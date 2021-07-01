В Лос-Анджелесе дал жару грузовик набитый тоннами нелегальных ВВ

В СМИ и соцсетях появились кадры замедленной съёмки взрыва авотрелйера нагруженного большим количеством конфискованной пиротехники.
В РИА Новости со ссылкой на издание Los Angeles Times рассказали, что в американском Лос-Анджелесе, в процессе изъятия правоохранителями свыше двух тонн фейерверков, незаконно складированных на территории частного домовладения, произошёл их самоподрыв. В результате чего, по меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские, были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.
По сообщению телекомпании Fox News, в среду, во второй половине дня в Лос-Анджелесе произошёл взрыв грузовика с нелегальными фейерверками и другой пиротехникой, в результате чего пострадали не менее 17 человек, уничтожены, рядом стоявшие автомобили и разрушены прилегающие здания:
Ariel footage of @LAPDHQ setting off an explosion in South LA— People's City Council - Los Angeles (@PplsCityCouncil) July 1, 2021
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На пресс-конференции начальник полицейского управления Лос-Анджелеса Мишель Мур рассказал, что власти, как положено отреагировали на тревожное сообщение граждан...
I did a slow motion edit of the Los Angeles explosion. #LAExplosion #LosAngelesExplosion #Fireworks #LAPD #SouthLA pic.twitter.com/1cuUdgsCmd— DΞP ✪ (MΞDRΞT) MΔRK G̶³³º¹ (@MGC3I) July 1, 2021
У соседей которых дом был забит тысячами фунтов незаконных фейерверков, а также самодельными пиротехническими устройствами, которые были охарактеризованы, как «нестабильные».
LAPD: More than 5,000 pounds of fireworks, including some IEDs, seized from a home in South LA. Bomb squad called out after police got an anonymous tip. No one hurt. One man arrested on suspicion of possession of destructive devices. @KNX1070 📷: @LAPDHQ pic.twitter.com/g7XmLOHXJk— Claudia Peschiutta (@ReporterClaudia) July 1, 2021
По словам Мура, сапёры полиции Лос-Анджелеса перенесли опасный груз в автомобиль TCV (Total Containment Vessel – специальный грузовик или прицеп с бронированной камерой для перевозки непонятных взрывных устройств).
The moment the explosion happened.— People's City Council - Los Angeles (@PplsCityCouncil) July 1, 2021
What the fuck @LAPDHQ pic.twitter.com/fiqBHYzybN
После чего всё это было подорвано. Однако, что-то пошло не так и камера не смогла сдержать взрыв:
Источник:
P.S. А это в тему, для развлечения: всё-таки Фишки - сайт хорошего настроения! (LAPD - Департамент полиции Лос-Анджелеса )
BREAKING: we got a hold of some fireworks and decided to send a message to @LAPDHQ pic.twitter.com/N1fwbisItI— People's City Council - Los Angeles (@PplsCityCouncil) July 1, 2021
По этому поводу автору трудно не согласиться с жителями Лос-Анджелеса: могли бы вывести мелкими партиями подальше от жилой зоны и устраивать цирк где-нибудь на свалке или складской территории - покалеченных было бы меньше. Да и осматривать следовало бы получше: судя по взрыву, наверняка между ящиками куски C-4 не углядели - вот камера и не выдержала.
Источник:
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"Тьфу ты черт! Вот далась им эта бронированная камера." (С)
- Vrode mnogovato nagruzili?
- U nas tolko odin gruzovik. Vtoroj raz ehat celaia smena uidet.
- A esli ebnet?
- Ne dolzno...