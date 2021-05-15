Сильный торнадо прошелся по Уханю

Многие местные жители были напуганы. Некоторые пользователи сети писали: «Это действительно страшно. Вылетело стекло на моем балконе, взорваны будки безопасности в общине, и многие автомобили были повреждены».

«Торнадо 9 уровня во внутренних городах Китая действительно неслыханно. Это не бедствие, что это такое? Может это собрание возмущенных духов?»