Директор казино в Канаде уволился после скандала: ради вакцинации он изменил свое происхождение

В Канаде продолжается вакцинация против коронавируса. В льготной очереди - особо нуждающиеся. Чтобы получить заветную иньекцию, директор казино с женой выдали себя за представителей коренного населения страны.
Чтобы одним из первых привиться от коронавируса, исполнительный директор канадского казино Род Бейкер вместе со своей женой выдали себя за коренных жителей страны.
Они прибыли в поселок Бивер-Крик, где представились работниками мотеля. Уровень вакцинации на Юконе выше, чем в любом другом месте Канады, и ушлый директор рассчитывал быстро привиться от коронавируса и тут же вернуться домой. И все бы прошло удачно, если бы не наблюдательность местных жителей, которые заметили, что сразу после получения прививки, супруги попросили отвезти их в аэропорт поселка Бивер-Крик, куда они прилетели на частном самолете из города Уайтхорс. Как выяснилось, в Уайтхорс пара обманщиков прилетела из Ванкувера.
Род Бейкер с женой
После того, как афера супругов была раскрыта, Бейкеру пришлось подать в отставку. Кроме этого, как сообщает местное издание Yukon News, семейную пару оштрафовали за несоблюдение правил общественного здравоохранения на канадской территории Юкон и за нарушение карантинного режима самоизоляции. Обманув всех, супруги не провели по прибытию на Юкон две недели в самоизоляции, а значит, подвергли риску заражения коронавирусом коренное население территории (помимо того, что незаконно получили не причитающуюся им прививку). Штраф составил $1150, что, как считают местные власти, увы, капля в море, учитывая состояние Бейкеров (согласно финансовым отчетам казино, только за 2019 год Бейкер заработал около $10,6 миллиона.).
Вождь коренного населения Юкона Анджела Демит уверена, что Бейкеры должны получить гораздо более суровое наказание - тюремный срок, однако будет ли закон столь суров по отношению к обманщикам, неизвестно.
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Я укололся за €98. Пфайзер
А жена этого перца вообще русская, Катькой кличут.
И где тогда коренные, кроме Африки? По-твоему и в Европах-Азиях нет коренных... Ибо предки пришли из Африки...