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В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля

В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля (4 фото)

Автор:
16 июля 2021 15:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   археологи   археология   великобритания   интересно   исследование   находка   открытие   
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Ученые из Wessex Archeology и Королевского сельскохозяйственного университета изучили одну из пещер, расположенных в заповеднике "Якорная церковь". Эти пещеры из песчаника всегда считались "глупой затеей" 18-го века - мол, знатные особы строили их для своих увеселений. Но исследование показало, что пещера функционировала как жилище еще в 9 веке. Ученые считают, что она принадлежала англосаксонскому королю Эардвульфу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   археологи   археология   великобритания   интересно   исследование   находка   открытие   
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