За ненадобностью: Словакия решила продать или подарить большую часть доз «Спутника V»

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Российская вакцина оказалась невостребованной у словаков - привиться ею захотели только 14% населения.
Словакия решила избавиться от большей части закупленной в марте 2021 года российской вакцины. Срок годности препарата подходит к концу, а спроса на нее не наблюдатется.
Несмотря на то, что бывший премьер-министр страны утверждал, что привиться "Спутником V" планируют около 500 тысяч человек, из 200 тысяч доз вакцины к настоящему времени израсходовано только 40 000.
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Еще 14 тысяч словаков изъявили желание привиться российской вакциной в ближайшее время. А вот остальная часть препарата останется лежать мертвым грузом. Поэтому в настоящее время решается вопрос о его реализации.
Игорь Матович
Решение Игоря Матовича о покупке "Спутника V" в обход одобрения словацкого и европейского регуляторов, вызвало волну неудовольствия, в которую оказались вовлечены и президент страны, и представители партий в правящей коалиции. В середине марта две из четырех партий, входящих в "Свобода и солидарность" и "За людей" стали требовать отставки премьер-министра, который, чтобы сгладить напряженность в стране, не стал "лезть в бутылку" и подчинился.
Судьба оставшихся доз вакцины пока неясна. Скорее всего их предоставят западно-балканским странам и, возможно, безвозмедно.
Судьба оставшихся доз вакцины пока неясна. Скорее всего их предоставят западно-балканским странам и, возможно, безвозмедно.
В Словакии, население которой составляет около 5,5 миллионов человек, около 2 млн жителей уже получили хотя бы одну дозу вакцины. Около 25% жителей привиты полностью. Т.к. страна входит в Евросоюз, населению доступны одобренные европейским регулятором вакцины BioNTech/Pfizer и AstraZeneca.
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14% это очень крутая цифра.
Из 25% привитых означает шо около 70% выбрали спутник. Как тебе?
А вообще если брать население земли, то можно смело писать "только сотая доля %, выбрала спутник в Словакии, Путин в шоке,Рашка разорена, люди умирают с голода". Как тебе такой заголовок?)))
Для кого вы ДБЬ такую хрень пишете???
Так нечестно! Уэсь мыр з ными, а ты тут за гроши!)))