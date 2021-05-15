FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6998 постов • 1213 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Сильный торнадо прошелся по Уханю

Сильный торнадо прошелся по Уханю (14 фото + 1 видео)

Автор:
15 мая 2021 16:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ухань   видео   жертвы   китай   разрушения   торнадо   
1018
14
1
Вечером 14 марта улицы города Ухань, а также провинция Хубэй, Сучжоу, провинция Цзянсу и ряд других провинций Китая накрыла сильнейшая буря. Поднявшийся ветер образовал мощный торнадо, который  повредил множество домов и автомобилей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ухань   видео   жертвы   китай   разрушения   торнадо   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
aleksei 3 часа назад
Главное, чтобы Уханьский институт вирусологии цел остался, а то опять какая-нибудь хрень вырвется, еще от прошлой не избавились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр Час назад
"Вечером 14 марта..."
Мудило, на дворе 14 мая уже!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Елена Букреева 2 часа назад
Может хоть в этот раз перепугаются и закроют "мокрые рынки".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 3 часа назад
Перефразируя старый анекдот:
Я же говорил - место проклято. А вы - "летучие мыши, летучие мыши"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
277
manul74 4 часа назад
месть за ковид?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Российские вебкамщицы - об изнанке работы Российские вебкамщицы - об изнанке работы В Китае фермеры перевозят овец и свиней в пассажирских поездах В Китае фермеры перевозят овец и свиней в пассажирских поездах "Будто сцена из Чернобыля": в Сеть попало видео проведения дезинфекции улицы в Ухане "Будто сцена из Чернобыля": в Сеть попало видео проведения дезинфекции улицы в Ухане В Америке торнадо забрал жизни 22 человек В Америке торнадо забрал жизни 22 человек В США торнадо не смог похоронить людей, и тогда он закидал их трупы обломками В США торнадо не смог похоронить людей, и тогда он закидал их трупы обломками На улицах Уханя заметили вооруженный патруль в медицинских халатах На улицах Уханя заметили вооруженный патруль в медицинских халатах
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93619



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу
3
50
Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу
Почему антикризисные советы никогда не работают?
4
59
Почему антикризисные советы никогда не работают?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Без него весна – не весна: главное насекомое мая
0
19
Без него весна – не весна: главное насекомое мая
Возле одесской школы произошла стрельба
0
24
Возле одесской школы произошла стрельба
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#дтп#люди#Россия#фотографии#Разное#забавно#смешно
#Юмор#история#СССР#прикол#неожиданно#кино#автомир#Москва#картинки#авто аварии
#интересно#подборка#интересное#автомобили#шоу бизнес#сша#прикольные#аварии#китай#война

На что жалуетесь?

Вернуться