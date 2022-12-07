В Ростовской области задержали вчерашнего стрелка. Им оказался дезертир из ЧВК «Вагнер»

По словам силовиков, мужчина пытался оказывать сопротивление, но
его усмирили кувалдой никто не пострадал.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о поимке вооруженного пулемётом Калашникова мужчины, который вчера открыл огонь по двум сотрудникам полиции, ранив одного из них в бедро. Преступника обнаружили и задержали в заброшенной свиноферме в Новошахтинске.
Как выяснилось впоследствии, задержанный 38-летний Павел Николин был завербован в ЧВК «Вагнер» из уфимской ИК-4, где с 2016 года отбывал срок за кражу и разбой. Однако ещё 24 ноября он передумал идти на фронт и сбежал из расположения учебной базы, прихватив с собой пулемёт.
Сообщается, что при задержании Николин оказал сопротивление. Однако нет информации о том, чтобы он пытался применить оружие.
В некоторых ТГ-каналах распространяется это видео. Утверждается, что на кадрах запечатлён Николин
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Напомним, что одним из "смертных грехов" в ЧВК, о которых говорил Пригожин, является дезертирство.
UPD: Пригожин пообещал провести расследование инцидента. Он пока не может утверждать, что задержанный был из "музыкантов" и сбежал с фронта, вернувшись в Россию пулемётом. Этим, кстати, объясняется, почему Николина не задержали раньше — скорее всего, считали погибшим.
Тем временем Следственный Комитет подтвердил, что подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим за кражу и разбой. 38-летний мужчина был вооружён ручным пулемётом. Он был задержан в селе Киселёво.
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Так вот, сотрудники ЧВК, которые находятся на территории различных государств, как раз таки являются лицами, направленными для исполнения различных официальных обязанностей, таких как охрана объектов, обучение местной армии, сопровождение грузов и т.д.
Но ради лайков и просмотров лайкодрочеры готовы постить не проверив, даже в угоду свонорейхской пропаганде.
Читал я книги Драбкина А.В. в которой он публикует интервью с ветеранами ВОВ, воевавших в разных родах войск, где они честно рассказывали что и как с ним на войне происходило, книги разбиты по тематике "Я воевал в разведке", " Я дрался на ИЛ-2" , "я дрался на Т-34" и пр. так вот в одной из книг, по разведчиков кажется, мне запомнился один эпизод где ветеран рассказывал что закончить войну и остаться живым в Берлине было еще пол дела, надо было еще вернуться домой живым в поезде, где возвращались домой победители, которые были при своем табельном и наградном оружии, убивали и резали друг друга в пьяных разборках, ловя клина по синьке с контуженными войной головами.
Немаленький шанс того, что "Холодное лето 53-го" нам покажется лёгкой прогулкой.
Когда регулярная армия великой державы не справляется с поставленными мудрым правителем задачами, то есть два идиотских пути:
1) создавать частные военные компании
2) и набирать в них преступников.
В СССР эту историю учли и серьезных зэков из тюрьмы не брали.