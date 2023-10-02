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Как мигранты секса в РФ искали: две истории с неутешительным для приезжих финалом

Как мигранты секса в РФ искали: две истории с неутешительным для приезжих финалом

Автор:
02 октября 2023 13:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   магранты   наказание   несовершеннолетние   педофилия   полиция   
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Вдали от жён "иностранные специалисты" ищут развлечений на стороне. Только почему-то начинают подкатывать к несовершеннолетним девочкам.

Сразу двум приезжим указали на недопустимость их поведения в РФ.


В Магадане любитель несовершеннолетних девочек был испуган после доходчивого объяснения русской общины, которая нашла приезжего и наказала за приставание к подростку. Что характерно, в поиске участвовали представители местной диаспоры приезжих. Видимо, справедливо рассудившие, что лучше пожертвовать глазом одного придурка земляка, чем страдать всем за его огрехи.


Еще одного иностранца задержали в Петербурге. Во дворе дома по ул. Дыбенко появился мужчина, назвавшийся Дилшодом. Он начал оказывать несовершеннолетней девочке нехорошие знаки внимания, а когда та отказалась с ним общаться, ничуть не смутился. Он подкараулил брата девочки, угрозами выведал у него телефон сестры и её подруги и принялся написывать ей сообщения с непристойностями.


Девочка пожаловалась родителям. Мать ребёнка встретилась с узбеком и доходчиво объяснила ему, что так поступать не стоит. Тот внимательно выслушал женщину, но поведения не изменил. Помимо текстовых сообщений жаждавший утех мигрант стал присылать ребёнку и её подруге дикпики. Родители школьницы обратились в полицию, и теперь Дилшоду не до "кисок". Уроженца Узбекистана, как сообщают СМИ, задержали и сейчас проводят проверку обстоятельств.

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Метки: Видео   магранты   наказание   несовершеннолетние   педофилия   полиция   
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11  комментариев
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36k
Dobry vojak Svejk 43 минуты назад
Оторвать их яйца и заставить сожрать. Всей диаспоре, клять, по куску в плове добавить. Чтобы следили за своими ублюдками
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3k
Semёn 42 секунды назад
Не верю ему, они всегда врут, не верьте им, тупо бейте ножом...
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1k
muhandes 2 минуты назад
Что бл...дь значит "Русская община в Магадане"??? Русские, что приезжие в Магадане?
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18k
RDen 5 минут назад
а что уж сам процесс возмездия не показали? Приятно ж посмотреть..
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18k
Вася Полчаса назад
был дилшод, стал дилдош
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2k
Максим Макашев 48 минут назад
ку-клукс-клана в России на них нет. К сожалению
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