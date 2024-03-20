В Новосибирске задержали министра ЖКХ

Как думаете, за что могли задержать чиновника с таким честным лицом?
В новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова по так называемому "мусорному делу". Высокопоставленный чиновник подозревается злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).
Не так давно в Новосибирской области на банкротство подал главный мусорный оператор региона по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Как выяснило следствие, руководители фирмы "Экология-Новосибирск" заведомо не собирались исполнять договорные обязательства. В 2019 году компания заключила с властями договор и получила за работу 75 млн рублей. Однако 30 миллионов куда-то пропали и компания подала на банкротство. Прокуратура раскрыла хитрую схему, а затем через суд отправила руководителей компании в СИЗО, заблокировав их банковские счета и наложив арест на имущество.
Как выяснилось немного позднее, участие в сделке принимал и министр ЖКХ региона. Без него, естественно, такие дела в регионе не делаются.
Примечательно, что в 2021 году в Новосибирске арестовали замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина. За взятку в 2 млн рублей он в обход конкурса предоставил местной компании разрешение на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки. Нормайкина посадили на 9 лет строгого режима, конфисковали в доход государства взятку и назначил штраф в размере 7 млн, наложив арест на два автомобиля, мотоцикл, земельный участок площадью 110 соток, нежилое помещение, моторную лодку и мобильный телефон. Учредителю компании (взяткодателю) назначили штраф в размере 138 млн. Министру Архипову тоже "светит" нормально — до 10 лет колонии.
Источник:
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-Мы не звери, отсидите сколько сможете
*Комментарий написан с использованием небольшой доли сарказма
В голову приходит всего один вариант - украл и не поделился.
У них у всех честные до поры пока за ними силовики не приходят и только не лица, а морды или даже скорее рожи.
Гоголь, "Вечера на хуторе близ Диканьки"