Археологи нашли розовый саркофаг хранителя сокровищ Рамзеса

Профессор Ола Эль Агизи, обнаружившиая саркофаг в Саккаре, надеется, что находка прольет свет на тех, кто правил Египтом после Тутанхамона. «Иероглифы на саркофаге подтверждают, что это Птах-эм-вия, - говорит ученая. - О том же говорят титулы, упомянутые на саркофаге и на стенах самой гробницы. Они доказывают, что он был близок к царю и играл очень важную роль в системе государственного управления того времени. По титулу он мог бы быть приравнен к министру финансов в наши дни».