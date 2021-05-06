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Громадные глыбы льда снесли магазин в Хабаровском крае

Громадные глыбы льда снесли магазин в Хабаровском крае (2 фото + 2 видео)

Автор:
06 мая 2021 10:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   амур   видео   глыбы   ледоход   разрушения   хабаровск   
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Лёд раздавил магазин на прибрежной территории в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края. ЧП произошло в результате ледохода, сообщили в краевом главке МЧС.

Источник:

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Метки: Россия   амур   видео   глыбы   ледоход   разрушения   хабаровск   
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2  комментария
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Доктор Джонс 52 минуты назад
Отлично недостачу в магазине списали...
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24
Глазастый Пью Полчаса назад
Может будет поводом вместо гнилого сарая что-то новое построить.
Ну и предыдущий оратор тоже прав
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