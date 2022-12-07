В Ростовской области задержали вчерашнего стрелка. Им оказался дезертир из ЧВК «Вагнер»

Как выяснилось впоследствии, задержанный 38-летний Павел Николин был завербован в ЧВК «Вагнер» из уфимской ИК-4, где с 2016 года отбывал срок за кражу и разбой. Однако ещё 24 ноября он передумал идти на фронт и сбежал из расположения учебной базы, прихватив с собой пулемёт.



Сообщается, что при задержании Николин оказал сопротивление. Однако нет информации о том, чтобы он пытался применить оружие.