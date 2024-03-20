В Новосибирске задержали министра ЖКХ

В новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова по так называемому "мусорному делу". Высокопоставленный чиновник подозревается злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).





Не так давно в Новосибирской области на банкротство подал главный мусорный оператор региона по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Как выяснило следствие, руководители фирмы "Экология-Новосибирск" заведомо не собирались исполнять договорные обязательства. В 2019 году компания заключила с властями договор и получила за работу 75 млн рублей. Однако 30 миллионов куда-то пропали и компания подала на банкротство. Прокуратура раскрыла хитрую схему, а затем через суд отправила руководителей компании в СИЗО, заблокировав их банковские счета и наложив арест на имущество.





Как выяснилось немного позднее, участие в сделке принимал и министр ЖКХ региона. Без него, естественно, такие дела в регионе не делаются.