Как мигранты секса в РФ искали: две истории с неутешительным для приезжих финалом

Девочка пожаловалась родителям. Мать ребёнка встретилась с узбеком и доходчиво объяснила ему, что так поступать не стоит. Тот внимательно выслушал женщину, но поведения не изменил. Помимо текстовых сообщений жаждавший утех мигрант стал присылать ребёнку и её подруге дикпики. Родители школьницы обратились в полицию, и теперь Дилшоду не до "кисок". Уроженца Узбекистана, как сообщают СМИ, задержали и сейчас проводят проверку обстоятельств.