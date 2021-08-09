"Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно

Возбуждены уголовные дела по ст. 111 и ст. 213 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство". А первый замглавы МВД России Александр Горовой на встрече с представителями других государств заявил, что в текущем году иностранцы в РФ стали чаще нарушать общественный порядок и устраивать массовые драки. Заметим, это никакое не преувеличение. Вспомнить, хотя бы более ранние конфликты, переросшие массовый мордобой в Красноярске, Санкт-Петербурге и, конечно, Москве.Причем, зачастую причины этих побоищ оказываются бытовыми. Кто-то на кого-то не так посмотрел, обидел словом или недопонял. Вот и в случае драки чеченцев с узбеками история ссоры остается весьма туманной. По информации, распространяемой в Сети, якобы выходцы из Чечни задали мигранту-узбеку бытовой вопрос. А тот внезапно отвечать отказался и позвонил своим знакомым из диаспоры, которые приехали на место с палками и битами и спровоцировали массовую драку. Узбекский блогер, автор YouTube-канала «Aftor Uz», считает, что это типичная провокация. Узбеки миролюбивы и никогда не нападают первыми.

2021-08-09T08:00:01+03:00