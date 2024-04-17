Бывшего полицейского обвинили в получении рекордной в истории МВД взятки

Полковник Захарченко изумлённо курит в сторонке. Его рекорд побили более чем в три раза.
Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова обвинили в получении невероятной взятки в размере 4,9 млрд рублей. Отмечается, что Сатюков, возглавлявший третье отделение четвертого отдела управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") БСТМ, вместе с коллегой Дмитрием Соколовым, который выступал посредником, под угрозой уголовного преследования навязали "крышу" сооснователю и экс-администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX, бывшая BTC) Алексею Иванову.
По данным следствия, в период с марта 2019 по октябрь 2021 года они выманили у Иванова не менее 2119 биткоинов и 10 016 эфириумов, что эквивалентно сумме не менее 4,9 млрд рублей. Эти средства переводились на криптовалютные кошельки Сатюкова за "незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе" экс-администратора криптобиржи, сообщили в главке Следственного комитета.
Сейчас оба фигуранта громкого дела находятся за пределами России. Сатюкова и Соколова заочно арестовали и объявили в розыск. Первому за взятку в особо крупном размере грозит 15 лет заключения, второму за посредничество — 7 лет колонии.
Отмечается, что только у Сатюкова и его родственников следователи нашли 6 крупных объектов недвижимости в Москве, включая 200-метровую квартиру ЖК "Нежинский ковчег", а также 13 счетов различных банков. Следствию также известно, что Соколов владеет апартаментами в небоскрёбе Бурдж-Халифа в Дубае, поэтому силовики предполагают, что оба фигуранта дела могут находиться там.
Интересно, что адвокаты подозреваемых обжаловали их заочный арест, указав, что Соколова и Сатюкова не оповестили о возбуждении уголовного дела, чтобы "за границу они не выезжали". Также защита отметила, что загранпаспорта бывших полицейских хранятся у руководства, поскольку оба владеют сведениями, составляющими гостайну. А следствие не предоставило информацию о том, каким образом подозреваемые получили новые паспорта, чтобы уехать из страны.
Отмечается, что информацию о Соколове и Сатюкове предоставил взяткодатель Иванов в рамках досудебного соглашения. Сооснователь криптобиржи WEX тоже замешан в грязных делах, он признал вину в растрате криптовалюты на 3,167 млрд рублей и в сентябре 2023 года был отправлен в колонию на три с половиной года. Согласно его показаниям, он не хотел присваивать деньги, а лишь пытался их спрятать от силовиков — на средства криптобиржи, по его словам, претендовали не только сотрудники БСТМ, но и оперативники ФСБ, а также "решальщики, готовые за крупное вознаграждение урегулировать все проблемы".
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Сколько лет вам нужно, чтобы заработать 20 миллионов?))))
Общая стоимость биткоинов, потраченных на взятки в 2019-21гг составляла $20 млн.
Если украл $4 млрд, то почему бы и не поделиться жалкими $20 млн