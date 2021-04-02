Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя?

В 1916 году в небольшом городке Витебской губернии родился Залман Храпинович. Он стал четвертым ребенком и с самого детства увлекался сценой. Он покинул отчий дом в 16 лет, перебрался к брату в Москву и всю оставшуюся жизнь посвящал себя театру. Гердт рассказал, что взял псевдоним в честь балерины, однако умолчал о причинах, чем же она его так пленила, что он решил сменить имя.