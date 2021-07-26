"Это как гомосексуальные отношения!": доктор Мясников сравнил антипрививочников с геями

"Это как гомосексуальные отношения: твоё личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена, уж извините за такую ассоциацию! Да, тут нет паритета. Медики и Государство обязаны объяснять необходимость вакцинации, контрпропаганда- это уже не ваше личное дело, она влечёт за собой потерю здоровья, а то и жизни других людей. Не вас лично- вы приняли решение- других! 80% тех, кто отказываются от прививок, делают это под давлением антивакцинаторов на фоне довольно бледной и неумелой сан-просвет работы", - поясняет свою точку зрения Мясников.