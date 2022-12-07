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В Ростовской области задержали вчерашнего стрелка. Им оказался дезертир из ЧВК «Вагнер»

В Ростовской области задержали вчерашнего стрелка. Им оказался дезертир из ЧВК «Вагнер»

Автор:
07 декабря 2022 12:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ростовская область   дезертир   задержание   мвд   стрельба   чвк   
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По словам силовиков, мужчина пытался оказывать сопротивление, но его усмирили кувалдой никто не пострадал.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о поимке вооруженного пулемётом Калашникова мужчины, который вчера открыл огонь по двум сотрудникам полиции, ранив одного из них в бедро. Преступника обнаружили и задержали в заброшенной свиноферме в Новошахтинске.

Как выяснилось впоследствии, задержанный 38-летний Павел Николин был завербован в ЧВК «Вагнер» из уфимской ИК-4, где с 2016 года отбывал срок за кражу и разбой. Однако ещё 24 ноября он передумал идти на фронт и сбежал из расположения учебной базы, прихватив с собой пулемёт.


Сообщается, что при задержании Николин оказал сопротивление. Однако нет информации о том, чтобы он пытался применить оружие.

Напомним, что одним из "смертных грехов" в ЧВК, о которых говорил Пригожин, является дезертирство.


UPD: Пригожин пообещал провести расследование инцидента. Он пока не может утверждать, что задержанный был из "музыкантов" и сбежал с фронта, вернувшись в Россию пулемётом. Этим, кстати, объясняется, почему Николина не задержали раньше — скорее всего, считали погибшим.

Тем временем Следственный Комитет подтвердил, что подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим за кражу и разбой. 38-летний мужчина был вооружён ручным пулемётом. Он был задержан в селе Киселёво.

Источник:

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Метки: Ростовская область   дезертир   задержание   мвд   стрельба   чвк   
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54  комментария
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Roman 2 часа назад
Т.е. убежал вооружённый пулемётом осужденный и в области/крае все ни ухом ни рылом? Неплохо, чё.
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2k
Alex 14 минут назад
А вот интересно, если бы он не начал палить по полиции, а просто бы сбежал, то с точки зрения действующего законодательства какая бы ему статья светила? Ну нет у нас в законе ЧВК, НЕТ ИХ! Зато у нас есть статья УК РФ 359 "Наемничество" и 208 "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". Дезертировать можно только из ВС РФ, а не из ЧВК. Неужели за 9 месяцев депутаты не могли законодательство привести в соответствие с существующими реалиями?
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360
Dima Udo 22 минуты назад
Ждем очередной видос с кувалдой!
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24k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
Хахаха! А ведь все говорили, что набирать зеков из тюрем - плохая идея! И месяца не прошло, как пошли первые инциденты! Или Пригожин думал, что они в ИК сидят просто по приколу?
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624
Gigantes Полчаса назад
Ну и рожа криминальная
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20k
babuby 40 минут назад
Чуваку на видео, не меньше 50 лет! Даже если его жизнь уже лет 10 по зонам помотала, то всё равно не меньше 45-и!
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8k
Влад 47 минут назад
капец ему. кувалда
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72k
Максим 56 минут назад
Если он дезертир - он труп.
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86
samoilenko-yura123 Godwine Æþelræd 15 минут назад
он наверное думал что его повезут на дискотеку!
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5k
HexUS 59 минут назад
Чето для 38 лет на видео выглядит очень старым, мне 40 - я выгляжу в 2 раза моложе!
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32k
Fat Lynx Час назад
Поглядим, что в новостях скажут...
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38k
Александр Час назад
Да я бы и не удивился, будь это правдой. Или думаете в чвк недорежжисера и недоповора состоят сплошь высокоморальные личности?
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11
Владлен Загребаев Час назад
Видео с кувалдой будет?
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7k
Nikolay Час назад
Худший источник данных - это ТК каналы. Это из серии "одна бабка сказала". Подожду более серьезных источников.
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46k
Элек Мек Час назад
Кувалдируют?
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1k
Росомаха Час назад
За предательство смерть!
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1k
Odynokiy_dyx Час назад
То это с Вагнера, был вброс от непопулярного ТГ канала.
Но ради лайков и просмотров лайкодрочеры готовы постить не проверив, даже в угоду свонорейхской пропаганде.
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1k
ChePaev Час назад
Ну это издержки любой войны. Вы думаете по окончании СВО таких отмороженных войной мало вернется по домам, которые по синьке не будут хвататься за оружие и не резать друг друга в пьяных драках? Тут и зэком быть не надо, война любому мозги свернет.
Читал я книги Драбкина А.В. в которой он публикует интервью с ветеранами ВОВ, воевавших в разных родах войск, где они честно рассказывали что и как с ним на войне происходило, книги разбиты по тематике "Я воевал в разведке", " Я дрался на ИЛ-2" , "я дрался на Т-34" и пр. так вот в одной из книг, по разведчиков кажется, мне запомнился один эпизод где ветеран рассказывал что закончить войну и остаться живым в Берлине было еще пол дела, надо было еще вернуться домой живым в поезде, где возвращались домой победители, которые были при своем табельном и наградном оружии, убивали и резали друг друга в пьяных разборках, ловя клина по синьке с контуженными войной головами.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как неудобно получилось-то... Впрочем, чего ещё ждать от махровой хохлятской пропаганды.
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25k
The Dude 2 часа назад
Ну вот начало последствий вербовки преступников и выдачи им оружия.
Немаленький шанс того, что "Холодное лето 53-го" нам покажется лёгкой прогулкой.
Когда регулярная армия великой державы не справляется с поставленными мудрым правителем задачами, то есть два идиотских пути:
1) создавать частные военные компании
2) и набирать в них преступников.
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1k
Шапкин 2 часа назад
Спермоглот обыкновенный.
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446
Сергей Добров 2 часа назад
Ну в тюрьме он уже был, так что надо вернуть его Вагнеру, там ему быстро мозги вправят
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