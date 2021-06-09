Они все чувствуют: слон оплакивает дрессировщика на похоронах

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На похороны дрессировщика слонов в Индии пришел один из его подопечных. Присутствующие засняли трогательный момент - когда слон подошел к телу дрессировщика, он как будто все понял. Животное вытянуло хобот в знак уважения, будто прощаясь и провожая в последний путь. Все вокруг не смогли сдержать слез.
74-летний дрессировщик слонов Куннаккуди Дамодаран Наир недавно скончался от рака в индийском штате Керала. Мужчина посвятил слонам почти всю свою жизнь - он ухаживал за ними и дрессировал около 60 лет. На похороны дрессировщика привели одного из его слонов по кличке Паллата Брахмадатан (Pallata Brahmadathan).
Слон шел почти два часа, чтобы присоединиться к друзьям и родственникам, собравшимся у дома Наира на церемонию. Когда слона подвели к телу дрессировщика, он будто сразу все понял. Животное медленно протянуло хобот к телу, как будто в последний раз отдавая дань уважения и прощаясь.
Новый дрессировщик слона Раджеш, которому перешли обязанности, не смог сдержать слез во время этого трогательного момента, как и другие присутствующие. "Когда Брахмадатан неуклюже подошел к нему, я не мог этого вынести. Они невероятно любили друг друга," - сказал мужчина.
Слон Паллата Брахмадатан находился под опекой покойного дрессировщика с 1996 года. Наир всегда бережно обращался со своими подопечными, и любил их всей душой, поэтому между ними появлялась крепкая связь. В последний раз они вместе выступали на фестивале в апреле.
Видео с похорон дрессировщика:
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Метки: видео дикая природа животные индия слон слоны трогательно фото
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