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В Индии после сильных дождей прямо на парковке машину засосало под землю

В Индии после сильных дождей прямо на парковке машину засосало под землю (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 июня 2021 21:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мумбаи   видео   дожди   индия   ливневка   ушел под землю   
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Муссонные дожди, сезон которых как раз продолжается в Индии, приносят массу проблем. Один из жителей Мумбаи опубликовал шокирующее видео, на котором автомобиль на парковке внезапно уходит под землю.

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Метки: Мумбаи   видео   дожди   индия   ливневка   ушел под землю   
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3  комментария
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43k
parallax 3 часа назад
Зачем вытаскивать? Всё равно на свалку. Просто забетонировать.
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81
Денис Сверхувниз 6 минут назад
Так наверное не пустое. Габариты горят и через стекло багажника движения. Кошмар а не фишка
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Бывает. Даже в Еспропах былвало. что целые набаржные солзали в речку или странные дыры. А уж в Мексике такое - почти обыденность. Там в карсты проваливались целые районы с домами и машинами.
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