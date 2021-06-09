Они все чувствуют: слон оплакивает дрессировщика на похоронах

На похороны дрессировщика слонов в Индии пришел один из его подопечных. Присутствующие засняли трогательный момент - когда слон подошел к телу дрессировщика, он как будто все понял. Животное вытянуло хобот в знак уважения, будто прощаясь и провожая в последний путь. Все вокруг не смогли сдержать слез.