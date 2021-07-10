В Калуге медсестра поставила пациентам физраствор вместо вакцины

Немного позже, когда завезли новую партию вакцин, укол им всё же сделали, а вот медсестру отправили в отпуск с последующим увольнением. Сейчас идёт проверка организации вакцинации в Жуковской ЦРБ и инспекция всех пунктов вакцинирования. Об этом сообщил на своей странице в instagram губернатор Калужской области Владислав Шапша.