Пьяная пассажирка избила таксиста-инвалида в Саратовской области

Женщина взбесилась из-за 24 рублей.
В городе Энгельс неадекватная женщина с кулаками набросилась на слабослышащего таксиста, который повысил цену из-за большого количества людей. Пассажирка пришла в ярость, когда узнала что поездка будет стоить целых 180 вместо заявленных 156 рублей.
В ролике, записанном на регистратор, слышно, как явно нетрезвая женщина в приказном тоне говорит "давай довози" и при этом отказывается доплачивать 24 рубля. Владелец машины, 28-летний Анатолий Гребенюк, с характерной для слабослышащих невнятной артикуляцией пытается объяснить, почему возросла цена поездки для трех взрослых и двух детей, но его уже не слышат. В какой-то момент сидящие сзади мужчины обзывают таксиста "петушарой" и вместе с детьми покидают салон автомобиля. После этого пассажирка в ярости накидывается на Анатолия и бьет кулаками и сумкой по голове.
Выходя из салона, женщина успевает пнуть таксиста в грудь и поцарапать на прощание машину
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"Второго августа в ночное время суток в МУ МВД России "Энгельсское" обратился гражданин 1993 года рождения по факту нанесения ему телесных повреждений пассажиром в автомашине такси. По данному происшествию в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе МВД.
После публикации резонансного видео из салона автомобиля к проверке подключилась прокуратура.
Сейчас полиция и прокуратура города Энгельса устанавливают личность нападавшей. После чего женщину опросят и дадут юридическую оценку ее поступку.
Вполне возможно, что против пьяной пассажирки возбудят уголовное дело. Но суд, скорее всего, будет снисходителен - она же мать.
Пользователи Сети поддерживают Анатолия и требуют наказать дебоширку по всей строгости закона
Плодится быдло как крысы, по пять штук в одном помете. Я б таких наседок принудительно стерилизовала, чтоб не производили себе подобных.— Ирина Ардани (@Ardany_Irina) August 2, 2021
Мразь конченая. В суде будет прикрываться детьми. Мол, снисхождения просить.— alfredo (@kokakolalalala) August 2, 2021
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Вот и борзеют от безнаказанности.
Всмысле возможно? Тут хулиганство, нанесение легкого вреда здоровью и порча имущества уже нарисованы.
Эх, нам бы их порядки. Яжемать охренела бы от такого наказания. Зато в следующий раз подумала о своём поведении и возможных последствиях.
Порой удивляюсь выдержке некоторых.