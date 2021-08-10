Под Харьковом голый наркоман навалял полицейскому и предложил "обнимашки"

В украинском Волчанске трое полицейских вступили в неравную схватку с отчаянным и абсолютно голым аборигеном, к "психической" атаке которого были явно не готовы.





Жители одной из улиц города позвонили в полицию и пожаловались на неадекватного нудиста, который прогуливался по району и громко материл всех вокруг. Приехавшие на вызов стражи порядка, попытались задержать нарушителя, но голый "Рэмбо" решил так просто не сдаваться и ринулся в атаку. Газовый баллончик оказался бесполезен перед слепой яростью наркомана и применившему спецсредство полицейскому пришлось отступать. Отбегая от нарушителя, он споткнулся, упал и получил пинок от местного жителя. К вящему удивлению коллег упавшего правоохранителя, мужчина тут же успокоился и предложил тому обняться в знак примирения.