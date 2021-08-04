После начала массовой вакцинации многие стали рассуждать. Вот, противоковидная вакцина: почему 2 укола обеспечивают эффект, а один – нет? Так ли это в действительности? Как двухкомпонентные вакцины использовались ранее, и каким образом действие объясняют специалисты?
На самом деле использование двух и более доз вакцинного препарата – достаточно распространенная практика в случае с самыми разными инфекциями. Это необходимо для обеспечения более стойкого результата и хорошего иммунитета.
Число доз и промежуток между их введением зависят от разновидности вакцины. Так, в случае с папилломой человека и гепатитом В нужно три укола. От клещевого энцефалита делают два, а интервал может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев.
«Спутник V» – векторный препарат. То есть при прививке доставка гена белка возбудителя осуществляется другим вирусом, который называется вектор.
В первом компоненте «Спутника» в этом качестве выступает аденовирус человека 26 серотипа, во втором – 5 серотипа. Его обработка осуществляется таким образом, чтобы он не мог провоцировать заражение и размножаться в клетках. При использовании таких вакцин иммунный ответ возникает не только на возбудителя, но и на носитель. Два укола на базе различных вирусов – оптимальное решение для устойчивого иммунитета против коронавирусной инфекции.
После первой дозы формируется гуморальный – нестойкий и краткосрочный иммунитет. Результат закрепляет вторая доза, обеспечивающая уже клеточный, гарантирующий надежную защиту от возбудителя.
Двухэтапная вакцинация – это специальная стратегия. После первого укола организм как бы предварительно знакомится с потенциальной опасностью. После второго активизируется иммунитет, и он получает сигнал о вторжении «врага».
Источник:
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Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.(в данном случае жить)
@Борис Карабанов
Не веришь бывшему главсаеитарному врачу? Ещё скажи - малышевой не доверяешь...
"Судя по комментариям в соцсетях, в войне между противниками и сторонниками вакцинации, как в атомной войне, победителя не будет. Первые перемрут от болезни, а вторые – от «побочек».
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