Громадные глыбы льда снесли магазин в Хабаровском крае

Экстренные службы накануне предупреждали жителей о подвижности реки Амур. В частности, что ближайшие два дня вода поднимется, а лёд будет выталкиваться на берег.

- Муниципальным властям выдавалось оперативное предупреждение, что при прохождении ледохода в Ульчском районе возможны нештатные ситуации. Амур освобождается ото льда при очень высоком для этого времени года уровне воды. Местами он может приближаться к категории опасного явления. К счастью, других серьёзных происшествий, кроме разрушенного магазина в Богородском не зафиксировано. Предупреждение действует и для всех территорий ниже по течению реки, где ледоход только ожидается, - сообщила руководитель пресс-службу ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.