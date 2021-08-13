Медсестра-антиваксерша избавила пациентов от вакцинации

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Как выяснили власти Германии, медсестра из Красного Креста вкалывала немецким пенсионерам физраствор вместо антиковидной вакцины. Поздне в соцсетях обнаружилось немало постов, опубликованных ею и направленных против вакцинации. Теперь жертв недобросовестной медработницы ищут, чтобы предложить им повторно сделать прививку.
Немецкая медсестра - противница вакцинации, по сообщению полиции, ввела примерна 8600 пациентам физиологический раствор вместо вакцины от коронавируса. Как показало расследование, медсестра из Красного Креста еще весной делала фальшивые прививки тысячам пожилых пациентов на севере Германии. По результатам расследования власти страны призвали тысячи пациентов, прививавшихся в центре вакцинации во Фрисландии, сельском районе недалеко от побережья Северного моря, сделать еще одну прививку от ковида. Как сообщила полиция, обвиняемая медсестра неоднократно скептически отзывалась об антиковидных вакцинах в социальных сетях.
«Я шокирован этим эпизодом», - сказал Свен Амбрози, член местного совета, от имени властей обратившись с призывом повторить вакцинацию к 8600 пострадавшим местным жителям. Хотя физиологический раствор безвреден, однако большнство жертв недобросовестной медсестры - пожилые люди с хроническими заблеваниями, и заражение для них чрезвычайно опасно.
Пока с точностью неизвестно, была ли подозреваемая арестована, было ли ей предъявлено обвинение, и если да, то какое.Местная полиция отказалась от комментариев.
Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что государство перестанет оплачивать ПЦР-тесты непривитым гражданам, начиная с октября. Эта мера должна побудить больше людей вакцинироваться. По заявлению Меркель, сегодня каждый гражданин Германии имеет возможность пройти вакцинацию.
Пока с точностью неизвестно, была ли подозреваемая арестована, было ли ей предъявлено обвинение, и если да, то какое.Местная полиция отказалась от комментариев.
Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что государство перестанет оплачивать ПЦР-тесты непривитым гражданам, начиная с октября. Эта мера должна побудить больше людей вакцинироваться. По заявлению Меркель, сегодня каждый гражданин Германии имеет возможность пройти вакцинацию.
По официальной статистике, на сегодняшний день примерно 55% граждан Германии полностью вакцинированы.Однако темпы прививочной кампании в последнее время замедлились, а, по словам Меркель, государство стремится к тому, чтобы вакцинацию прошли 75% населения.
Германия сделала ПЦР-тесты бесплатными для всех в марте 2021 года, чтобы помочь постепенно вернуться к нормальной жизни после месяцев изоляции. Но с октября непривитые жители страны должны будут оплачивать свои тесты. От оплаты будут освобождены только дети, подростки и люди, которые не могут привиться по медицинским показаниям. Кроме того, как говорится в правительственном заявлении, с октября посещать закрытые рестораны, участвовать в религиозных церемониях и заниматься спортом в помещении смогут только те жители Германии, которые были вакцинированы, имеют отрицательный результат теста или справку о выздоровлении.
Германия сделала ПЦР-тесты бесплатными для всех в марте 2021 года, чтобы помочь постепенно вернуться к нормальной жизни после месяцев изоляции. Но с октября непривитые жители страны должны будут оплачивать свои тесты. От оплаты будут освобождены только дети, подростки и люди, которые не могут привиться по медицинским показаниям. Кроме того, как говорится в правительственном заявлении, с октября посещать закрытые рестораны, участвовать в религиозных церемониях и заниматься спортом в помещении смогут только те жители Германии, которые были вакцинированы, имеют отрицательный результат теста или справку о выздоровлении.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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