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Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя?

Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя? (12 фото)

Автор:
02 апреля 2021 15:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   актрисы   знаменитости   кино   люди   псевдонимы   слава   советские актеры   
1567
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Творческие люди, особенно современные, нередко меняют своим имена на более благозвучные или же таинственные, для создания интриги. А вот в советские времена это было скорее исключением...
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Метки: СССР   актрисы   знаменитости   кино   люди   псевдонимы   слава   советские актеры   
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29
Buba_kastorkin Полчаса назад
Прикольно,про Георгия Милляра не знал....Георг де Милье...звучит
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2k
RoseM 16 минут назад
"Создатели афиш и советские менеджеры по рекламе просто взяли и убрали первую половину ее имени." - ТС, ты большей куйни придумать не смог?

Первая в истории Екатерина, чье имя оказалось длинным. Остальные актрисы надо полагать имели более короткие имена и фамилии.

Кстати, почему обрезали имя, а не фамилию, была бы Екатерина Зе?
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27k
Игорь Полчаса назад
Она носила фамилию отца - Быкова, но актриса его совсем не помнила, так как он умер когда ей было четыре года. Вера решила взять фамилию матери - Алентова.
========
Заипись обоснование. Умер, не помнила - значит как бы и небыло.
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3k
Zhora Игорь 16 минут назад
+
Если умер - уже не отец, что ли ?
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2k
RoseM Игорь 13 минут назад
Это ты кого критикуешь?

Ты информацию почерпнул из источника типа "одна бабка рассказала".

И на основании его делаешь оценочные суждения....круто, чо.
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