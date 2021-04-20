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На железнодорожном вокзале Вангани на западе Индии 17 апреля произошел инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения. Маленький ребенок шел по платформе в сопровождении мужчины, но вдруг подбежал к самому краю и соскользнул на рельсы.
Самое страшное, что в этот момент на платформу прибывал поезд, и он был уже совсем рядом. А человек, который шел с ребенком, в шоке отпрянул от края платформы и явно не владел ситуацией.
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Хорошо, что рядом был железнодорожный служащий, проверявший пути
Он быстрее молнии подбежал к упавшему малышу, успел поднять его и передать в руки мужчине на платформе, а потом выбрался и сам.
Всё произошло за считанные секунды
Этого героя и спасителя зовут Маюр Шелке. Он действовал очень быстро и решительно, и рисковал своей жизнью - до прибытия поезда действительно оставалось несколько мгновений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: видео героический поступок железнодорожная станция индия инцидент ребенок в опасности рельсы спасение ребенка
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