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Они все чувствуют: слон оплакивает дрессировщика на похоронах

Они все чувствуют: слон оплакивает дрессировщика на похоронах (7 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 11:31
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   животные   индия   слон   слоны   трогательно   фото   
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На похороны дрессировщика слонов в Индии пришел один из его подопечных. Присутствующие засняли трогательный момент - когда слон подошел к телу дрессировщика, он как будто все понял. Животное вытянуло хобот в знак уважения, будто прощаясь и провожая в последний путь. Все вокруг не смогли сдержать слез.

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Метки: видео   дикая природа   животные   индия   слон   слоны   трогательно   фото   
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