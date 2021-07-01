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В Лос-Анджелесе дал жару грузовик набитый тоннами нелегальных ВВ

В Лос-Анджелесе дал жару грузовик набитый тоннами нелегальных ВВ (7 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 22:56
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   взрыв   видео   грузовик   пиротехника   пострадавшие   разрушения   сша   
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В СМИ и соцсетях появились кадры замедленной съёмки взрыва авотрелйера нагруженного большим количеством конфискованной пиротехники.

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Метки: Лос-Анджелес   взрыв   видео   грузовик   пиротехника   пострадавшие   разрушения   сша   
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9  комментариев
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
В Голливуде всегда грузовики с трех точек снимают или только в моменты взрывов?
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6
Племянник Путина Час назад
хорошие петарды ))
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29
Lachplesis 2 часа назад
грузовичок для перевозки бомбочек.
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95
Netroj 2 часа назад
На них хорошо деньги заработать можно.
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3k
Слава 2 часа назад
Интересно, а Петрова с Бошировым еще не обнаружили?
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28k
a.fey 2 часа назад
"По словам Мура, сапёры полиции Лос-Анджелеса перенесли опасный груз в автомобиль TCV (Total Containment Vessel – специальный грузовик или прицеп с бронированной камерой для перевозки непонятных взрывных устройств)."

"Тьфу ты черт! Вот далась им эта бронированная камера." (С)
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−141
Лучший Друг 2 часа назад
В Лос-Анджелесе дал жару грузовик набитый тоннами нелегальных эмигрантов?
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1k
fraxinus 2 часа назад
Полицейский и сапер в Лос Анжелисе:

- Vrode mnogovato nagruzili?
- U nas tolko odin gruzovik. Vtoroj raz ehat celaia smena uidet.
- A esli ebnet?
- Ne dolzno...
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11k
Алекс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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