33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети

Автор:
10 августа 2021 21:36
Мы не перестаем каждый день открывать для себя что-то новое в этом мире. И самое интересное, что эти любопытные находки никогда не заканчиваются, ведь вокруг полно интересностей. Взглянем на подборку фото редких вещей и явлений, с которыми столкнулись пользователи сети - такое увидишь не каждый день!
Цветок, растущий на подсолнухе
"Нашел этот интересный лист на дороге"
"Моя рука после долгого плавания"
"Гулял по лесу после сильного ливня и заметил, что деревья мокрые наполовину"
"Зашла на кухню, и увидела эту ящерку, которая использовала губку для посуды как лодочку"
"Шлепнул комара, и он оставил свой след на моей ладони"
Закат в Северо-западной Индиане, США
Яблоко, выросшее между ветками
"Умею вот так сгибать палец. Оказалось, так могут немногие"
Интересная форма томата черри
"С тех пор, как мой палец прищемило дверью машины, когда мне было восемь, у меня растет второй мини-ноготь"
Кажется, будто дерево схватила гигантская рука
"Мои волосы слева растут гораздо быстрее"
"Как будто резко закончилась краска"
"А у меня есть дополнительный палец, вот"
"Первые крошечные апельсины на моем апельсиновом дереве. Вот они в сравнении с бананом"
"После дня работы на сталелитейном заводе. Пыль покрыла всю мою руку, кроме шрама"
"Помидорки растут прямо на дороге"
"На мой телефон внезапно приземлилась колибри"
"Дикие лошади решили пообедать в одном из наших дворов"
Радуга выглядит, как очертания другой планеты
"Я родился с четырьмя пальцами на левой руке"
"Оказывается, желтые арбузы очень вкусные"
"Два орла решили построить гнездо у окна моей бабушки на 12 этаже"
"Год назад дерево в нашем дворе упало. Оно до сих пор "живое"!"
"А это "призрачный" олень, которого мы заметили в лесу"
"Огромная голубика, которая появилась после обильных дождей"
На старой швабре выросли грибочки
"Нашел на ферме интересный треугольный камень"
Удивительное розовое небо на рассвете
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Просто стеблем другого цветка проткнули подсолнух.