В Ставропольском крае бронетранспортёр протаранил маршрутку: есть жертвы

На Ставрополье столкнулись маршрутка и БТР-80 — два человека погибли.
Telegram-канал "Mash" сообщает, что ДТП произошло на въезде в Тамбукан, рейсовая маршрутка ехала по направлению - из Пятигорска. На момент столкновения в микроавтобусе находилось 8 пассажиров — двое скончались, остальные получили ранения разной тяжести. Обстоятельства трагедии выясняются, на месте работают оперативные службы, пострадавшим оказана первая помощь.
P.S. Бронетранспортёр выглядит новым, на бортах не нанесены опознавательные знаки части и подразделения, Крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый (КПВТ) не установлен - скорее всего, БТР-80 перегонялся к будущему месту дислокации, соответственно мех-вод был не штатный.
Говорят, что в армии следует бояться трёх ВВ:
- Взрывчатых веществ.
- Военных врачей.
- Военных водителей.
Исходя из своего скромного опыта, автор с этим целиком и полностью согласен.
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Дикий прапор помер, но не нажал. А будь это ушастый Мамуржон Абдулсалиевич, то обязательно.
Какого члена стонать про то, что" пацанёнок за рулём БТРа"? Где вам взять дядьку-дальноебщика с 25-летним стажем? Так, наверное, и на сборы уже не берут.
Всему учат и всё приходит с практикой.
А если "дан приказ ему на запад...", то и выполняй его. а потом оспаривай приказ
То есть либо перемещение в ремонт\модернизацию, что не сочетается с хорошим внешним видом, либо из ремонта (причём очень хорошего, не солдатики кисточками подкрашивали), но тогда не сочетается с нынешними требованиями армии и ВВ.
Больше похоже на музейный экспонат