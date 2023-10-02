Как мигранты секса в РФ искали: две истории с неутешительным для приезжих финалом

Вдали от жён "иностранные специалисты" ищут развлечений на стороне. Только почему-то начинают подкатывать к несовершеннолетним девочкам.
Сразу двум приезжим указали на недопустимость их поведения в РФ.
В Магадане любитель несовершеннолетних девочек был испуган после доходчивого объяснения русской общины, которая нашла приезжего и наказала за приставание к подростку. Что характерно, в поиске участвовали представители местной диаспоры приезжих. Видимо, справедливо рассудившие, что лучше пожертвовать глазом одного
придурка земляка, чем страдать всем за его огрехи.
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Еще одного иностранца задержали в Петербурге. Во дворе дома по ул. Дыбенко появился мужчина, назвавшийся Дилшодом. Он начал оказывать несовершеннолетней девочке нехорошие знаки внимания, а когда та отказалась с ним общаться, ничуть не смутился. Он подкараулил брата девочки, угрозами выведал у него телефон сестры и её подруги и принялся написывать ей сообщения с непристойностями.
Девочка пожаловалась родителям. Мать ребёнка встретилась с узбеком и доходчиво объяснила ему, что так поступать не стоит. Тот внимательно выслушал женщину, но поведения не изменил. Помимо текстовых сообщений жаждавший утех мигрант стал присылать ребёнку и её подруге дикпики. Родители школьницы обратились в полицию, и теперь Дилшоду не до "кисок". Уроженца Узбекистана, как сообщают СМИ, задержали и сейчас проводят проверку обстоятельств.
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