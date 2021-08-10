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В Пермском крае на видео попал полицейский, на полном ходу выпавший из служебного авто

В Пермском крае на видео попал полицейский, на полном ходу выпавший из служебного авто (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   пермский край   полиция   
1018
3
1
Не выпал, а десантировался!

Источник:

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Метки: видео   пермский край   полиция   
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56k
pynh 2 часа назад
на полном ходу?
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36k
Олег 46 минут назад
Списывать нужно этот автохлам по всей стране. 50 лет выпускают без изменений.
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1k
Андрей Манахов 46 минут назад
За выбрасывание мусора на обочину - штраф.
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375
vtoroyshans 54 минуты назад
у приятеля на ваз 2106 при повороте на лево открывалась дверь и вот таких выпавших было прям много, его даже били за эту дверь.... лол
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1k
Василий Час назад
Те, кто ездил на УАЗе знают, что двери в нем открываются в самый не подходящий момент.
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11k
Великий Кормчий Час назад
Просто - реклама "автомобиля" УАЗ
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898
Алксандр Шевченко Час назад
Ссылка youtu.be
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203
lowB 2 часа назад
А был бы трезвый - убился бы
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11k
Кархародон 2 часа назад
Надо было музыку наложить. Или из «Маски-шоу», или «деревня дураков»
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16k
ВВС 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Йожык 2 часа назад
И не стыдно людям мусор выкидывать на дорогу
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−56
Zlaja ptica 2 часа назад
Уазик вообще машина смерти. Был у нас на фирме прораб. Ехал на буханке, его подрезали, он свернул, наехал колесом на бордюр, открылась водительская дверь, он выпал, а на него сверху уазик упал. Переломало кучу костей, в том числе и тазовых, куча операций, потом хромал всю жизнь
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