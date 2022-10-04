Археологи нашли розовый саркофаг хранителя сокровищ Рамзеса

2020
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Саркофаг из розового гранита, обнаруженный недалеко от Каира, археологи провозгласили «находкой мечты». Как оказалось, саркофаг возрастом 3300 лет принадлежал важному представителю древнеегипетской знати, который служил главой казначейства и главным хранителем сокровищ при Рамзесе Великом.
Саркофаг из розового гранита, в котором был похоронен высокопоставленный египетский вельможа, был найден в древней погребальной камере недалеко от Каира, где он пролежал тысячи лет. Как выяснили ученые, он принадлежал Птах-эм-виа, служившему главой казначейства при Рамзесе Великом. Археологи назвали его «находкой мечты».
Каменный саркофаг возрастом 3300 лет, украшенный со всех сторон эмблемами, иероглифами и титулами, был найден в первозданном виде, в своей первоначальной гробнице на глубине около 10 метров под землей.
Каменный саркофаг возрастом 3300 лет, украшенный со всех сторон эмблемами, иероглифами и титулами, был найден в первозданном виде, в своей первоначальной гробнице на глубине около 10 метров под землей.
Профессор Ола Эль Агизи, обнаружившиая саркофаг в Саккаре, надеется, что находка прольет свет на тех, кто правил Египтом после Тутанхамона. «Иероглифы на саркофаге подтверждают, что это Птах-эм-вия, - говорит ученая. - О том же говорят титулы, упомянутые на саркофаге и на стенах самой гробницы. Они доказывают, что он был близок к царю и играл очень важную роль в системе государственного управления того времени. По титулу он мог бы быть приравнен к министру финансов в наши дни».
Гробница была обнаружена профессором Эль Агизи и ее коллегами в прошлом году, но они не могли найти способа спуститься в подземную камеру до этого года.
Археологам пришлось переместить несколько тонн песка, чтобы выкопать шахту, по которой они смогли добраться до первого уровня гробницы, расположенной рядом с пирамидой царя Унаса.
Там они обнаружили 3000-летнюю каменную кладку, которую пришлось укрепить, прежде чем они смогли безопасно спуститься дальше. Далее археологи обнаружили небольшую выемку в полу, под которой скрывалась вторая шахта. По ней команда спускалась, сидя в большой металлической корзине, которую приходилось поднимать и опускать вручную. Этот второй подземный уровень и был погребальной камерой, где лежал саркофаг.
Там они обнаружили 3000-летнюю каменную кладку, которую пришлось укрепить, прежде чем они смогли безопасно спуститься дальше. Далее археологи обнаружили небольшую выемку в полу, под которой скрывалась вторая шахта. По ней команда спускалась, сидя в большой металлической корзине, которую приходилось поднимать и опускать вручную. Этот второй подземный уровень и был погребальной камерой, где лежал саркофаг.
Найти саркофаг целым и в могиле его первоначального владельца - большая редкость в Саккаре.
По данным Министерства туризма и древностей Египта, хотя он был найден в хорошем состоянии, часть его крышки была отломана. Археологи утверждают, что это произошло в результате вскрытия гробницы мародерами и ограбления саркофага. Грабители гробниц были активны в этом районе в древние времена, и большинство гробниц затем использовались повторно несколько раз, поэтому в них осталось не так много вещей первоначального владельца.
По данным Министерства туризма и древностей Египта, хотя он был найден в хорошем состоянии, часть его крышки была отломана. Археологи утверждают, что это произошло в результате вскрытия гробницы мародерами и ограбления саркофага. Грабители гробниц были активны в этом районе в древние времена, и большинство гробниц затем использовались повторно несколько раз, поэтому в них осталось не так много вещей первоначального владельца.
Однако ученым удалось доказать, что первым обитателем найденной гробницы был именно Птах-эм-виа. На захоронении указаны все его титулы, в том числе "Великий надзиратель за скотом" и "Королевский писец". На надгробии также есть изображение человеческой фигуры со скрещенными на груди руками и лица Птах-эм-вии с накладным подбородком.
Птах-эм-виа возглавлял казну египетского фараона царя Рамзеса II в эпоху после смерти Тутанхамона.
Птах-эм-виа возглавлял казну египетского фараона царя Рамзеса II в эпоху после смерти Тутанхамона.
Профессор Эль Агуизи сказал: «Этот саркофаг является хорошим примером саркофагов в стиле Нового Царства для элиты, - говорит профессор Эль Агуизи. - Он выполнен в граните и украшен обычными эмблемами богов: богиня Неба Нут на крышке, прикрывающей саркофаг, с распростертыми крыльями для защиты умершего, четыре сына бога-Солнца Гора, окружающие саркофаг с молитвами о защита умершего. Черты лица и борода раскрывают художественные особенности искусства Нового царства и высокое звание умершего».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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