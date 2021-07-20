«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД

35 сотрудников во главе с начальником Управления обвиняют в создании преступного сообщества и куче других правонарушений.
Сегодня утром сотрудники СБ МВД, МВД и ФСБ по СКФО при силовой поддержке Росгвардии провели беспрецедентную операцию. Силовики задержали практически всю верхушку УГИБДД по Ставропольскому краю - 35 руководителей различных подразделений во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым.
Задержанные подозреваются в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении, превышении полномочий и прочих коррупционных преступлениях.
«По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком», - написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
К сожалению, подробности операции пока не раскрываются. Также неизвестна даже примерная сумма нажитых нечестным путем средств. Зато есть не менее интересные фото с обыска особняка главы Ставропольской дорожной мафии. Эти снимки дают понять, что масштаб коррупции в ведомстве был колоссальным.
Удивительно, но в хоромах Сафонова следователи практически не обнаружили наличности. Силовики нашли только несколько миллионов на "карманные" расходы
И самое смешное: несколько месяцев назад начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов записал видео, в котором обратился к автомобилистам с просьбой не давать взятки гаишникам:
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Да не, это не "цыганщина", это ложно понятая "барщина" - мужик разбогател и стал типа барин, по мозгам так и оставшись мужиком.— Юнкер-Кадет (@t41oybtptif1Pnz) July 20, 2021
Насмотрятся "кин" с интерьерами дворцов и музеев, а потом фигню творят))
Перед выборами. Потрясут немножко и по удо отпустят. Или штраф 10000 и условно.— Рыжая морда (@morda_tv) July 20, 2021
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Поделом таким. Лишь бы не отпустили по доброте душевной
Всё что мы сейчас видим - местные разборки, когда кто-то недодал в общак, или чьих-то родственничков хотят усадить на тёплое и вакантное место. Не поменяется ровным счётом ничего для обычных граждан.
Всё потому что по всей России так, с разрешения главного пахана воруют и разбазаривают страну различные группировки, которые в 90-е людей стреляли и от милиции по блат хатам скрывались, а теперь сами в гос аппарате работают и на нужные места, своих людей подтягивают, чтоб воровать сподручней было.. И казалось бы сверху за этим должны бдить серьёзные спец службы, но там такая же картина, свои люди на нужных местах, под покровительством служебных полномочий делают бизнес нарушая закон, и давая по рогам всяким мелким соскам и гопникам, которые не понимают что теперь "уважаемые авторитеты" не на зоне сидят, а в Кремле.
Можно конечно выйти на улицу и своими телами выложить фразу "Путин, помоги".. но, с ним такая же беда, ему главное чтоб все подчинённые в общак вовремя долю засылали, и не борзели сильно, и чтоб местное быдло (народ) в стойле держали, чтоб те работали за копейки на износ и не бастовали. Ну и периодически ж надо менять местных феодальных царьков, чтоб окружающие помнили кто их главный ВОР, и побаивались за свою шкуру. Вот нечто подобное в посте и произошло - одних выгнали, других с позволения несменяемого - поставят на должность.
В государственных реестрах и списках все учтено и записано.
Берешь документы и смотришь.Собственник Михал Михалыч Михайлов,полковник полиции,стоимость недвижимости 50 миллионов....
Или, владелец авто за 5 миллионов Михайлова Маня.
Смотрим и проверяем доходы и расходы у обоих. Не сходится?
Оба вызываются или к ним приходят люди в погонах и спрашивают, а откуда у вас такие деньги? Докажите что вы их честно заработали.
Наследство? Давайте поглядим. В долг дали? Кто? Кредит? Как отдавать хотели,чем обеспечили? Такие вот наглые вопросы.
Вот и все. Никаких тайн. Можно нарыть мерзавцев кучу и без всяких затруднений.
Однако.....
Кто то тут усирался и доказывал мне обратное, просто кто-то чурок щипает на макдоналдс, а кто то в золотые унитазы срет! Вот и все отличие!
Пришедшие к власти воры, этот закон отменили.
Это вор и кровосос !!!
Он зачем пришёл во власть ?
Чтобы деньги наши красть !!!