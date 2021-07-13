В Ставропольском крае бронетранспортёр протаранил маршрутку: есть жертвы

P.S. Бронетранспортёр выглядит новым, на бортах не нанесены опознавательные знаки части и подразделения, Крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый (КПВТ) не установлен - скорее всего, БТР-80 перегонялся к будущему месту дислокации, соответственно мех-вод был не штатный.

Говорят, что в армии следует бояться трёх ВВ:

Взрывчатых веществ. Военных врачей. Военных водителей.



Исходя из своего скромного опыта, автор с этим целиком и полностью согласен.

