"Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно

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На территории Подмосковья снова произошла массовая драка, на этот раз между узбеками и чеченцами. Жители Одинцово рассказывают, что толпа вооруженных людей устроила побоище в ЖК "Одинбург" в ночь на 6 августа. Сутки спустя драка со стрельбой произошла в Мытищах. После этого мигранты призвали чеченцев перестать конфликтовать.
Массовая драка уроженцев Кавказа и Средней Азии в Одинцово попала на видео. Как сообщают СМИ, не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, сошлись в схватке с представителями чеченского народа в ночь на пятницу, 6 августа, в районе улицы Северной.
Сутками позже драка со стрельбой произошла в подмосковных Мытищах. Здесь побоище было более солидным. В нем, по предварительным оценкам правоохранителей, участвовало не менее 40 человек. После ристалища на улице Пограничной, появились пострадавшие, а сотрудники органов правопорядка задержали троих участников массовой драки.
Возбуждены уголовные дела по ст. 111 и ст. 213 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство". А первый замглавы МВД России Александр Горовой на встрече с представителями других государств заявил, что в текущем году иностранцы в РФ стали чаще нарушать общественный порядок и устраивать массовые драки. Заметим, это никакое не преувеличение. Вспомнить, хотя бы более ранние конфликты, переросшие массовый мордобой в Красноярске, Санкт-Петербурге и, конечно, Москве.Причем, зачастую причины этих побоищ оказываются бытовыми. Кто-то на кого-то не так посмотрел, обидел словом или недопонял. Вот и в случае драки чеченцев с узбеками история ссоры остается весьма туманной. По информации, распространяемой в Сети, якобы выходцы из Чечни задали мигранту-узбеку бытовой вопрос. А тот внезапно отвечать отказался и позвонил своим знакомым из диаспоры, которые приехали на место с палками и битами и спровоцировали массовую драку. Узбекский блогер, автор YouTube-канала «Aftor Uz», считает, что это типичная провокация. Узбеки миролюбивы и никогда не нападают первыми.
После массовой драки узбеки обратились к чеченцам с призывом решать любые вопросы миром. Услышат ли мигрантов выходцы из кавказской республики, не ясно.
Реакция соцсетей
Реакция пользователей Сети на все эти разборки однозначна: в стране должен быть жесткий контроль органов правопорядка за приезжими с последующей депортацией без возможности возвращения в РФ.
В принципе, по такой схеме и действует полиция. Вопрос в том, какое наказание понесут представители кавказских республик, также участвовавших в драке. Они же у себя дома. Разве что Рамзан Кадыров призовет бузотеров к ответу?
В принципе, по такой схеме и действует полиция. Вопрос в том, какое наказание понесут представители кавказских республик, также участвовавших в драке. Они же у себя дома. Разве что Рамзан Кадыров призовет бузотеров к ответу?
И как быть с тем, что для экономики РФ, как считают представители властей, мигранты жизненно необходимы?
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Правда в одном = жесткий криминал там, где бедность, помноженная на сплоченность вокруг доминирующей идеологии. Отсюда и основные очаги серьезного криминала в бедных сообществах мигрантов, сплоченных идеей «все нас не любят»/«все против нас»/«все нас стремятся кинуть» ну и религиозная сплоченность сверху. Этими же настроениями «осажденной крепости» всегда пользуются и лидеры этих общин, обосновывая, почему они живут намного лучше рядовых и жизнями особо не рискуют.
Чеченцы граждане России, с ними надо помягче. Провести разъяснительную беседу, кастрировать и отпустить по домам.