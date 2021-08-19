Мексиканские фермеры показали, что находят на своих территориях

Сегодня я покажу вам несколько примеров весьма необычных находок, которые обнаруживают мексиканские фермеры на своих территориях.
На протяжении многих десятков лет жители Мексики сталкиваются с находками, которые не вписываются в официальные представления многих ученых об истории древнего мира. В большинстве случаев на этих находках изображены не только простые люди, но и представители некой внеземной цивилизации с огромной вариативностью их технологий.
Некоторые люди считают данные артефакты не подлинным наследием древности, а всего лишь подделками. Честно говоря, в их словах может оказаться доля правды, ведь на сегодняшний день обнаружено порядка 20-30 тысяч артефактов инопланетной тематики. Вот только эти люди не разбираются в вопросе, а предпочитают смахнуть все находки под одну гребенку, а такой подход в корне неверен, если вы хотите узнать истину.
На мой взгляд, все началось с обнаружения небольшого количества реальных древних артефактов, что вызвало широкий интерес среди множества людей, а этот процесс повлек за собой привлечение денег.
Пока богатеи скупали реальные древние артефакты, хитрецы решили не упускать момент и тоже подзаработать деньжат на создании фальшивок. Правда эти фальшивки легко определяются, поэтому я не знаю, на что они рассчитывали, ведь при покупке артефакта за большие деньги он конечно же пройдет все сопутствующие проверки и тесты на возраст.
Ради справедливости хочу обратить ваше внимание на весьма интересный факт — далеко не все артефакты из коллекции Эль-Торо(одна из групп артефактов с инопланетной тематикой) представляют собой загадочных пришельцев или летающие аппараты. Многие из них сделаны в свойственной для индейцев манере и представляют обыденные вещи.
Если уж кто-то и делает подделки, то в создании простых артефактов нет никакого смысла, ибо они в любом случае останутся пылиться на полках создателей, а необычные артефакты все равно проверят на подлинность.
Тем более я считаю, что подделать стилистику изделий времен индейцев тоже отнюдь не просто, особенно когда речь идет о создании не простых вещей, а каких-нибудь специфичных аксессуаров или изделий.
Раз простые артефакты без мистической наклонности тоже присутствуют, то есть большая вероятность, что на этой территории действительно есть наследие древних индейцев, среди которого сохранилась часть истории, которую официальные историки боятся признать больше всего.
Мне очень нравятся типы артефактов, где на первый взгляд ничего необычного нет, но если присмотреться, то можно заметить много интересных мелочей, где скрыты поразительные вещи.
К сожалению, у правительства Мексики видимо есть более важные политические дела, чем археология, поэтому не стоит ожидать каких-либо серьезных исследований данных артефактов. Даже сейчас в основном ими занимаются частные коллекционеры и черные копатели.
Хотя я просто не понимаю, как можно просто игнорировать буквально 20-30 тысяч фактических находок. Неужели так сложно создать специальную группу для проверки артефактов на подлинность, а процесс сделать открытым и прозрачным, чтобы у людей больше не возникало сомнений.
Пока исследования такого рода проведены не будут, мы можем лицезреть и удивляться фантастическим находкам, которые по сей день продолжают находить мексиканские жители и хранить в своих коллекциях.
Источник:
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Эти статуэтки от инков/ацтеков достались.
Знаешь почему последняя из камня согнулась - ей жрецы били по голове врагов. Но пришли конкистадоры в касках,
И бить приходилось долго...
Из выживших после ударов образовалась секта рентв-шников))