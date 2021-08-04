«Спутник V» – векторный препарат. То есть при прививке доставка гена белка возбудителя осуществляется другим вирусом, который называется вектор.

В первом компоненте «Спутника» в этом качестве выступает аденовирус человека 26 серотипа, во втором – 5 серотипа. Его обработка осуществляется таким образом, чтобы он не мог провоцировать заражение и размножаться в клетках. При использовании таких вакцин иммунный ответ возникает не только на возбудителя, но и на носитель. Два укола на базе различных вирусов – оптимальное решение для устойчивого иммунитета против коронавирусной инфекции.

После первой дозы формируется гуморальный – нестойкий и краткосрочный иммунитет. Результат закрепляет вторая доза, обеспечивающая уже клеточный, гарантирующий надежную защиту от возбудителя.

Двухэтапная вакцинация – это специальная стратегия. После первого укола организм как бы предварительно знакомится с потенциальной опасностью. После второго активизируется иммунитет, и он получает сигнал о вторжении «врага».