17 фото, за каждым из которых скрывается целая история

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За каждой из этих фотографий стоит частица истории, и каждая из них показывает, насколько история человечества сложна,богата и разнообразна.
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Элизабет «Лило» Глоден, одна из участниц покушения на Гитлера, стоит перед нацистским судом, 1944 год
Кабина экипажа и органы управления"суперкрепости" B-29. Обратите внимание на защитное одеяло на бомбовом прицеле
Королева Виктория, "бабушка Европы", с кайзером Вильгельмом II, царем Николаем II и будущим королем Эдуардом VII на семейном снимке европейских монархов, 1894 год
Первая леди Южной Кореи Юк Ён Су падает, застреленная сторонником Северной Кореи, покушавшимся на ее мужа, президента Южной Кореи Пак Чон Хи, на церемонии в День независимости Кореи в Национальном театре в Сеуле, 1974 год
Джон Ф. Кеннеди уезжает на каталке из больницы после операции на позвоночнике с женой Жаклин. Декабрь 1954 года
24-летняя китайская партизанка Чэн Бэньхуа за минуту до ее казни японцами, конец 1938 года
Школьный учитель Джон Т. Скоупс предстал перед судом города Дейтон, штат Теннесси, за преподавание теории эволюции, что было запрещено законом штата. 10 июля 1925 года
Солдаты ВМС Японии ведут перестрелку с национальными силами Китая на Северном железнодорожном вокзале Шанхая, сентябрь 1937 года.
Лавка торговца рабами в Атланте, Джорджия, под охраной капрала американской армии, 1864 год
Советское село у железной дороги, тайно снятое из окна поезда американским шпионом Мартином Майнхоффом, 1952 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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