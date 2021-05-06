Громадные глыбы льда снесли магазин в Хабаровском крае

Лёд раздавил магазин на прибрежной территории в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края. ЧП произошло в результате ледохода, сообщили в краевом главке МЧС.
Экстренные службы накануне предупреждали жителей о подвижности реки Амур. В частности, что ближайшие два дня вода поднимется, а лёд будет выталкиваться на берег.
- Муниципальным властям выдавалось оперативное предупреждение, что при прохождении ледохода в Ульчском районе возможны нештатные ситуации. Амур освобождается ото льда при очень высоком для этого времени года уровне воды. Местами он может приближаться к категории опасного явления. К счастью, других серьёзных происшествий, кроме разрушенного магазина в Богородском не зафиксировано. Предупреждение действует и для всех территорий ниже по течению реки, где ледоход только ожидается, - сообщила руководитель пресс-службу ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
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По словам очевидцев, лёд разрушил не только магазин, но и столб освещения, до моста глыбы не добрались, причал остался цел.
"У нас этой ночью Амур пошёл, и всё повторилось почти точь-в-точь, как было в Хабаровске. Бывший магазин «Маяк» на берегу реки огромные льдины полностью разрушили. Хозяева уже там не торгуют, использовали здание под склад. Хорошо, что ночью там никого не было. Никто не пострадал. Но здание полностью разрушено. Такое у нас было только в 1973 году, когда речной вокзал льдинами также затёрло, - рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» житель Богородского Василий Гладков.
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Ранее сообщалось, что в процессе ледохода огромные глыбы льда выдавило на набережную в Хабаровске . Они буквально выползали на набережную Амура, сметая на своём пути ограждения.
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Ну и предыдущий оратор тоже прав