12.
Это очень злило Эльдара Александровича. Особенно он был зол, когда уже после выяснил, что лучшая сцена на улице была снята после очередных ста грамм для сугрева...
Актеры снялись нетрезвыми, пусть и слегка! Он сильно поругался после этого с некоторыми из них, даже обещал написать на них жалобы в театры, в которых они служили... Но потом все забылось. Хотя Рязанов почему - то никогда не выделял этот свой фильм и не любил вспоминать процесс съемок..
Актеры снялись нетрезвыми, пусть и слегка! Он сильно поругался после этого с некоторыми из них, даже обещал написать на них жалобы в театры, в которых они служили... Но потом все забылось. Хотя Рязанов почему - то никогда не выделял этот свой фильм и не любил вспоминать процесс съемок..
13.
А вот актеры даже своим близким рассказывали, как весело снимали "Зигзаг удачи".
Из рассказа дочери актера Георгия Буркова, актрисы Марии Бурковой :
Я, наверное, предвзято отношусь к этому фильму. Но, с ним связано много семейных рассказов. "Зигзаг удачи" снимали в 1968 году.
Всю эту беготню по морозу снимали и Благовещенском переулке и где-то ещё, не помню, но там жил Аркадий Райкин.
Именно в своём подъезде он и застукал некоторых актёров за распитием спиртного. "Грелись" уже после съёмок, но надо было знать, как не любил это все Райкин!
Они притихли, стыдно как-то стало. А он вышел из своей квартиры с тарелкой, где была колбаска и огурцы, отдал это, пожурив :"Надо ж закусывать". И ушел.
Папа, когда рассказывал, смеялся и говорил: "Сам Райкин благословил!"
***
Может оно и так... В первый год проката "Зигзаг удачи" собрал больше 24 миллионов зрителей. Да и сейчас его смотришь не отрываясь, хотя многие сцены знаешь наизусть.
Из рассказа дочери актера Георгия Буркова, актрисы Марии Бурковой :
Я, наверное, предвзято отношусь к этому фильму. Но, с ним связано много семейных рассказов. "Зигзаг удачи" снимали в 1968 году.
Всю эту беготню по морозу снимали и Благовещенском переулке и где-то ещё, не помню, но там жил Аркадий Райкин.
Именно в своём подъезде он и застукал некоторых актёров за распитием спиртного. "Грелись" уже после съёмок, но надо было знать, как не любил это все Райкин!
Они притихли, стыдно как-то стало. А он вышел из своей квартиры с тарелкой, где была колбаска и огурцы, отдал это, пожурив :"Надо ж закусывать". И ушел.
Папа, когда рассказывал, смеялся и говорил: "Сам Райкин благословил!"
***
Может оно и так... В первый год проката "Зигзаг удачи" собрал больше 24 миллионов зрителей. Да и сейчас его смотришь не отрываясь, хотя многие сцены знаешь наизусть.
14.
Вроде с приёмом картины проблем серьёзных не было, но вот некоторые профсоюзные организации, которые не как сейчас, а были тогда реальной силой, на фильм обиделись.
Им не понравилось, что в картине так иронично показана сама тема кассы взаимопомощи, которая так выручает миллионы советских людей на фабриках и заводах.
Руководители некоторых профсоюзных организаций страны стали писать письма в райкомы, горкомы, газеты, поэтому фильму и была присуждена та самая вторая категория проката, с которой мы и начали рассказ.
Им не понравилось, что в картине так иронично показана сама тема кассы взаимопомощи, которая так выручает миллионы советских людей на фабриках и заводах.
Руководители некоторых профсоюзных организаций страны стали писать письма в райкомы, горкомы, газеты, поэтому фильму и была присуждена та самая вторая категория проката, с которой мы и начали рассказ.
15.
Хотя есть и другая версия.
В немилость начальству " Зигзаг удачи" попал потому, что очень точно передал настроение многих граждан той эпохи. "Вкалываешь, вкалываешь, а ничего себе позволить не можешь..."
В немилость начальству " Зигзаг удачи" попал потому, что очень точно передал настроение многих граждан той эпохи. "Вкалываешь, вкалываешь, а ничего себе позволить не можешь..."
16.
Помните, как говорит Алевтина:
"Вот вы, Иван Степанович, думаете, некрасивая я. Но ведь это всё не так. Просто у меня денег не хватает. Вот если бы я могла купить себе туфли на шпильке, ажурные чулки, костюм джерси, белое модное пальто...Да меня любой бы в жены взял, и не ходила бы с таким охламоном, как вы."
"Вот вы, Иван Степанович, думаете, некрасивая я. Но ведь это всё не так. Просто у меня денег не хватает. Вот если бы я могла купить себе туфли на шпильке, ажурные чулки, костюм джерси, белое модное пальто...Да меня любой бы в жены взял, и не ходила бы с таким охламоном, как вы."
17.
Или: "Конечно, не в деньгах счастье, но без денег плохо."
Вспомним лишь некоторые фразы из этого фильма, которые невольно взывают улыбку:
-Давайте в складчину купим автобус, будем ездить за город, ловить рыбу, пить вино…
- Петя, вы можете о чём-нибудь другом подумать?
- Нет.
***
- Ты меня бросишь, ты меня бросишь! Я, между прочим, студень сварил.
***
- Лида! Лида, не уходи! Лидочка, я умоляю! Я умоляю! Лида, я выброшусь из окна.
-Не говори глупостей!
- Лидочка, честное слово, выброшусь! Лидочка, не уходи! Лида! Мы живем на шестом этаже!
-Я это знаю.
***
- На эти деньги ты можешь купить 3484 пол-литры, и у тебя ещё остаётся 92 копейки на закусь. Если ты будешь пить по литру в день, знаешь на сколько хватит? На пять лет!
— Грандиозно! А если ещё сдать посуду!
***
А с квартирой знаешь, как надо сделать? Сразу взять двухкомнатную. Кооперативную. Сразу внести все деньги, чтобы оно не висело, не мучило нас...
***
- Я тут всю ночь не спал, всё думал, взвешивал. Более подходящей жены мне не найти. Я сам-то уж немолодой, малопривлекательный. Вот, живот растет, а на голове всё наоборот. Так что, мы с тобой два сапога пара.
**
-Зачем нам мебель? Что мы, мещане какие-то, что ли? Давай апельсинов купим.
***
-А у меня такое предложение: давайте ничего не делить! Устроим гигантский сабантуй. Пропьем эти шальные деньги, зато потом будет что вспомнить..
Вспомним лишь некоторые фразы из этого фильма, которые невольно взывают улыбку:
-Давайте в складчину купим автобус, будем ездить за город, ловить рыбу, пить вино…
- Петя, вы можете о чём-нибудь другом подумать?
- Нет.
***
- Ты меня бросишь, ты меня бросишь! Я, между прочим, студень сварил.
***
- Лида! Лида, не уходи! Лидочка, я умоляю! Я умоляю! Лида, я выброшусь из окна.
-Не говори глупостей!
- Лидочка, честное слово, выброшусь! Лидочка, не уходи! Лида! Мы живем на шестом этаже!
-Я это знаю.
***
- На эти деньги ты можешь купить 3484 пол-литры, и у тебя ещё остаётся 92 копейки на закусь. Если ты будешь пить по литру в день, знаешь на сколько хватит? На пять лет!
— Грандиозно! А если ещё сдать посуду!
***
А с квартирой знаешь, как надо сделать? Сразу взять двухкомнатную. Кооперативную. Сразу внести все деньги, чтобы оно не висело, не мучило нас...
***
- Я тут всю ночь не спал, всё думал, взвешивал. Более подходящей жены мне не найти. Я сам-то уж немолодой, малопривлекательный. Вот, живот растет, а на голове всё наоборот. Так что, мы с тобой два сапога пара.
**
-Зачем нам мебель? Что мы, мещане какие-то, что ли? Давай апельсинов купим.
***
-А у меня такое предложение: давайте ничего не делить! Устроим гигантский сабантуй. Пропьем эти шальные деньги, зато потом будет что вспомнить..
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А Вики пишет - худсовет отклонил и кандидатуру Алисы Фрейндлих, хотя её пробу признали «очень яркой»; причиной отказа стал внешний облик претендентки по словам режиссёра, «несмотря на гусарский костюм и грим, в актрисе было что-то предательски женское»
Алиса Бруновна - королева, но никак не пацанка в штанах
Вот поэтому и не мог создать ни одного нормального фильма без Брагинского. Хотя сам считал себя писателем - публиковался.
А что вы хотели для кино с подобной фабулой: "Обычные советские люди готовы друг другу горло перегрызть за бабки".