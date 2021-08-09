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"Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно

"Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно (4 фото + 3 видео)

Автор:
09 августа 2021 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Одинбург   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   драка   мытищи   одинцово   полиция   
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На территории Подмосковья снова произошла массовая драка, на этот раз между узбеками и чеченцами. Жители Одинцово рассказывают, что толпа вооруженных людей устроила побоище в ЖК "Одинбург" в ночь на 6 августа. Сутки спустя драка со стрельбой произошла в Мытищах. После этого мигранты призвали чеченцев перестать конфликтовать.

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Метки: Одинбург   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   драка   мытищи   одинцово   полиция   
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81k
Taras Kozalupko Час назад
Я за чеченцев, они наши все ж
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186
Лёха Taras Kozalupko Час назад
Расскажи это пацанам которые воевали с этими тварями. Макаки наприглашали террористов со всего мира и устроили бучу против русских. Даже хохлы гордятся фашистами типа сашки билого, который воевал на стороне этих ослоёпов. Поэтому они для тебя,хохла, "наши"
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34k
Alex 2 минуты назад
Я не против, что бы они друг друга пиз**ли, но только у себя на родине.
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169
комнатный сибиряк 2 минуты назад
Сезон спаривания гибонов с павианами можно считать открытым ( в вагон для скота весь этот сброд и на родину в чуркистан) а называть россиянами бубуинов с Кавказа это самый настоящий позор для коренных россиян, так как эти неандертальцы не только не признают российских законов но и открыто показывают ненависть к русским
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186
Tovbot 3 минуты назад
Хорошо мы однако жить стали, я помню времена когда подобные события вообще нигде и никак не освещались, подумаешь, очередная драка. А ща вон оно как - событие государственного масштаба, только ленивый не прошёлся по нему…
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8
Александр Шевченко 10 минут назад
Пусть е@ашатся, а я буду продавать арматуру.
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42
Вадим Курбатов 10 минут назад
Брачные игры макак-овце*бов)
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2k
Frank Borman 24 минуты назад
Если чечены мудохаются с узбеками - не надо им мешать. Пусть выясняют отношения по братски, по мусульмански. Нож, арматурина, палка - лучшие аргументы муслима.
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1k
Женя Женя78 Полчаса назад
20 мигрантов, сошлись в схватке с представителями чеченского народа. мигранты сука с представителями народа
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4k
micfiend 38 минут назад
Зато по всем каналам о том, как Европа загнивает от засилия мигрантов. А у нас только про то, что «ай все плохо мигрантов не хватает.. но к нам едут, конечно, мирные и интеллигентные».

Правда в одном = жесткий криминал там, где бедность, помноженная на сплоченность вокруг доминирующей идеологии. Отсюда и основные очаги серьезного криминала в бедных сообществах мигрантов, сплоченных идеей «все нас не любят»/«все против нас»/«все нас стремятся кинуть» ну и религиозная сплоченность сверху. Этими же настроениями «осажденной крепости» всегда пользуются и лидеры этих общин, обосновывая, почему они живут намного лучше рядовых и жизнями особо не рискуют.
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468
solosolovov 46 минут назад
Наверное Москва это заслужила. Столица безобразия и лицемерия. Вся страна из-за Москвы страдает.
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5k
newegg 53 минуты назад
Узбеки приезжие, не хорошо устраивать разборки с гражданами страны куда приехали. Штрафануть и депортировать за иx же счет.
Чеченцы граждане России, с ними надо помягче. Провести разъяснительную беседу, кастрировать и отпустить по домам.
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181
Nane First NameLast 57 минут назад
Эти чурки испокон века резали друг другу глотки. Вот мусора тупо боятся вмешиваться в такие бойни. Этож не студентов п.и.з.д.и.т.ь Когда мусора встречаются с реальной угрозой, то делают в штаны жиденьким и стараются не попадаться на глаза.
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181
Nane First NameLast insaider 42 минуты назад
Видимо, у них были только гранаты системы полицейский-студент.
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2k
lekha-fil 59 минут назад
Какая дружба: чеченцы хозяева везде. И это не шутка.
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263
КакогоХу Час назад
Интеллигенция взбунтовалась. Профессура не прощает оскорблений
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186
Лёха Час назад
Интеллигентные люди ослов не трахают и баранов на детских площадках не режут. Куда только смотрят зоозащитники. Или это типа звери со зверями
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352
Алексей Ц Час назад
фильм то с продолжением оказался
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793
metrolog Час назад
Всех по домам
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23k
Батончик с маком Час назад
Х.уёво всё это закончится. Либо для нас, либо для чуркабесов. Не могут люди жить рядом со всякими дикими абизиянами
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