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Пьяная пассажирка избила таксиста-инвалида в Саратовской области

Пьяная пассажирка избила таксиста-инвалида в Саратовской области (9 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 10:44
Сообщество : Таксисты
Метки: Энгельс   видео   дебош   полиция   таксист   яжемать   
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Женщина взбесилась из-за 24 рублей.

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Метки: Энгельс   видео   дебош   полиция   таксист   яжемать   
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31  комментарий
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20k
Matrosskin 2 часа назад
В полку неадекватных #везименямразь пополнение. Ждем традиционные крокодильи слёзы, извинения потупив глазки в пол и вопли что не так поняли и она не то имела ввиду.
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6k
sivanov1079 10 минут назад
Мать не мать. Влият на меру наказания и срок, но не факт судимости
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2k
Sergius SPb 16 минут назад
Разбудите когда начнут клетки безопасности ставить.
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13k
Михаил Гривин 20 минут назад
Я, конечно, понимаю, что эта баба прибацанная на всю голову, но почему он при посадке не сказал, что при превышении количества человек в салоне поездка стоит дороже? Не было бы конфликта на ровном месте. Ну или был бы во время посадки - тогда бы не пришлось везти неадекватов.
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4k
RRK Полчаса назад
Мне кажется или в самом деле в последнее время бабы ополоумели и все берега потеряли?
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28k
Aleks 41 минуту назад
"Вполне возможно, что против пьяной пассажирки возбудят уголовное дело."
Всмысле возможно? Тут хулиганство, нанесение легкого вреда здоровью и порча имущества уже нарисованы.
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8k
Maddy8 55 минут назад
то вы смотрите "нириальные пацаны" и вам всё весело и смешно,а как в жизни видите,то сразу не нравится.
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Крепко наибашить таких пассажиров
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200
Бритва Час назад
Из какой помойной ямы эти б.леди только берутся. Чему такая тварь своих детей научить может
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2k
владимир Час назад
Какое же терпение у этого бедного парня. Он ведь слабослышащий а не безрукий. Я бы наверное просто сломал бы шею этой скотине.
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22k
Андрей Час назад
Не понимаю, накуя люди бухают? Что бы в таких свиней превращаться?
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10k
El Niño Час назад
Мой приятель в Австрии работает водителем рейсового автобуса. Однажды я его встретил с повязкой на голове и подвязанной рукой. На него набросился пьяный пассажир. Мой знакомый - серб, поэтому тоже навалял напавшему дебоширу. Отделался повреждением связок руки и сотрясением мозга. На работе он получил бесплатное лечение и реабилитацию, отпуск на 2 месяца, компенсацию в размере 35 тысяч евро. А также он ожидал решения суда, потому как напавший должен был ему выплатить ещё большую сумму.

Эх, нам бы их порядки. Яжемать охренела бы от такого наказания. Зато в следующий раз подумала о своём поведении и возможных последствиях.
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34k
Alex Час назад
Вот ведь мразь..
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270
bobobo Час назад
Не очень понятно из-за чего произошла стычка. Из-за требования доплаты за нарушения правил ( дополнительные 24 рубля за провоз 5 человек ) или из-за отказа вести переполненый автомобиль. В первом случае водила тоже неправ. В любом случае, рукопрекладство недопустимо.
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5k
Борис Карабанов Час назад
Классика: фоточки в соцсетях - "няшечка", "мурка-гламурка", "самая супер", эстетка. В жизни - пьяное агрессивное омерзительное быдло.
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38k
dima423 2 часа назад
тетка похожа на жену из любовь и голуби)))
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2k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
Вот как можно было не втащить животному?!
Порой удивляюсь выдержке некоторых.
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5k
Александр 2 часа назад
Так он и по-немому умеет?
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7k
insaider 2 часа назад
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
очередная дочь б@яди засветилась в сети
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40k
Александр 2 часа назад
Вот всегда жалею в таких случаях, что сейчас не СССР и хорошее из него тоже не забрали. Такую овцу загнобить бы без всяких судов и следствий
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