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"Это как гомосексуальные отношения!": доктор Мясников сравнил антипрививочников с геями

"Это как гомосексуальные отношения!": доктор Мясников сравнил антипрививочников с геями (6 фото)

Автор:
26 июля 2021 09:23
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   Мясников   Прививка   коронавирус   пандемия   шоу бизнес   
2046
6
Де-юре в России прививка против коронавируса остается делом добровольным. Но по факту отказавшиеся от вакцинации сталкиваются с дискриминацией: их могут уволить с работы или просто отстранить на неопределенный срок без выплат за это время. Доктор Мясников считает такую позицию правильной, а поведение антипрививочников, которые пропагандируют свою позицию и склоняют к отказу от вакцинации, находит схожим с тем, как ведут себя геи.
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Метки: Вакцинация   Мясников   Прививка   коронавирус   пандемия   шоу бизнес   
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683
сеньор Леонсио 2 часа назад
Матёрый педерас!
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44k
doker 2 минуты назад
Если Мясников-доктор может сравнивать, значит у него есть опыт таких отношений.
Ну флаг ему в попу.
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6k
Ф Ив 14 минут назад
Уверен, что наибольший вклад в отказ от вакцинации вносит не пропаганда антипрививочников, а недоверие к властям.
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27k
lem02 21 минуту назад
Больше всего смущает слово "доктор" и фамилия Мясников.
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24k
Владимир 23 минуты назад
У очередной пропагандонской дырки проблемы с этими...
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−20
. Полчаса назад
как же этот скрепок задолбал . приспособленец ...
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112
allexx Полчаса назад
Ну вот, на сцену снова вышел доктор Бэрримор.
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Пусть этот ущербный, уколется кожаной иглой в тухлую вену.
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3k
Andrey Abramov Полчаса назад
Помню еще лет 20 назад типичный антипрививочник это яжмать веганка. Смотрели на таких как на душевнобольных. Сейчас появились плоскоземельцы. Ну против ты прививки, не делай, это твое решение, молча откажись. Призываешь других, аргументируй, если твой аргумент окажется в результате пустым трепом, отвечай за слова.
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14k
Toxictofa Полчаса назад
В ответку сравню доктора Масникова с проституткой, сосущей чиновний куй за деньги.
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8k
GRuslan 46 минут назад
Может агитаторы против прививок и вносят свою лепту, но большая часть отказывающихся это люди которые потеряли доверие к нашей власти. Как можно верить ворам, которые пекутся лишь о своём благополучии, наплевав на свои обязанности в отношении своих избирателей. Помимо этого есть ещё аргументы против вливания в себя непойми чего, не прошедшего должной аттестации, замалчивания негативных последствий прививки, коих мне лично известно несколько случаев. Идите вы на . уй со своими прививками. Если и произойдёт со мной худшее в результате заражения, то хоть будет не обидно на смертном одре, что я сам же и вколол себе дерьмо погубившее меня.
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5k
Sergey 50 минут назад
Странная все таки тварь - человек. Вот сейчас если бы не изобрели вакцину то все ныли бы, почему так долго! где наука?! где все ученые?! люди бы продолжали умирать, с плакатами о помощи бы стояли все те же далб...бы, что и сейчас стоят с призывами против вакцинации...но, прививку сделали, пусть и в сжатые сроки...и опять все не то! да чего ж вам надо то ??? вирус сам не уйдет уже из нашей жизни! я переболел ковидом, лежал с пневмонией, наглотался столько антибиотиков, что наверно быстрее бы здох от них, чем от ковида... но ниче, выжил, последствия до сих пор ощущаю в виде искаженного обоняния и его частичном отсутствии....так что, решайте сами, я свой выбор сделал.
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−169
Dmitry Dmitry 56 минут назад
Господин Мясников а вы перестали давать в попу по утрам?
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1k
Ratibor 57 минут назад
Кому интересно мнение этой подстилки??? Он будет свистеть в ту сторону в которую ему сверху укажут, лишь бы датировали его убогие, информационные, высеры!
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14k
dimitr Час назад
Редкий дебил.
Идеальная пара для Малышевой.
Это норма!© для России.
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3k
Иван Час назад
Но на текущей олимпиаде вместо гимна РФ используется музыка Чайковского.
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313
Отец Пигидий Час назад
Интересно, что он скажет родственникам тех, кто после привки умер. А такие случаи есть. Моя приятельница после первого укола свалилась с температурой, начал падать кислород. Госпитализировали в Москву, там 2 недели под капельницей и с кислородом. Все нормально, выкарабкалась. Но вторую прививку делать не пошла. Говорит, думала что сдохну. Если б знала о таком эффекте, не пошла бы.
Мой комментарий не призыв к отказу от вакцинации. Просто рассказал историю реального человека.
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313
Отец Пигидий Sergey Полчаса назад
Вы правы полностью!
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11k
Великий Кормчий Час назад
Хорошо что пока детей не трогают ссылаясь на их првышенный иммунитет. Ничего подобгого, дети так же болеют если что....
Просто они (врачи) сами не знают ни о возможных побочках в будующем, ни о методах лечения самой болезни.....
Завтра ставлю вторую прививку в принудительном порядке, иначе лишусь работы. После первой 2 дня пребывал в состоянии невесомости.
Хотя ещё год назад переболел этой шляпой...
Уроды от власти и от медицины заполонили планету
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599
VSh Час назад
Продал свою душонку, вот и отрабатывает. Да ещё бьёт по больному, ведь наш народ отрицательно относится к "сломанным" людям.
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800
Веселый Пук Час назад
Доктор Мясников З. А. Е. Б. ты уже.
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2k
Ivan Час назад
Ага, а если ему власть скажет топить за гомодрилов-будет рассказывать о пользе стимуляции простаты... Телешлюхи, они такие! Безотносительно к вреду/пользе прививки.
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