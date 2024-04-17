Бывшего полицейского обвинили в получении рекордной в истории МВД взятки

Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова обвинили в получении невероятной взятки в размере 4,9 млрд рублей. Отмечается, что Сатюков, возглавлявший третье отделение четвертого отдела управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") БСТМ, вместе с коллегой Дмитрием Соколовым, который выступал посредником, под угрозой уголовного преследования навязали "крышу" сооснователю и экс-администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX, бывшая BTC) Алексею Иванову.





По данным следствия, в период с марта 2019 по октябрь 2021 года они выманили у Иванова не менее 2119 биткоинов и 10 016 эфириумов, что эквивалентно сумме не менее 4,9 млрд рублей. Эти средства переводились на криптовалютные кошельки Сатюкова за "незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе" экс-администратора криптобиржи, сообщили в главке Следственного комитета.