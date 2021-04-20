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Видео: героическое спасение ребенка, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом

Видео: героическое спасение ребенка, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом (4 фото)

Автор:
20 апреля 2021 14:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   героический поступок   железнодорожная станция   индия   инцидент   ребенок в опасности   рельсы   спасение ребенка   
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На железнодорожном вокзале Вангани на западе Индии 17 апреля произошел инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения. Маленький ребенок шел по платформе в сопровождении мужчины, но вдруг подбежал к самому краю и соскользнул на рельсы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   героический поступок   железнодорожная станция   индия   инцидент   ребенок в опасности   рельсы   спасение ребенка   
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6  комментариев
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14k
Alex ASK 2 часа назад
Что-то сопровождавший ребёнка мужик вообще не пытался его вытащить.
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13k
Booka1a Час назад
похоже, взрослый просто слепой, а мальчик-поводырь. непонятно только, куда пацан смотрел и нафига так круто в сторону свернул
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7
Елена 2 часа назад
Я лет в шесть тоже так на рельсы шлепнулась - бежала за бабушкой, мы опаздывали на электричку. Сама вскочила на ноги и выпрыгнула на перрон. Правда, там мне по пояс высота всего лишь была.
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27k
Игорь Елена 2 часа назад
Два раза что-ли?
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7
Елена 2 часа назад
Я лет в шесть тоже так на рельсы шлепнулась - бежала за бабушкой, мы опаздывали на электричку. Сама вскочила на ноги и выпрыгнула на перрон. Не знаю как так вышло, умирать не хотелось.
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6k
Игорь Елена 2 часа назад
да поняли мы :)
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