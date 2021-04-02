Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя?

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Творческие люди, особенно современные, нередко меняют своим имена на более благозвучные или же таинственные, для создания интриги. А вот в советские времена это было скорее исключением...
Но некоторые советские актеры и актрисы все же брали себе вымышленные имена, потому что, прискорбно, но порой приходилось скрывать свою национальную принадлежность, или же социальное происхождение. А то и просто называли будущих звезд так, что на сцену с таким именем выйти было никак невозможно.
Иннокентий Смоктуновский
Известно, что в СССР биографии людей придавали большое значение. Оказывается, прадедушка актера был ссыльным в Сибири, отец и дед раскулачены, а дядя актера вообще расстрелян. Такое семейное прошлое автоматически исключало в тот период славу и почести. Скорее всего, именно это стало причиной смены фамилии со Смоктунович на Смоктуновский, но сам актер говорил, что это было сделано исключительно для благозвучности.
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Светлана Тома
Звезду фильма "Табор уходит в небо" на самом деле звали Светлана Фомичева. Но все ее знают, как Светлану Тому. Таким образом она решила прославить фамилию своей прабабушки по линии матери.
Андрей Миронов
Буквально до третьего класса будущего великого актера вызывали к доске фамилией Менакер. Но от фамилии отца пришлось отказаться, потому что царили антисемитские представления и стоял курс на борьбу с космополитизмом. Псевдоним был звучный, простой и запоминающийся.
Вера Алентова
Смена фамилии произошла совершенно случайно. Вера пошла в ЗАГС регистрировать дочь и узнала, что сменить фамилию может вообще любой желающий. Она носила фамилию отца - Быкова, но актриса его совсем не помнила, так как он умер когда ей было четыре года. Вера решила взять фамилию матери - Алентова. И мы знаем актрису именно под этим именем.
Фаина Раневская
Настоящее имя любимицы советских зрителей - Фанни Фельдман. В начале своей карьеры она выступала в Керчи и как-то раз зашла в банк, чтобы получить денежный перевод. на выходе из банка порыв ветра вырвал из ее рук купюры. Со свойственной ей иронией Фаина сказала: "Зато улетели красиво!". Спутник актрисы заметил, что так могла сказать чеховская Раневская из "Вишневого сада". Так и появился всенародно известный псевдоним.
Александра Яковлева
Некоторое время известная советская красавица носила фамилию Иванес. Однако родители ее рано развелись и воспитанием девочки занимались бабушка и дедушка. Она взяла этот псевдоним, в честь людей, которые вырастили ее и внесли большой вклад в становление Александры, как актрисы.
Рина Зеленая
Актрису звали Екатерина. Но оно было слишком длинным и просто-напросто не помещалось на афишу. Создатели афиш и советские менеджеры по рекламе просто взяли и убрали первую половину ее имени. И в итоге, именно под таким вариантом имени она и прославилась на всю страну.
Зиновий Гердт
В 1916 году в небольшом городке Витебской губернии родился Залман Храпинович. Он стал четвертым ребенком и с самого детства увлекался сценой. Он покинул отчий дом в 16 лет, перебрался к брату в Москву и всю оставшуюся жизнь посвящал себя театру. Гердт рассказал, что взял псевдоним в честь балерины, однако умолчал о причинах, чем же она его так пленила, что он решил сменить имя.
Нонна Мордюкова
Это малоизвестный факт, но настоящее имя этой, по-настоящему народной, актрисы - Ноябрина. Неизвестно точно, почему так назвали девочку, но самая распространенная версия, что в честь революции. Но возможно и в честь месяца, когда родилась будущая звезда телеэкранов.
Ролан Быков
Псевдоним-путаница. Мальчика решили назвать в честь писателя Ромена Роллана. Однако, в паспортном столе не расслышали и записали мальчика Роландом. На слух его имя было похоже на Романа, зритель его запомнил как Ролана, а в документах он значился как Роланд.
Георгий Милляр
Отцом великого актера был французский аристократ по фамилий де Милье. До революции маленький Георгий воспитывался в лучших традициях аристократических семей - безоблачно и в окружении гувернанток. Но после того как прогремела революция фамилию пришлось поспешно менять, чтобы не нарваться на неприятности.
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Первая в истории Екатерина, чье имя оказалось длинным. Остальные актрисы надо полагать имели более короткие имена и фамилии.
Кстати, почему обрезали имя, а не фамилию, была бы Екатерина Зе?
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Заипись обоснование. Умер, не помнила - значит как бы и небыло.
Если умер - уже не отец, что ли ?
Ты информацию почерпнул из источника типа "одна бабка рассказала".
И на основании его делаешь оценочные суждения....круто, чо.