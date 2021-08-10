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33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети

33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети (34 фото)

Автор:
10 августа 2021 21:36
Сообщество : Картинка дня
Метки: интересно   интересные фото   люди   находки   подборка   редкие фото   фото   фотографии   
2489
34
Мы не перестаем каждый день открывать для себя что-то новое в этом мире. И самое интересное, что эти любопытные находки никогда не заканчиваются, ведь вокруг полно интересностей. Взглянем на подборку фото редких вещей и явлений, с которыми столкнулись пользователи сети - такое увидишь не каждый день!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересные фото   люди   находки   подборка   редкие фото   фото   фотографии   
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12  комментариев
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15k
Serg2001 2 часа назад
Интересно если фотка где 4 и 6 пальцев это один человек. Один палец сбежал на другую руку...)
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338
Инеса Гедуш 6 минут назад
Как-то пошла с собакой в лес гулять и мне встретилось такое. Это было так мило

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458
да пох 13 минут назад
На шрамах нет потовых желез .Вот поэтому так получается .У меня вся рука после работы та-еще* Карта боли * .Последствие гангрены .
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2k
americos Полчаса назад
Арбуз с сердечком?

В магазине подарков:
 Девушка, будьте любезны, дайте мне вон ту красную плюшевую жопу.
 Но это не жопа, что вы такое говорите! Это сердце!
 Барышня, я двадцать пять лет работаю кардиохирургом.
Я ЗНАЮ КАК ВЫГЛЯДИТ СЕРДЦЕ!!!
Дайте мне пожалуйста вон ту красную плюшевую жопу…
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815
anton 39 минут назад
Что у этих пиндосов с корябалками? то плавают, то камни из говна выколупывают... почему руки немытые-то?
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1k
Усы Пшеничные 42 минуты назад
Такое тоже бывает :)
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−42
Sentinel 54 минуты назад
Сплошная фубля
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1k
Роман Бумеров 55 минут назад
Не черника, а голубика, с пальцами.. ну редкость
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6k
Мистер Фикс Час назад
Человек внезапно нашел у себя шестой палец?
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17k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Цветок, растущий на подсолнухе.

Просто стеблем другого цветка проткнули подсолнух.
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