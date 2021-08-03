Пьяная пассажирка избила таксиста-инвалида в Саратовской области

В городе Энгельс неадекватная женщина с кулаками набросилась на слабослышащего таксиста, который повысил цену из-за большого количества людей. Пассажирка пришла в ярость, когда узнала что поездка будет стоить целых 180 вместо заявленных 156 рублей.





В ролике, записанном на регистратор, слышно, как явно нетрезвая женщина в приказном тоне говорит "давай довози" и при этом отказывается доплачивать 24 рубля. Владелец машины, 28-летний Анатолий Гребенюк, с характерной для слабослышащих невнятной артикуляцией пытается объяснить, почему возросла цена поездки для трех взрослых и двух детей, но его уже не слышат. В какой-то момент сидящие сзади мужчины обзывают таксиста "петушарой" и вместе с детьми покидают салон автомобиля. После этого пассажирка в ярости накидывается на Анатолия и бьет кулаками и сумкой по голове.