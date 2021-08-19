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Мексиканские фермеры показали, что находят на своих территориях

Мексиканские фермеры показали, что находят на своих территориях (8 фото)

Автор:
19 августа 2021 08:54
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: в мире   интересно   люди   мексика   находка   ферма   
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8

Сегодня я покажу вам несколько примеров весьма необычных находок, которые обнаруживают мексиканские фермеры на своих территориях.

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Метки: в мире   интересно   люди   мексика   находка   ферма   
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3  комментария
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47k
Albert GER 3 часа назад
Из рентв?
Эти статуэтки от инков/ацтеков достались.
Знаешь почему последняя из камня согнулась - ей жрецы били по голове врагов. Но пришли конкистадоры в касках,
И бить приходилось долго...
Из выживших после ударов образовалась секта рентв-шников))
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1k
Дмитрий Пашин 2 часа назад
Глаза видят одно, а мозг идентифицирует с тем, что ближе человеку. На картинке ниже изображение перкуссионного инструмента под названием Ханг. А что видят уфологи?
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11k
ss 3 часа назад
О... А я думал Прокопенко уже на пенсию пошёл. Ан нет. Жив курилка. Всё ещё фонтанирует бредом.
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