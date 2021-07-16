В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля

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Ученые из Wessex Archeology и Королевского сельскохозяйственного университета изучили одну из пещер, расположенных в заповеднике "Якорная церковь". Эти пещеры из песчаника всегда считались "глупой затеей" 18-го века - мол, знатные особы строили их для своих увеселений. Но исследование показало, что пещера функционировала как жилище еще в 9 веке. Ученые считают, что она принадлежала англосаксонскому королю Эардвульфу.
Заповедник "Якорная церковь" - это серия пещер на песчанике Койпер, надалеко от деревни Инглби, Дербишир, Англия. Они выглядят как грубые жилища с дверными и оконными проемами, и были расширены и достроены в 18 веке.
Но оказалось, что в действительности эти пещеры в древние времена не пустовали. Исследователи обнаружили в одной из пещер доказательства того, что она служила жилищем и молельней в 9 веке. Они обнаружили, что здание, построенное исключительно в декоративных целях, не было чьей-то "глупостью", а являлось домом для "старейшего нетронутого домашнего интерьера в Великобритании". Ученые выдвинули предположение, что это был дом короля Эардвульфа, который после смерти стал святым Хардульфом.
Но оказалось, что в действительности эти пещеры в древние времена не пустовали. Исследователи обнаружили в одной из пещер доказательства того, что она служила жилищем и молельней в 9 веке. Они обнаружили, что здание, построенное исключительно в декоративных целях, не было чьей-то "глупостью", а являлось домом для "старейшего нетронутого домашнего интерьера в Великобритании". Ученые выдвинули предположение, что это был дом короля Эардвульфа, который после смерти стал святым Хардульфом.
"Наши результаты показывают, что это странное маленькое высеченное в скале здание в Дербишире, скорее, относится к 9 веку, чем к 18 веку, как все изначально думали, - рассказал руководитель проекта Эдмунд Саймонс. - Используя подробные измерения, съемку с помощью дрона и изучение архитектурных деталей, можно было восстановить первоначальный план трех комнат и молельни с восточной стороны, или часовни, с тремя апсидами".
По словам команды, узкие дверные проемы и окна комнат в жилых домах очень напоминают саксонскую архитектуру. Вырубленный в скале столб, найденный на этом месте, был похож на те, что находятся в саксонском склепе в соседнем Рептоне. Строительство этого склепа связывают с королем Виглафом. Он правил королевством Мерсией, существовавшим с 6 по 10 век, и правил с 827 года до своей смерти в 839 году.
Такие пещеры, как в "Якорной церкви", часто ассоциируются с анонимными средневековыми отшельниками, но в данном случае существует легендарная ассоциация именно со святым Хардульфом. Во фрагменте печатной книги 16-го века говорится, что "в то время в Сент-Хардульфе была келья в скале, недалеко от Трента", и местный фольклор идентифицирует эти пещеры как те, что были заняты Хардульфом.
Современные ученые отождествляют Хардульфа с королем Эардвульфом, который был свергнут с поста короля Нортумбрии в 806 году. Впоследствии Хардульф посетил Папу Льва III в Риме и двор Карла Великого в Нейхабене и провел последние годы своей жизни в изгнании в Мерсии. Он умер примерно в 830 году и был похоронен в Бридоне на холме в Лестершире, всего в восьми километрах от пещер.
По словам команды, узкие дверные проемы и окна комнат в жилых домах очень напоминают саксонскую архитектуру. Вырубленный в скале столб, найденный на этом месте, был похож на те, что находятся в саксонском склепе в соседнем Рептоне. Строительство этого склепа связывают с королем Виглафом. Он правил королевством Мерсией, существовавшим с 6 по 10 век, и правил с 827 года до своей смерти в 839 году.
Такие пещеры, как в "Якорной церкви", часто ассоциируются с анонимными средневековыми отшельниками, но в данном случае существует легендарная ассоциация именно со святым Хардульфом. Во фрагменте печатной книги 16-го века говорится, что "в то время в Сент-Хардульфе была келья в скале, недалеко от Трента", и местный фольклор идентифицирует эти пещеры как те, что были заняты Хардульфом.
Современные ученые отождествляют Хардульфа с королем Эардвульфом, который был свергнут с поста короля Нортумбрии в 806 году. Впоследствии Хардульф посетил Папу Льва III в Риме и двор Карла Великого в Нейхабене и провел последние годы своей жизни в изгнании в Мерсии. Он умер примерно в 830 году и был похоронен в Бридоне на холме в Лестершире, всего в восьми километрах от пещер.
Саксонский склеп в Рептонской церкви и место захоронения короля Виглафа, которое показывает сходство с пещерами "Якорной церкви"
"Архитектурное сходство с саксонскими зданиями и задокументированная связь с Хардульфом / Эардвульфом убедительно доказывают, что эти пещеры были построены или расширены для размещения изгнанного короля", - сказал Саймонс.
Для свергнутых или отставных членов королевской семьи в тот период не было ничего необычного в том, чтобы заняться религиозной жизнью и в некоторых случаях быть канонизированными после смерти. Жизнь в пещере в качестве отшельника была бы одним из способов достижения святости.
"Эти пещерные жилища часто игнорировались историками, но, возможно, это единственное неповрежденное жилище, уцелевшее с саксонского периода, - считает ученый. - Также в рамках этого проекта было выявлено более 20 других мест в Уэст-Мидлендсе, которые могут датироваться уже V веком".
Археологи считают, что пещеры, возможно, были расширены и частично перестроены в 18 веке. Есть записи о том, что сэр Роберт Бёрдетт (1716-1797) "оборудовал их так, чтобы он и его друзья могли обедать в прохладных и романтических камерах".
Для свергнутых или отставных членов королевской семьи в тот период не было ничего необычного в том, чтобы заняться религиозной жизнью и в некоторых случаях быть канонизированными после смерти. Жизнь в пещере в качестве отшельника была бы одним из способов достижения святости.
"Эти пещерные жилища часто игнорировались историками, но, возможно, это единственное неповрежденное жилище, уцелевшее с саксонского периода, - считает ученый. - Также в рамках этого проекта было выявлено более 20 других мест в Уэст-Мидлендсе, которые могут датироваться уже V веком".
Археологи считают, что пещеры, возможно, были расширены и частично перестроены в 18 веке. Есть записи о том, что сэр Роберт Бёрдетт (1716-1797) "оборудовал их так, чтобы он и его друзья могли обедать в прохладных и романтических камерах".
Перестройка включала добавление кирпичной кладки и оконных рам, а также были сделаны некоторые дополнительные проемы в стенах, для удобства.
Ученые планируют провести дополнительные археологические и научные исследования, чтобы подтвердить датировку. Они уверены, что им предстоит сделать и другие интересные открытия, которые дадут возможность больше узнать об англосаксонском периоде.
Ученые планируют провести дополнительные археологические и научные исследования, чтобы подтвердить датировку. Они уверены, что им предстоит сделать и другие интересные открытия, которые дадут возможность больше узнать об англосаксонском периоде.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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