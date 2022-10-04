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Археологи нашли розовый саркофаг хранителя сокровищ Рамзеса

Археологи нашли розовый саркофаг хранителя сокровищ Рамзеса

Автор:
04 октября 2022 18:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археологи   древний египет   интересно   находка   новости   познавательно   саркофаг   
2020
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Саркофаг из розового гранита, обнаруженный недалеко от Каира, археологи провозгласили «находкой мечты». Как оказалось, саркофаг возрастом 3300 лет принадлежал важному представителю древнеегипетской знати, который служил главой казначейства и главным хранителем сокровищ при Рамзесе Великом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археологи   древний египет   интересно   находка   новости   познавательно   саркофаг   
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7  комментариев
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5k
zulluz 4 часа назад
так в первозданном виде и разграбленный мародерами это же не совсем одно и тоже?
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7k
amrita 5 минут назад
Там под песками чего только нет.
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23k
MrGod 4 часа назад
Скажите им что б не открывали!
Это на НГ подарок для земли!
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8k
Борис Карабанов 5 часов назад
Блин, в субботу тоже сгоняю на коп.
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1k
Денис Ануфриев 6 часов назад
да,открывайте!а то от этого пиз...деца что вокруг,уже сил нет!
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