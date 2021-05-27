В чем секрет притягательности советских дач?

Прежде всего это место, где городские жители могли выращивать овощи и фрукты. Дачи выдавались бесплатно сотрудникам разных ведомств, чиновникам, военным, преподавателям, членам Союзов Архитекторов, Писателей, Художников и многим другим. Выдавали и многим простым советским служащим. Обычно это были маленькие деревянные домики на небольшом участке земли, чаще всего 6 соток (то есть 600 квадратных метров).





В СССР строили целые садовые товарищества в несколько улиц, там было большое количество домиков, которые стояли вплотную друг к другу, разделенные невысокими заборами. Иногда две семьи могли делить две половины дома, имея отдельные входы с разных сторон.