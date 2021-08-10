FISHKINET
Сообщество Криминал 736 постов • 261 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Под Харьковом голый наркоман навалял полицейскому и предложил "обнимашки"

Под Харьковом голый наркоман навалял полицейскому и предложил "обнимашки" (3 фото)

Автор:
10 августа 2021 17:18
Сообщество : Криминал
Метки: Волчанск   Украина   видео   курьез   нападение   полиция   
776
3

Правоохранителя даже не спас газовый баллончик.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Волчанск   Украина   видео   курьез   нападение   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Roman Doberman 6 минут назад
С ремнем действительнло, как-то неоднозначно получилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 17 минут назад
что не новость из не залежной,просто ахтунг)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
511
Миша 36 минут назад
И тут что-то пошло не так. Странно, что к голому пристали, с него же взять нечего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
⛔ Александр ⛔ Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
Сергей Сергеев 2 часа назад
На обдолбышей баллончик почти не действует. Даже перцовый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Другая Наташа: Глюкоза показала свои фото до прихода в шоу-бизнес (4 фото) Другая Наташа: Глюкоза показала свои фото до прихода в шоу-бизнес (4 фото) В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими Полицейские сыграли со школьниками в «ОМОН и протестующих» Полицейские сыграли со школьниками в «ОМОН и протестующих» Полицейские в Подольске "оседлали" отбойник и стали предметом насмешек автолюбителей Полицейские в Подольске "оседлали" отбойник и стали предметом насмешек автолюбителей В Петербурге протестующий напал на автоинспектора и скрылся в толпе В Петербурге протестующий напал на автоинспектора и скрылся в толпе
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

398782



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения
4
89
25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения
Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности
2
52
Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности
﻿
 Гегемония в гимнастике окончена? 
 Гегемония в гимнастике окончена? 
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#ynews#интересное#СССР#аварии#автомир#Украина#позитив
#Юмор#история#картинки#прикол#дтп#фотографии#автомобили#спорт#актеры#приколы
#факты#Россия#люди#кино#новости#подборка#авто аварии#фильм#олимпиада#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться