В Пермском крае на видео попал полицейский, на полном ходу выпавший из служебного авто

1018
3
1
Не выпал, а десантировался!
Этот трагикомический случай произошел в городе Краснокамске на улице Февральская. При резком повороте у служебного авто открылась дверь и страж порядка оказался на земле.
Инцидент попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины, владелец которой разместил его в соцсетях. В региональном ГУ МВД РФ, как сообщает издание "Лайф", "подтвердили факт случившегося, там сейчас выясняют обстоятельства происшествия."
Выпавший, к счастью, не пострадал, а смог самостоятельно подняться и забраться назад в авто.
Подписчики местного паблика "Пермяки" предположили, что страж порядка просто уснул на рабочем месте, хотя кто-то решил, что правоохранитель был слегка нетрезв. Но в нашей стране такого быть не может, потому эту версию мы отметаем, как несостоятельную. Главное, что не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Киеве девушка забралась на дорожный знак и станцевала для полицейских
- Под огнём: в перестрелке у Пентагона погиб офицер полиции и пострадали несколько человек
- "Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно
- Красиво жить не запретишь: российская туристка закурила на борту самолета
- Пьяная пассажирка избила таксиста-инвалида в Саратовской области
Метки: видео пермский край полиция
29
Понравилось29
Новости партнёров