33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети

Мы не перестаем каждый день открывать для себя что-то новое в этом мире. И самое интересное, что эти любопытные находки никогда не заканчиваются, ведь вокруг полно интересностей. Взглянем на подборку фото редких вещей и явлений, с которыми столкнулись пользователи сети - такое увидишь не каждый день!

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Цветок, растущий на подсолнухе 0 Источник:

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"Нашел этот интересный лист на дороге" 0 Источник:

"Моя рука после долгого плавания" 0 Источник:

Инь и ян 0 Источник:

"Гулял по лесу после сильного ливня и заметил, что деревья мокрые наполовину" 0 Источник:

"Зашла на кухню, и увидела эту ящерку, которая использовала губку для посуды как лодочку" 0 Источник:

"Шлепнул комара, и он оставил свой след на моей ладони" 0 Источник:

Закат в Северо-западной Индиане, США 0 Источник:

Яблоко, выросшее между ветками 0 Источник:

"Умею вот так сгибать палец. Оказалось, так могут немногие" 0 Источник:

Интересная форма томата черри 0 Источник:

"С тех пор, как мой палец прищемило дверью машины, когда мне было восемь, у меня растет второй мини-ноготь" 0 Источник:

Кажется, будто дерево схватила гигантская рука 0 Источник:

"Мои волосы слева растут гораздо быстрее" 0 Источник:

"Как будто резко закончилась краска" 0 Источник:

"А у меня есть дополнительный палец, вот" 0 Источник:

"Первые крошечные апельсины на моем апельсиновом дереве. Вот они в сравнении с бананом" 0 Источник:

"После дня работы на сталелитейном заводе. Пыль покрыла всю мою руку, кроме шрама" 0 Источник:

Интересная виноградина 0 Источник:

"Помидорки растут прямо на дороге" 0 Источник:

"На мой телефон внезапно приземлилась колибри" 0 Источник:

"Дикие лошади решили пообедать в одном из наших дворов" 0 Источник:

Радуга выглядит, как очертания другой планеты 0 Источник:

"Я родился с четырьмя пальцами на левой руке" 0 Источник:

"Оказывается, желтые арбузы очень вкусные" 0 Источник:

"Два орла решили построить гнездо у окна моей бабушки на 12 этаже" 0 Источник:

"Год назад дерево в нашем дворе упало. Оно до сих пор "живое"!" 0 Источник:

"А это "призрачный" олень, которого мы заметили в лесу" 0 Источник:

"Огромная голубика, которая появилась после обильных дождей" 0 Источник:

На старой швабре выросли грибочки 0 Источник:

"Нашел на ферме интересный треугольный камень" 0 Источник:

Арбуз с сердечком 0 Источник: