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В Индии прошёл масштабный оползень и попал на видео

В Индии прошёл масштабный оползень и попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 июля 2021 06:24
Сообщество : Аварии
Метки: Оползень   Химачал-Прадеш   бедствия   видео   индия   катастрофы   разрушения   штат   
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В Индийском в штате Химачал-Прадеш, на горном участке местности случился гигантский оползень.

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Метки: Оползень   Химачал-Прадеш   бедствия   видео   индия   катастрофы   разрушения   штат   
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6  комментариев
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1k
Руслан Новак Час назад
Больше всего удивляют макаки на краю дороги которые продолжают смотреть как ушла дорога впереди.
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34k
Alex 48 минут назад
Похоже, что природу зае**ли люди на земле
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17k
KOSTELLO Час назад
Сила природы.
Помню оползень под Туапсе, разрывал ВДОЛЬ, деревья в 4 обхвата, а камешки размером с УАЗик, как мячики перекатывал
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15k
ЦСКА Час назад
Нихрена себе, оползло!!!
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