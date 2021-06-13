1167
2
1
Муссонные дожди, сезон которых как раз продолжается в Индии, приносят массу проблем. Один из жителей Мумбаи опубликовал шокирующее видео, на котором автомобиль на парковке внезапно уходит под землю.
На кадрах можно увидеть, как авто (похоже, пустое) внезапно словно теряет опору и начинает крениться, погружаясь сначала колесами, потом капотом в яму, размывшую покрытие. Провал оказывается настолько глубоким, что несчастная машина уходит в разверзшуюся землю полностью. По счастью, стоявшие рядом машины не пострадали.
Стало известно, что на этом месте был колодец, который даже зацементировали, но из-за сильного дождя образовался провал- об этом сообщает издание The Times of India. Спасатели и полиция, прибывшие на место инцидента, приняли необходимые меры, чтобы вытащить авто из водной ловушки.
Метеорологи предупреждают, что дожди в Индии еще будут продолжаться, поэтому людей призвали быть осторожными.
Источник:
Ссылки по теме:
- Контрабандисты прикрыли лысины золотом, но что-то пошло не так
- В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда
- Мумбаи тонет: сильнейший дождь и ветер обрушились на индийский город
- 17-летняя девушка чуть не погибла, высунувшись из поезда
- В Индии рухнула огромная трибуна вместе с людьми
16
Понравилось16
Новости партнёров