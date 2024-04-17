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Бывшего полицейского обвинили в получении рекордной в истории МВД взятки

Бывшего полицейского обвинили в получении рекордной в истории МВД взятки

Автор:
17 апреля 2024 15:50
Сообщество : Криминал
Метки: МВД   биткоины   коррупция   криптобиржа   покровительство   рекордная взятка   
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Полковник Захарченко изумлённо курит в сторонке. Его рекорд побили более чем в три раза.

Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова обвинили в получении невероятной взятки в размере 4,9 млрд рублей. Отмечается, что Сатюков, возглавлявший третье отделение четвертого отдела управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") БСТМ, вместе с коллегой Дмитрием Соколовым, который выступал посредником, под угрозой уголовного преследования навязали "крышу" сооснователю и экс-администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX, бывшая BTC) Алексею Иванову.


По данным следствия, в период с марта 2019 по октябрь 2021 года они выманили у Иванова не менее 2119 биткоинов и 10 016 эфириумов, что эквивалентно сумме не менее 4,9 млрд рублей. Эти средства переводились на криптовалютные кошельки Сатюкова за "незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе" экс-администратора криптобиржи, сообщили в главке Следственного комитета.

Сейчас оба фигуранта громкого дела находятся за пределами России. Сатюкова и Соколова заочно арестовали и объявили в розыск. Первому за взятку в особо крупном размере грозит 15 лет заключения, второму за посредничество — 7 лет колонии.


Отмечается, что только у Сатюкова и его родственников следователи нашли 6 крупных объектов недвижимости в Москве, включая 200-метровую квартиру ЖК "Нежинский ковчег", а также 13 счетов различных банков. Следствию также известно, что Соколов владеет апартаментами в небоскрёбе Бурдж-Халифа в Дубае, поэтому силовики предполагают, что оба фигуранта дела могут находиться там.

Интересно, что адвокаты подозреваемых обжаловали их заочный арест, указав, что Соколова и Сатюкова не оповестили о возбуждении уголовного дела, чтобы "за границу они не выезжали". Также защита отметила, что загранпаспорта бывших полицейских хранятся у руководства, поскольку оба владеют сведениями, составляющими гостайну. А следствие не предоставило информацию о том, каким образом подозреваемые получили новые паспорта, чтобы уехать из страны.


Отмечается, что информацию о Соколове и Сатюкове предоставил взяткодатель Иванов в рамках досудебного соглашения. Сооснователь криптобиржи WEX тоже замешан в грязных делах, он признал вину в растрате криптовалюты на 3,167 млрд рублей и в сентябре 2023 года был отправлен в колонию на три с половиной года. Согласно его показаниям, он не хотел присваивать деньги, а лишь пытался их спрятать от силовиков — на средства криптобиржи, по его словам, претендовали не только сотрудники БСТМ, но и оперативники ФСБ, а также "решальщики, готовые за крупное вознаграждение урегулировать все проблемы".

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Метки: МВД   биткоины   коррупция   криптобиржа   покровительство   рекордная взятка   
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19  комментариев
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10k
Гвоздь Час назад
"верхушка айсберга"
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9k
Alex 23 минуты назад
На кол пид**са
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1k
surgy 24 минуты назад
4,9 млрд/(15+7 лет заключения) =222 миллиона рублей в год, чуть чуть меньше 20 миллионов на каждого в месяц.
Сколько лет вам нужно, чтобы заработать 20 миллионов?))))
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22
ПИВОнер 39 минут назад
Забавляет вот это определение -"бывший".. Господа полицаи! Не бывшим сотр. МВД, а именно ДЕЙСТВУЮЩИМИ уродами вашей системы и творится всё это мракобесие. Увольняйте задним числом - не увольняйте, народ - не дурак и в кристальную чистоту ващей структуры давно не верит. Один Питер с его мигрантами чего стоит..
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21k
Женя 41 минуту назад
Не выманили, а вымайнили.
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546
Игорь 43 минуты назад
Круто ребята дёрнули! Такое не прощается!
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1k
no_fate 47 минут назад
Самое главное, никто наказан не будет. Как можно наказать самого себя ?
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2k
Сергей 56 минут назад
Нахрена такие деньги? С ума сходить?
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20k
Bill Час назад
Забыли сказать, что Алексей Иванов (Билюченко), который давал эти взятки - обвиняется в отмывании от $4 млрд до $9 млрд. Суд скоро начнется в Калифорнии.
Общая стоимость биткоинов, потраченных на взятки в 2019-21гг составляла $20 млн.
Если украл $4 млрд, то почему бы и не поделиться жалкими $20 млн
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136
Олег Шинкевич Bill 50 минут назад
походу мало поделился.....
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13k
Krapiv Час назад
И опасна, и трудна
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Не можете вернуть в Россию, пустите их в расход по месту прибывания.
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Мягкость наказания за подобные преступления провоцирует совершать их. Ну поймают(может и не поймают), ну дадут лет 5 (выйдут через 3 года по УДО), на конфискуют собственность в РФ (основные активы на Каймановых островах или на Кипре) 5 миллиардов в крипте этого стоили.
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16
pilot52 Отвратительный Мужик 14 минут назад
Может для них действует правило: "Своих - не бросаем", как например, Сердюкова с Васильевой?
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ну и подайте заявку на его имя в рекорды Гиннеса , чтобы в Россию приехал для фиксации рекорда, а когда приедет ему срок рекордный впаять !
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1995 постов (2003 в горячем)
Лесник
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