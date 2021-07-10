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В Калуге медсестра поставила пациентам физраствор вместо вакцины

В Калуге медсестра поставила пациентам физраствор вместо вакцины (5 фото)

Автор:
10 июля 2021 16:39
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   видео   вода   врачи   калуга   коронавирус   медсестра   укол   
1242
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Пока одни активно сомневаются в целесообразности вакцинации, другие же не менее активно посещают прививочные кабинеты. Решила пополнить ряды вакцинированных и супружеская пара, родственники одного из врачей Жуковской межрайонной больницы города Калуги. Одну прививку успешно им поставили, а вот со второй случился казус.
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Метки: Вакцинация   видео   вода   врачи   калуга   коронавирус   медсестра   укол   
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9  комментариев
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8k
portmen77 Час назад
То есть сообщить, что вакцина закончилась медсестра побоялась, а поставить физраствор не побоялась? Чет звездежом пахнуло.
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932
GoInDown 2 минуты назад
А потом выясняется, Что после вакцинации умирают, болеют итд, а проблема может и не в вакцине, а в таких сестричках
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47k
noName 42 минуты назад
Что то странное,не пойму зачем она это сделала.В голове варианта 2:
-приказ вышестоящего начальства,для списания количества доз вакцины
-дурочка,для "своих" пыталась сэкономить
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18
Племянник Путина Час назад
сажать.
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1k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
А потому шта блатата.. не зря побоялась.. Ковивак - как ранее сервелат для номенклатуры - спецраспределение. А массам сп v
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