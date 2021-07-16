В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля

"Наши результаты показывают, что это странное маленькое высеченное в скале здание в Дербишире, скорее, относится к 9 веку, чем к 18 веку, как все изначально думали, - рассказал руководитель проекта Эдмунд Саймонс. - Используя подробные измерения, съемку с помощью дрона и изучение архитектурных деталей, можно было восстановить первоначальный план трех комнат и молельни с восточной стороны, или часовни, с тремя апсидами".



По словам команды, узкие дверные проемы и окна комнат в жилых домах очень напоминают саксонскую архитектуру. Вырубленный в скале столб, найденный на этом месте, был похож на те, что находятся в саксонском склепе в соседнем Рептоне. Строительство этого склепа связывают с королем Виглафом. Он правил королевством Мерсией, существовавшим с 6 по 10 век, и правил с 827 года до своей смерти в 839 году.



Такие пещеры, как в "Якорной церкви", часто ассоциируются с анонимными средневековыми отшельниками, но в данном случае существует легендарная ассоциация именно со святым Хардульфом. Во фрагменте печатной книги 16-го века говорится, что "в то время в Сент-Хардульфе была келья в скале, недалеко от Трента", и местный фольклор идентифицирует эти пещеры как те, что были заняты Хардульфом.



Современные ученые отождествляют Хардульфа с королем Эардвульфом, который был свергнут с поста короля Нортумбрии в 806 году. Впоследствии Хардульф посетил Папу Льва III в Риме и двор Карла Великого в Нейхабене и провел последние годы своей жизни в изгнании в Мерсии. Он умер примерно в 830 году и был похоронен в Бридоне на холме в Лестершире, всего в восьми километрах от пещер.