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«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД

«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД (25 фото)

Автор:
20 июля 2021 13:58
Сообщество : Криминал
Метки: задержание   коррупция   мафия   мвд   начальник ГИБДД   ставрополье   
9218
25

35 сотрудников во главе с начальником Управления обвиняют в создании преступного сообщества и куче других правонарушений.

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Метки: задержание   коррупция   мафия   мвд   начальник ГИБДД   ставрополье   
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7k
Дмитрий Данилов Час назад
Как бездарно и безвкусно потрачены миллионы....
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1k
Nico 2 минуты назад
Разве в других краях иначе, к ЛЮБОМУ начальнику зайдите, и сопоставьте официальные доходы. Низкие потолки, для такой помпезности, безвкусица в целом.
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2k
Daimos 2 минуты назад
Даже взятки просил не давать. Некуда складывать уже. Совсем закидали деньгами.
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9k
Атеист 4 минуты назад
Внешне домик, да и двор классный, а внутри ... мда, но чисто))
Поделом таким. Лишь бы не отпустили по доброте душевной
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35k
kalinser 5 минут назад
Мда... Ну и вкус у фигуранта!
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35k
Example 6.2.6 6 минут назад
То что они так живут, всего лишь показывает тот факт, что они абсолютно не бояться своих доходов полученных преступным путём. А значит те кто их должен контролировать и смотреть за их работой - с ними в доле, и прятаться не надо.
Всё что мы сейчас видим - местные разборки, когда кто-то недодал в общак, или чьих-то родственничков хотят усадить на тёплое и вакантное место. Не поменяется ровным счётом ничего для обычных граждан.
Всё потому что по всей России так, с разрешения главного пахана воруют и разбазаривают страну различные группировки, которые в 90-е людей стреляли и от милиции по блат хатам скрывались, а теперь сами в гос аппарате работают и на нужные места, своих людей подтягивают, чтоб воровать сподручней было.. И казалось бы сверху за этим должны бдить серьёзные спец службы, но там такая же картина, свои люди на нужных местах, под покровительством служебных полномочий делают бизнес нарушая закон, и давая по рогам всяким мелким соскам и гопникам, которые не понимают что теперь "уважаемые авторитеты" не на зоне сидят, а в Кремле.
Можно конечно выйти на улицу и своими телами выложить фразу "Путин, помоги".. но, с ним такая же беда, ему главное чтоб все подчинённые в общак вовремя долю засылали, и не борзели сильно, и чтоб местное быдло (народ) в стойле держали, чтоб те работали за копейки на износ и не бастовали. Ну и периодически ж надо менять местных феодальных царьков, чтоб окружающие помнили кто их главный ВОР, и побаивались за свою шкуру. Вот нечто подобное в посте и произошло - одних выгнали, других с позволения несменяемого - поставят на должность.
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6k
Matthew Hopkins 7 минут назад
Вот тоже мне новость. Да у нас любого высокопоставленного мусора, да и не только мусора, потряси - много чего найдешь незаконным путем нажитого. А так да, все они говорят про себя одно и то же, что, мол, все они правильные, честные и хорошие и законблюдут. Может быть Сталин (которого здесь наверняка еще вспомнят неоднократно), был прав, и всю эту нечисть надо просто ставить к стенке без суда и следствия.
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2k
Sergius SPb 7 минут назад
Вот в каждом городе и пригороде есть элитные и не очень поселки с богатыми домами.
В государственных реестрах и списках все учтено и записано.
Берешь документы и смотришь.Собственник Михал Михалыч Михайлов,полковник полиции,стоимость недвижимости 50 миллионов....
Или, владелец авто за 5 миллионов Михайлова Маня.
Смотрим и проверяем доходы и расходы у обоих. Не сходится?
Оба вызываются или к ним приходят люди в погонах и спрашивают, а откуда у вас такие деньги? Докажите что вы их честно заработали.
Наследство? Давайте поглядим. В долг дали? Кто? Кредит? Как отдавать хотели,чем обеспечили? Такие вот наглые вопросы.
Вот и все. Никаких тайн. Можно нарыть мерзавцев кучу и без всяких затруднений.
Однако.....
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76
Yury Dudko Sergius SPb 4 минуты назад
Через полгода такие же домики появятся у проверяющих)
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7k
Акакий 8 минут назад
А сколько таких по России)
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119k
arek14 9 минут назад
Быдло, дорвавшееся до власти и денег. А насчёт вкуса - один в один, как у деда Кабаева.
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14k
ВОВЧЕГ 10 минут назад
Я всегда говорил что все мусора гниды, нормальных там нет, т.к. нормальных сжирает система.
Кто то тут усирался и доказывал мне обратное, просто кто-то чурок щипает на макдоналдс, а кто то в золотые унитазы срет! Вот и все отличие!
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2k
foggen2 12 минут назад
Вложить такую бешеную сумму в аляповатую безвкусицу в стиле-"ДОРОГО-БОГАТО"!Яркий пример того что если у человека нет вкуса-деньги не помогут........
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14k
vikklu 12 минут назад
Так и представляю, что во всей этой обстановке в стиле барокко ходит мужик в ментовской форме.
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7k
Pillin Alex 14 минут назад
Скажите, а его задержали потому что коррупционер или потому что в Москву выручку не вез долго?
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1k
Андрей 34рус 15 минут назад
наложить "арест" на дворец и конфисковать!
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4k
Wadim 15 минут назад
ничего, оштрафуют и отпустят)
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−19
^^ 16 минут назад
не поделились ?
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47k
parallax 17 минут назад
В Союзе был один хороший закон. За воровство в особо крупных размерах, давали вышку с конфискацией.
Пришедшие к власти воры, этот закон отменили.
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10k
Олегbl4 Полчаса назад
И всё? Никаких масштабных проверок начальников гибэдэдэ, эмвэдэ прочих дэ по стране? Никакого ужесточения? Может и для них пора гайки закручивать, а то,как ни жалоба, то в ответ"не усмотренны нарушения", как ни суд, так "нет основания не доверять".
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−19
^^ Полчаса назад
МАТЕРЬ Е-БАННЫЕ ПУТИНОСОСЫ МИНУСЯТ ?
УЙ ВАМ В ГЛОТКУ
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−19
^^ Полчаса назад
Кто такой единорос ?
Это вор и кровосос !!!
Он зачем пришёл во власть ?
Чтобы деньги наши красть !!!
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