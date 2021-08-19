Мексиканские фермеры показали, что находят на своих территориях

На мой взгляд, все началось с обнаружения небольшого количества реальных древних артефактов, что вызвало широкий интерес среди множества людей, а этот процесс повлек за собой привлечение денег.



Пока богатеи скупали реальные древние артефакты, хитрецы решили не упускать момент и тоже подзаработать деньжат на создании фальшивок. Правда эти фальшивки легко определяются, поэтому я не знаю, на что они рассчитывали, ведь при покупке артефакта за большие деньги он конечно же пройдет все сопутствующие проверки и тесты на возраст.