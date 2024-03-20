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В Новосибирске задержали министра ЖКХ

В Новосибирске задержали министра ЖКХ

Автор:
20 марта 2024 15:17
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирская область   задержание   злоупотребление полномочиями   коррупция   министр ЖКХ   мусор   
961
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Как думаете, за что могли задержать чиновника с таким честным лицом?

В новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова по так называемому "мусорному делу". Высокопоставленный чиновник подозревается злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).


Не так давно в Новосибирской области на банкротство подал главный мусорный оператор региона по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Как выяснило следствие, руководители фирмы "Экология-Новосибирск" заведомо не собирались исполнять договорные обязательства. В 2019 году компания заключила с властями договор и получила за работу 75 млн рублей. Однако 30 миллионов куда-то пропали и компания подала на банкротство. Прокуратура раскрыла хитрую схему, а затем через суд отправила руководителей компании в СИЗО, заблокировав их банковские счета и наложив арест на имущество.


Как выяснилось немного позднее, участие в сделке принимал и министр ЖКХ региона. Без него, естественно, такие дела в регионе не делаются.

Примечательно, что в 2021 году в Новосибирске арестовали замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина. За взятку в 2 млн рублей он в обход конкурса предоставил местной компании разрешение на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки. Нормайкина посадили на 9 лет строгого режима, конфисковали в доход государства взятку и назначил штраф в размере 7 млн, наложив арест на два автомобиля, мотоцикл, земельный участок площадью 110 соток, нежилое помещение, моторную лодку и мобильный телефон. Учредителю компании (взяткодателю) назначили штраф в размере 138 млн. Министру Архипову тоже "светит" нормально — до 10 лет колонии.

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Метки: Новосибирская область   задержание   злоупотребление полномочиями   коррупция   министр ЖКХ   мусор   
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9  комментариев
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8k
Echo 51 минуту назад
-Уважаемый суд, вы приговорили меня к 500 летнему сроку. Вы понимаете что я столько не просижу ?
-Мы не звери, отсидите сколько сможете
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0
Без Паники 10 минут назад
Так то это единичный случай. Мы же знаем, что в целом система работает нормально. *
*Комментарий написан с использованием небольшой доли сарказма
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3k
Роман 18 минут назад
"за что могли задержать чиновника"
В голову приходит всего один вариант - украл и не поделился.
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211
FlakoBoy 20 минут назад
"Как думаете, за что могли задержать чиновника с таким честным лицом?"

У них у всех честные до поры пока за ними силовики не приходят и только не лица, а морды или даже скорее рожи.
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96k
Доктор Джонс Полчаса назад
Нужно прекратить порочную практику называть региональных чиновников министрами...
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6k
fkamash 40 минут назад
А наше руководство облсуда РО сегодня под арест отправилось в СИЗО. Прямо в наручниках. Прямо с собаками. С домашним не прокатило.
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3k
Александр Ломовицкий 45 минут назад
Я думаю его задержали за переход улицы на Красный свет светофора . Ну не мог же он деньги украсть
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1880 постов (1888 в горячем)
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