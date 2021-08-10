В Винницкой области фермер наказал рабочего, замуровав его в зернохранилище без еды и воды

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На жаре в металлической сушилке мужчина провел сутки, пока его крики о помощи не услышала соседка.
Фермеру из Винницкой области не понравилось, как рабочий отремонтировал его трактор. Хозяин техники решил проучить бедолагу, заперев его в металлической емкости для сушки фруктов, находящейся в зернохранилище. Вход к железной таре он засыпал зерном.
Сутки провел провинившийся в закрытой емкости без еды и, главное, воды. На его счастье, крики о помощи услышала местная женщина, которая сообщила в полицию о случившемся. Ч
тобы освободить несчастного, стражам порядка пришлось расчистить от зерна проход к двери металлического бункера.
Как объяснил рабочий, за его труды фермер не заплатил не копейки, решив, видимо, что горького опыта тому будет достаточно.
Как объяснил рабочий, за его труды фермер не заплатил не копейки, решив, видимо, что горького опыта тому будет достаточно.
Как сообщает официальный сайт полиции Винницкой области, "действия 58-летнего бизнесмена квалифицированы как незаконное лишение свободы человека, которое сопровождалось причинением ему физических страданий". Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. В настоящее время следствие готовит ходатайство для подачи в суд, который изберет меру пресечения фермеру.
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