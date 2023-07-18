В Израиле нашли ритуальную пещеру древних некромантов

Археологи исследовали пещеру Теомим, расположенную в Иудейских горах в 30 километрах от Иерусалима, и нашли в ней древние человеческие черепа, масляные лампы, лезвия топоров и наконечники копий. Учёные считают, что в позднеримскую эпоху здесь проводились тайные обряды, связанные с некромантией.
Впервые пещеру Теомим открыли и описали в 1873 году. В ней обнаружили сложную подземную систему, родниковую воду, которой приписывают целебные свойства, и ряд древних артефактов.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Harvard Theological Review, учёные проанализировали находки, сделанные в Теомим, и пришли к выводу о том, что это место служило убежищем некромантов.
Некромантия, или магия смерти, была попыткой пообщаться с душами умерших и являлась чрезвычайно распространенной практикой в древнем мире. В Римской империи занятия некромантией находились под запретом, однако люди продолжали верить в черную магию и проводить церемонии тайно, в каких-то отдаленных укрытиях. Во II—IV веках нашей эры (а именно этим временем датированы находки в пещере Теомим) владычество Римской империи над Иудеей подходило к концу.
Авторы исследования предполагают, что эта пещера была центром некромантского религиозного культа. В ней найдено более 120 керамических масляных ламп, лезвия топоров, человеческие черепа — всё это предметы, широко использовавшиеся в магических ритуалах, связанных с вызыванием духов предков. Огонь был нужен, чтобы разглядеть в его пламени намёки на будущее. Металл — чтобы отгонять злые силы.
При этом лампы и другие предметы находились в узких расселинах в стенах пещеры и были помещены туда намеренно. По мнению учёных, всё это свидетельствует о том, что в пещере проводились церемонии общения с духами мертвых, колдовские обряды предсказания будущего и, вероятно, человеческие жертвоприношения. Она была своего рода святилищем и «порталом» в потусторонний мир.
Исследование предполагает, что система пещер была связана с легендой о Персефоне и портале в подземный мир и обратно. Шахта, расположенная в её недрах, служила воротами, «через которые могли подняться мёртвые».
«Пещера Теомим в горах Иерусалима имеет все культовые и физические элементы, необходимые для того, чтобы служить возможным порталом в подземный мир, — пишут учёные. — Это подземное пространство с глубокой шахтой на одном конце; в пещере течёт родник, и его воды собираются в вырубленном в скале бассейне; и есть традиции, приписывающие пещере силу плодородия и исцеления».
«Эти обряды обычно проводились в гробницах или погребальных пещерах, но иногда они происходили в nekyomanteion (или nekromanteion) — «оракуле мертвых», который обычно устанавливался рядом с источником пресной воды».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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