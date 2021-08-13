Медсестра-антиваксерша избавила пациентов от вакцинации

По официальной статистике, на сегодняшний день примерно 55% граждан Германии полностью вакцинированы.Однако темпы прививочной кампании в последнее время замедлились, а, по словам Меркель, государство стремится к тому, чтобы вакцинацию прошли 75% населения.

Германия сделала ПЦР-тесты бесплатными для всех в марте 2021 года, чтобы помочь постепенно вернуться к нормальной жизни после месяцев изоляции. Но с октября непривитые жители страны должны будут оплачивать свои тесты. От оплаты будут освобождены только дети, подростки и люди, которые не могут привиться по медицинским показаниям. Кроме того, как говорится в правительственном заявлении, с октября посещать закрытые рестораны, участвовать в религиозных церемониях и заниматься спортом в помещении смогут только те жители Германии, которые были вакцинированы, имеют отрицательный результат теста или справку о выздоровлении.