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Зачем необходимо вводить два компонента противоковидной вакцины?

Зачем необходимо вводить два компонента противоковидной вакцины? (2 фото)

Автор:
04 августа 2021 10:59
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцина   Прививка   ковид-19   компонент   коронавирус   пандемия   почемучка   укол   
504
2

После начала массовой вакцинации многие стали рассуждать. Вот, противоковидная вакцина: почему 2 укола обеспечивают эффект, а один – нет? Так ли это в действительности? Как двухкомпонентные вакцины использовались ранее, и каким образом действие объясняют специалисты?

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Метки: Вакцина   Прививка   ковид-19   компонент   коронавирус   пандемия   почемучка   укол   
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16  комментариев
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748
Пока живу 2 часа назад
Доброго дня
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.(в данном случае жить)
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6k
Goldsmith 15 минут назад
Ширяйтесь подопытные . Пусть земля будет вам пухом.
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63k
Viktor Час назад
А как быть с вакциной "Johnson & Johnson" - там только раз надо ширнуться?
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
зачем эту рекламу на Фишки повесили. не понятно. Кто хотел уже давно сделал. Сейчас делают кого заставляют. Реклама в этом случае не работает.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Давно же известно: с первой дозой внедряется Чип, со второй - Дейл! Причём многие жалуются, что не сразу удаётся подключиться к сетям 5G, поскольку требуется активация.
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−30
Zlaja ptica 2 часа назад
И чеснок, и имбирь являются средствами, которые помогут снизить риск заболеть COVID-19. Об этом 26 октября рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

@Борис Карабанов
Не веришь бывшему главсаеитарному врачу? Ещё скажи - малышевой не доверяешь...
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40k
Александр 2 часа назад
От энцефалита 3 прививки 1, через месяц 2 и через год 3
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Хорошая попытка, но нет! Только настой имбиря и сушеные лягушачьи лапки - это сила, это здоровье, это спасение ДНК!
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Galateya

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