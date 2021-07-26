"Это как гомосексуальные отношения!": доктор Мясников сравнил антипрививочников с геями

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Де-юре в России прививка против коронавируса остается делом добровольным. Но по факту отказавшиеся от вакцинации сталкиваются с дискриминацией: их могут уволить с работы или просто отстранить на неопределенный срок без выплат за это время. Доктор Мясников считает такую позицию правильной, а поведение антипрививочников, которые пропагандируют свою позицию и склоняют к отказу от вакцинации, находит схожим с тем, как ведут себя геи.
В своем Телеграм-канале известный теледоктор рассказал, что пропаганда отказа от вакцинации ему напоминает гей-пропаганду. Врач призвал антипрививочников не склонять других людей к своей позиции.
"Это как гомосексуальные отношения: твоё личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена, уж извините за такую ассоциацию! Да, тут нет паритета. Медики и Государство обязаны объяснять необходимость вакцинации, контрпропаганда- это уже не ваше личное дело, она влечёт за собой потерю здоровья, а то и жизни других людей. Не вас лично- вы приняли решение- других! 80% тех, кто отказываются от прививок, делают это под давлением антивакцинаторов на фоне довольно бледной и неумелой сан-просвет работы", - поясняет свою точку зрения Мясников.
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Как водится, в соцсетях мнения относительно позиции доктора разделились. Мясникову припомнили его прежние выступления и заявили, что сами решат, нужна ли им вакцина. Впрочем, и согласных с телеведущим нашлось немало. Не хочешь - не прививайся, только незачем пропагандировать свою позицию и смущать сомневающихся. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?
Ты нормальность по совпадению с твоей точкой зрения определяешь?🤣— VLASHAR (@VLASHAR3) July 25, 2021
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Ну флаг ему в попу.
Или местный диванный эксперт лем02 спсобен дать оценку медицинским познаниям и лично присваивать аттестат на профессию?
Идеальная пара для Малышевой.
Это норма!© для России.
тебя сегодня на 2 часа развязали санитары ?
где телефон взял ?
Как у тебя там с утра, нормально план по отжиму бабла у контингента выполняется? А жопа после общения с начальством у тебя не сильно зудит? Или ты сегодня защеканами отделался?
Мой комментарий не призыв к отказу от вакцинации. Просто рассказал историю реального человека.
Мы это помним
И в истории "из жопы" канеш верим
Просто они (врачи) сами не знают ни о возможных побочках в будующем, ни о методах лечения самой болезни.....
Завтра ставлю вторую прививку в принудительном порядке, иначе лишусь работы. После первой 2 дня пребывал в состоянии невесомости.
Хотя ещё год назад переболел этой шляпой...
Уроды от власти и от медицины заполонили планету