В Израиле нашли ритуальную пещеру древних некромантов

Впервые пещеру Теомим открыли и описали в 1873 году. В ней обнаружили сложную подземную систему, родниковую воду, которой приписывают целебные свойства, и ряд древних артефактов.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Harvard Theological Review, учёные проанализировали находки, сделанные в Теомим, и пришли к выводу о том, что это место служило убежищем некромантов.