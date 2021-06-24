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За ненадобностью: Словакия решила продать или подарить большую часть доз «Спутника V»

За ненадобностью: Словакия решила продать или подарить большую часть доз «Спутника V» (4 фото + 1 гиф)

Автор:
24 июня 2021 14:10
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцина   Вакцинация   СПУТНИК V   коронавирус   пандемия   словакия   
658
5
Российская вакцина оказалась невостребованной у словаков - привиться ею захотели только 14% населения.
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Метки: Вакцина   Вакцинация   СПУТНИК V   коронавирус   пандемия   словакия   
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13k
куджо Полчаса назад
Ну дак оно и понятно, чувака щаборт, вакцину тоже, не жрать не американское) дело как говорится хозяйское, нам то ч, деньги плОчены.
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2k
Дмитрий Минуту назад
Говорили словацким дебилам: "Верните вакцину!" Нет же. Встали в позу!
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46k
Albert GER 6 минут назад
Автор счетовод однако)))
14% это очень крутая цифра.
Из 25% привитых означает шо около 70% выбрали спутник. Как тебе?
А вообще если брать население земли, то можно смело писать "только сотая доля %, выбрала спутник в Словакии, Путин в шоке,Рашка разорена, люди умирают с голода". Как тебе такой заголовок?)))
Для кого вы ДБЬ такую хрень пишете???
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7k
Pillin Alex 7 минут назад
Так режим ЧС снят, а без него Словакия не может использовать эту вакцину, тк не сертифицирована в ЕС.
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27k
Антон 12 минут назад
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1k
Чучело Мяучело 14 минут назад
Таки это прка индейский штамм им не завезли. Те тоже не прививались, а сечас уже дрова кончаются. Судя по тому как индюков шатает - осень будет ещё та...
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877
Татьяна Юсова 15 минут назад
Россия деньги получила, теперь Словакия может продать вакцину, подарить или выбросить, её проблемы. Но было бы гуманней перепродать её на Украину.
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2k
Ivan 21 минуту назад
Я тоже нашим шмурдяком не поставился бы даже под угрозой запрета посещать рестораны. Правда, заморскими, тоже не горю. Тромбы-весьма мерзкая штука. Я лучше покашляю в натуралочку! Тем более, не в первой.
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22k
Батончик с маком 24 минуты назад
Реверсом в укропию продадут.
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