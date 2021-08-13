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Медсестра-антиваксерша избавила пациентов от вакцинации

Медсестра-антиваксерша избавила пациентов от вакцинации (4 фото)

Автор:
13 августа 2021 08:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Вакцина   Вакцинация   Диверсия   коронавирус   медицина   медсестра   пандемия   физраствор   
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Как выяснили власти Германии, медсестра из Красного Креста вкалывала немецким пенсионерам физраствор вместо антиковидной вакцины. Поздне в соцсетях обнаружилось немало постов, опубликованных ею и направленных против вакцинации. Теперь жертв недобросовестной медработницы ищут, чтобы предложить им повторно сделать прививку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вакцина   Вакцинация   Диверсия   коронавирус   медицина   медсестра   пандемия   физраствор   
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12  комментариев
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7k
insaider Час назад
Вот же паскуда! Не верует в ковидные волны,и всепобеждающую светоносно-искупляющую поголовную вакцинацию! На костёр её!
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7k
portmen77 18 минут назад
Медицинское вмешательство должно быть только по показаниям. Прививать людей можно, но только после всестороннего обследования, на основании которого врачём даётся заключение, показана ли человеку прививка. Иначе это похоже на эксперименты доктора Менгеле. Вы только вдумайтесь: мы должны к определённому сроку провести медицинское вмешательство к 75% граждан? Это нормально?
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9k
Касьян Пуздой 42 минуты назад
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4k
tamin 47 минут назад
По мне нужно статью. Если хотя бы 1 человек из привитых ею физраствором умер, статью как умышленно убийство. Если заболел-счёт за лечение + потери человека из-за болезни. Пусть она, её родные, её дети, её внуки оплачивают её ошибку.
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225
Сергей Сергеев Час назад
А потом начинается вой: привитые заражаются и умирают. Особенно привитые физраствором.
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56k
Андрей Час назад
Хм. Ну, физраствор - это ещё по-божески, она, с таким-то отношением к вакцинации, могла бы им керосин вкалывать, а потом везде рассказывать, что от прививок люди умирают все и поголовно.
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