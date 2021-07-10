В Калуге медсестра поставила пациентам физраствор вместо вакцины

1242
5
Пока одни активно сомневаются в целесообразности вакцинации, другие же не менее активно посещают прививочные кабинеты. Решила пополнить ряды вакцинированных и супружеская пара, родственники одного из врачей Жуковской межрайонной больницы города Калуги. Одну прививку успешно им поставили, а вот со второй случился казус.
26 июня, когда супруги пришли за повторным уколом препарата, медсестра побоялась сообщить им, что второй компонент вакцины «КовиВак» в больнице закончился. Чтобы как-то выкрутиться из этой неловкой ситуации медсестра вколола пациентам воду для инъекций. Но бдительный мужчина заподозрил, что что-то не так.
×
Немного позже, когда завезли новую партию вакцин, укол им всё же сделали, а вот медсестру отправили в отпуск с последующим увольнением. Сейчас идёт проверка организации вакцинации в Жуковской ЦРБ и инспекция всех пунктов вакцинирования. Об этом сообщил на своей странице в instagram губернатор Калужской области Владислав Шапша.
А вот пользователи сети настоятельно рекомендуют губернатору обратить внимание на нездоровую психологическую обстановку в самой больнице.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Государству нужно начать с себя!": предприниматель предложил обязательную вакцинацию депутатов
- В Старом Осколе депутат публично уволил отказавшихся вакцинироваться сотрудников ТЦ
- Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины Pfizer
- Михаил Боярский пришел на прививку и грохнулся в обморок: видео
- В кемеровской поликлинике перед вакцинацией советуют получить церковное благословление
Метки: Вакцинация видео вода врачи калуга коронавирус медсестра укол
18
Понравилось18
Новости партнёров
-приказ вышестоящего начальства,для списания количества доз вакцины
-дурочка,для "своих" пыталась сэкономить
Скорее всего история была такая... Зав. отделением продал вакцину на сторону еще кому то, а этим сказал вколоть физраствор, но люди прохавали, что не при них пизерьки вскрывают, и подняли бучу... Ну а крайней сделали медсестру...