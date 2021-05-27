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В чем секрет притягательности советских дач?

В чем секрет притягательности советских дач? (14 фото)

Автор:
27 мая 2021 08:16
Сообщество : Дачники
Метки: СССР   дача   интересно   люди   советская доча   факты   фото   
915
14

Чаще всего там не было воды, канализации и других благ цивилизации, но каждые выходные, с пересадками на нескольких видах общественного транспорта, люди спешили попасть туда.

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Метки: СССР   дача   интересно   люди   советская доча   факты   фото   
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8  комментариев
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202k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Слушай, ТС, не пости большее о СССР.
Ты в этом нихрена не смыслишь и этого не знаешь.
Получается перепост очередной фигни.
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9k
Александр 8 минут назад
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509
vasilykopkov Полчаса назад
В советское время ездил к друзьям на дачу, все примерно так и было.
Я городской, люблю комфорт, и терпеть не могу огородных работ, поэтому все это было не по мне...
А сейчас построил добротный дом на берегу реки, с водопроводом, газовым отоплением, канализацией. И баню ещё. Вместо огорода - газон, яблони, груши, сливы.
Теперь это моё любимое место, в любое время года, уезжать не хочется...
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8k
Lev Asriev 43 минуты назад
Какой-то очень однобокий и вымученный пост. Уровень комфорта, оснащение, а также род занятий на даче, напрямую зависел, как и сейчас, от достатка дачников. Кто-то стоял раком над грядкой с картошкой и ходил в выгребную яму, умываясь под рукомойником, а кто-то играл в бадминтон на газоне, имел водоснобажение из скважины или колодца и канализацию с септиком. Сейчас, впрочем, все тоже самое.
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4k
Наталья 52 минуты назад
Прошлым летом папа купил мне дачу. Как чувствовал, что это последнее, что он успеет мне подарить. Исполнил мечту. Классические 6 соток с деревянным домиком. А осенью все заболели и папы не стало. С майских праздников наводим там мамой и мужем порядок. Вывезли хлам прошлых хозяев, посадили огород и цветы. Скоро поставим бассейн. Эта дача- сейчас спасение моей мамы, после потери папы. И нам всем в радость. Сын в восторге, ждет ягод)
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5k
ваня панкин Час назад
у меня одну дачу в 90-е разнесли по кускам полностью, остался только шлакоблок... разобрали его и вывезли, и сделали у тестя гараж во дворе вместо деревянного...
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4k
Денис Колосов Час назад
Ненавидел огородные работы, гулять после того как сделаешь грядку, сбор ягод -ад, сидишь под солнцем собираешь урожай. Такое отвращение это во мне развило к огородным работам, что когда дом строил, все разравнял, накрыл все геотекстилем, заспал землей и посадил газон, чтобы и мысли ни у кого чтото сажать не было)
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10k
Олегbl4 2 часа назад
В современной России дача-это таже дача, где задом кверху с утра до вечера.
В начале 80-х отцу выделили дачный участок-бывшее болото засыпанное песком. Около 10 лет, каждый год завозили землю, торф, навоз. Т.к. привозили по ранней весне, то навоз представлял из себя ледяную глыбу. Отцу сделали топор с железным длинным топорищкм, чтобы можно было навоз кусками рубить и расстаскивать по участку, и когда все расстает, перекапывать с землёй. Воду носили от соседей попервости, т.к. колодец копать бесполезно, а скважину сделать можно было только по-блату.
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