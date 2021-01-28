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Директор казино в Канаде уволился после скандала: ради вакцинации он изменил свое происхождение

Директор казино в Канаде уволился после скандала: ради вакцинации он изменил свое происхождение (4 фото)

Автор:
28 января 2021 20:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Moderna   Yukon   Вакцина   Вакцинация   Канада   коронавирус   обман   пандемия   
1908
4
В Канаде продолжается вакцинация против коронавируса. В льготной очереди - особо нуждающиеся. Чтобы получить заветную иньекцию, директор казино с женой выдали себя за представителей коренного населения страны.

Источник:

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Метки: Moderna   Yukon   Вакцина   Вакцинация   Канада   коронавирус   обман   пандемия   
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19  комментариев
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85
Roman Sh 3 часа назад
Хороший ход, но нет спасибо!
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10k
Pochiniks 39 минут назад
вот идиоты
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−6
Терский Час назад
Мальчик, тебя в Гугл забанили? В России тоже есть пфайзер. Если что
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85k
Nobby 2 часа назад
Таких вбросов в СМИ будет много. Народ во всём мире не очень торопится вакцинироваться наспех сделанными вакцинами.
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−6
Терский 2 часа назад
Платный укол стоит $109. Думаю, частный самолёт дороже.
Я укололся за €98. Пфайзер
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62k
Максим Терский 2 часа назад
очередной нулевый пистапол))
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Вакцина! Вакцина! Вакцина!
Вакцина! Вакцина! Вакцина!
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−35
МИХАН 2 часа назад
У нас хохлы также прикидывались типо из Донбасса русскими в 2015-ом ,лишь бы пособие получить беженцев(на джипах многие рванули )))) и второе гражданство на всякий случай ..Сейчас за укольчиком все в Россию кинутся ,там ведь халява ,бесплатно делают ,а у них чуть ли не 1000 бакинских требуют за укол хитрые "товаищи".. Смех и грех ..Мы не жадные ,но как то противно "братья"..хе хе
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57k
Опиум для народа МИХАН 2 часа назад
А нах"й нам вообще нужны беженцы с Хохляндии? Из Донбасса или откуда там еще?
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Отсосите вакцину обратно! )))
Отсосите вакцину обратно! )))
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13k
vikklu 3 часа назад
Достаточно ничтожный повод, не правда ли?
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3k
aleksei 3 часа назад
Офигеть, как из там напугали, готовы на все ради вакцины, кино прямо
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12k
Corvus Corax 3 часа назад
Коренное население - индейцы и эскимосы. Эта пара ну никак не похожа на коренных...
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3k
Мих Corvus Corax 2 часа назад
С херов индейцы там коренное население? С того, что одни из первых туда мигрировали? Что-то я не помню, чтобы в Северной Америке была какая-то ветка древних людей, из которых индейцы развились с эскимосами.
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368
Электроник Corvus Corax 2 часа назад
Ну тут мальчики не обрезая пипирки начинают выдавать себя за девочек и толерантное общество хавает.
А жена этого перца вообще русская, Катькой кличут.
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368
Электроник Мих 2 часа назад
Уже давно доказано, что индейцы это чукчи перешедшие в Америку по льду.
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12k
Corvus Corax Мих 2 часа назад
А кто коренное по-твоему? Негры? ))
И где тогда коренные, кроме Африки? По-твоему и в Европах-Азиях нет коренных... Ибо предки пришли из Африки...
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249
Обратная сторона Луны Corvus Corax Час назад
Там достаточно иметь пра-пра-прадедушку индейца и будут падать нехилые ништяки от государства. Начиная от пособий и привилегий до отмены уплаты налогов
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