Сильный торнадо прошелся по Уханю

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Вечером 14 марта улицы города Ухань, а также провинция Хубэй, Сучжоу, провинция Цзянсу и ряд других провинций Китая накрыла сильнейшая буря. Поднявшийся ветер образовал мощный торнадо, который повредил множество домов и автомобилей.
По предварительным данным, в результате разгула стихии 12 человек погибли и свыше 450 получили ранения.
龙卷风，吴江盛泽#互粉 #互fo #相互フォロー #相互100 #followback #FollowMe pic.twitter.com/lamHV27cgd— 饺子（喜迎互fo） (@jiaozi2020) May 14, 2021
По данным Уханьского управления по чрезвычайным ситуациям, в 8 часов вечера 14 мая в районе Цайдянь города Ухань зародился торнадо, мощность которого в короткий срок достигла 9 баллов.
Скорость ветра была 23,9 метра в секунду.
Практически одновременно с торнадо шел град, причем довольно крупный.
Практически одновременно с торнадо шел град, причем довольно крупный.
Многие местные жители были напуганы. Некоторые пользователи сети писали: «Это действительно страшно. Вылетело стекло на моем балконе, взорваны будки безопасности в общине, и многие автомобили были повреждены».
«Торнадо 9 уровня во внутренних городах Китая действительно неслыханно. Это не бедствие, что это такое? Может это собрание возмущенных духов?»
«Торнадо 9 уровня во внутренних городах Китая действительно неслыханно. Это не бедствие, что это такое? Может это собрание возмущенных духов?»
Около 700 зданий получили серьезные повреждения. Из-за плохой погоды по состоянию на 8:20 утра 15-го числа было задержано в общей сложности 40 рейсов в аэропорту Ухань Тяньхэ и 34 рейса были отменены.
江苏省气象台发布消息确认，当日19时前后在苏州市吴江区盛泽镇出现龙卷风，电力设施和多处房屋受损。 pic.twitter.com/zy6vlOd6LD— 老司机 (@h5LPyKL7TP6jjop) May 15, 2021
没错，这段视频不是以色列对战哈马斯，而是14号晚武汉奓山地区的龙卷风雷暴🌪️⛈️，拒官方统计，目前死亡6人，多处民房被损毁…… pic.twitter.com/jj3yKebXSX— Mavis | 帶路的王小二(2) (@ZNeo0901) May 15, 2021
А ведь всего неделю назад сильный ураган с ливнем и градом разнес семимиллионный мегаполис Наньтун.
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Мудило, на дворе 14 мая уже!
Я же говорил - место проклято. А вы - "летучие мыши, летучие мыши"...