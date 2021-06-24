За ненадобностью: Словакия решила продать или подарить большую часть доз «Спутника V»

Решение Игоря Матовича о покупке "Спутника V" в обход одобрения словацкого и европейского регуляторов, вызвало волну неудовольствия, в которую оказались вовлечены и президент страны, и представители партий в правящей коалиции. В середине марта две из четырех партий, входящих в "Свобода и солидарность" и "За людей" стали требовать отставки премьер-министра, который, чтобы сгладить напряженность в стране, не стал "лезть в бутылку" и подчинился.

Судьба оставшихся доз вакцины пока неясна. Скорее всего их предоставят западно-балканским странам и, возможно, безвозмедно.