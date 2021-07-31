В Индии прошёл масштабный оползень и попал на видео

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В Индийском в штате Химачал-Прадеш, на горном участке местности случился гигантский оползень.
Как можно наблюдать на видео, размещённом на Telegram-канал "Mash", оползень под удивлённые крики местных жителей, оползень в считанные секунды сносит длинный участок горного шоссе.
Информация о масштабе разрушений и количестве жертв уточняется
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