В Лос-Анджелесе дал жару грузовик набитый тоннами нелегальных ВВ

По этому поводу автору трудно не согласиться с жителями Лос-Анджелеса: могли бы вывести мелкими партиями подальше от жилой зоны и устраивать цирк где-нибудь на свалке или складской территории - покалеченных было бы меньше. Да и осматривать следовало бы получше: судя по взрыву, наверняка между ящиками куски C-4 не углядели - вот камера и не выдержала.