Директор казино в Канаде уволился после скандала: ради вакцинации он изменил свое происхождение

Они прибыли в поселок Бивер-Крик, где представились работниками мотеля. Уровень вакцинации на Юконе выше, чем в любом другом месте Канады, и ушлый директор рассчитывал быстро привиться от коронавируса и тут же вернуться домой. И все бы прошло удачно, если бы не наблюдательность местных жителей, которые заметили, что сразу после получения прививки, супруги попросили отвезти их в аэропорт поселка Бивер-Крик, куда они прилетели на частном самолете из города Уайтхорс. Как выяснилось, в Уайтхорс пара обманщиков прилетела из Ванкувера.