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В Винницкой области фермер наказал рабочего, замуровав его в зернохранилище без еды и воды

В Винницкой области фермер наказал рабочего, замуровав его в зернохранилище без еды и воды (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 19:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Винница   видео   зерносушилка   наказание   полиция   хранилище   
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На жаре в металлической сушилке мужчина провел сутки, пока его крики о помощи не услышала соседка.

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Метки: Винница   видео   зерносушилка   наказание   полиция   хранилище   
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6  комментариев
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1k
Moon24 58 минут назад
Долбаный скот этот фермер . Правильно таких ссылали и расстреливали в революцию
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smakido 41 секунду назад
Было бы лучше наказать этого фермера аналогично - замуровать без еды и воды.
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28k
gfjhtgfjhf Минуту назад
Да ладно, у фермера небось есть медаль АТОшника. Максимум мелкое хулиганство.
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−129
Sweetie 13 минут назад
И снова Хохлостан друзья...
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3k
Margo 22 минуты назад
В Чечне это норма!
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7k
Перст Указующий 57 минут назад
такая вот пiдозра
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