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В Ставропольском крае бронетранспортёр протаранил маршрутку: есть жертвы

В Ставропольском крае бронетранспортёр протаранил маршрутку: есть жертвы (2 фото)

Автор:
13 июля 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   бтр-80   дтп   жертвы   маршрутка   обстоятельства   ставрополье   фото   
1578
2

На Ставрополье столкнулись маршрутка и БТР-80 — два человека погибли.

Источник:

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Метки: Россия   бтр-80   дтп   жертвы   маршрутка   обстоятельства   ставрополье   фото   
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17  комментариев
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62k
Viktor 2 часа назад
Не знаю, кто там был за рулём (в БТРе), но сам служил и знаю кого сажают за руль таких махин - 18-ти летний пацанёнок, только права получил, пару кругов нарезал по парку, потом марш-бросок и вуаля - готовый "водитель бронетранспортёра"!
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1k
zenon Полчаса назад
В одном солидном городе из воинской части сбежал танк. А вели его двое солдат не имеющие к танку никакого отношения. Танк был заправлен и вооружён. Но солдатам после приема антиумных средств всё было до лампочки. Выскочили они на большую улицу и проехались по всем автомобилям стоящих с правой стороны улицы, хотя стоянки были запрещены. И потом посредине дороги они дали полный газ. Им свистели, махали руками, что бы они остановились, но это их не колыхало, они были в танке. Понятно, что у них не было понятия где они находятся. Люк танка они не закрыли. На танк запрыгнул полицейский и застрелил этих "танкистов" без ума. Наконец погоня догнала стоящий танк и его отогнали вместе с неживыми солдатами в часть. Потом, конечно влетело тем, которые не поставили танк на место, а бросили его посредине базы.
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25k
Григорий 47 минут назад
"Говорят, что в армии следует бояться трёх ВВ" - в армии их-то и не боятся. Детей безмозглых сажают за руль танков и выдают оружие. Слава богу, что хоть не Красную Кнопку.
- Обязательно бахнем, весь мир в труху. Но потом.
Дикий прапор помер, но не нажал. А будь это ушастый Мамуржон Абдулсалиевич, то обязательно.
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−20
ravil Час назад
Опять призывника сопляка за руль посадили
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51
Племянник Путина Час назад
обзорность у бтр никакая... так что всё логично.
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3k
Михалыч Час назад
Скорее всего не военный, а частный вездеход для покатушек: сопровождения ВАИ нет, пулемета нет, опознавательных знаков нет. Сейчас таких не делают, а он выглядит как новый, значит после реставрации. Броневик купил, права купил, а ездить не купил
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526
vasily.asd12 2 часа назад
Бэтр, конечно, может быстро ехать, но водиле маршрутки тоже надо по сторонам смотреть. У БТР обзор очень ограничен смотровым окном. Да и не стоит "бодаться" с военной техникой, броня - она покрепче фольги.
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Вояки без ВАИ не перегоняют и у них уже должен был стоять пулемёт. Да и не делают уже сейчас БТР 80 в старом исполнении, а БТР 82А выглядит совсем не так. Это мог быть восстановленный "частный" БТР - охота-рыбалка, киносъёмки, коллекция или Росгвардия (хотя в неё тоже специалная модернизация поставляется)
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2k
Дмитрий 2 часа назад
А где сопровождение ВАИ было, если он перегонялся?
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