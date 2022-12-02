Учёные воссоздали образ женщины, которая жила в Норвегии 800 лет назад

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Познакомьтесь со средневековой жительницей Норвегии! Исследователи из Музея естественной истории и археологии (NTNU) в Тронхейме создали весьма реалистичную модель. Это скульптурная реконструкция в натуральную величину, основанная на скелете женщины, жившей в городе Тронхейм 800 лет назад.
3D-модель улыбающейся пожилой женщины действительно выглядит очень реалистично. Такая старушка вполне могла бы и сегодня прогуливаться по городским улочкам, опираясь на трость.
Исследователи дали ей имя "Тора" — оно было выбрано в ходе общественного опроса, проведенного норвежской телерадиовещательной компанией NRK. Теперь Тора стала частью экспозиции выставки в Музее естественной истории и археологии.
Исследователи дали ей имя "Тора" — оно было выбрано в ходе общественного опроса, проведенного норвежской телерадиовещательной компанией NRK. Теперь Тора стала частью экспозиции выставки в Музее естественной истории и археологии.
Тора родилась в конце 1200-х годов и жила в Тронхейме, городе в центральной Норвегии. По данным музея, в то время этот средневековый мегаполис быстро рос и был населен ремесленниками и торговцами.
Хотя письменных свидетельств о Торе нет, археологи собрали воедино историю жизни этой средневековой женщины, основываясь на анализе ее останков и места, где она была похоронена. Это кладбище рядом с улицей, на которой жили торговцы, люди довольно состоятельные. По мнению ученых, Тора могла происходить из купеческой семьи и, судя по тому, что прожила она примерно 65 лет, ее жизнь была комфортной и безбедной.
Скелет был деформирован, поэтому исследователи предположили, что Тора в старости ходила сгорбившись и опираясь на трость. Также у нее не было зубов на нижней челюсти и лишилась она их задолго до смерти, но для того времени это было совершенно естественным явлением.
Хотя письменных свидетельств о Торе нет, археологи собрали воедино историю жизни этой средневековой женщины, основываясь на анализе ее останков и места, где она была похоронена. Это кладбище рядом с улицей, на которой жили торговцы, люди довольно состоятельные. По мнению ученых, Тора могла происходить из купеческой семьи и, судя по тому, что прожила она примерно 65 лет, ее жизнь была комфортной и безбедной.
Скелет был деформирован, поэтому исследователи предположили, что Тора в старости ходила сгорбившись и опираясь на трость. Также у нее не было зубов на нижней челюсти и лишилась она их задолго до смерти, но для того времени это было совершенно естественным явлением.
К созданию максимально реалистичной модели привлекли Томаса Фолдберга, датского визажиста, работающего в киноиндустрии. Чаще всего для таких проектов реконструкции используют рентген или компьютерную томографию, однако Фолдберг пошёл иным путём. Он сделал основной упор на скелете Торы, чтобы помочь создать впечатляющую 3D-модель. Кожу он сделал из силикона и даже вручную нарисовал на ней старческие пятна. Волосы на голове, брови, ресницы — всё это также выполнено на высшем уровне. Потрясающая художественная работа!
Когда модель была закончена, ее необходимо было правильно одеть. Созданием костюма для Торы занималась Марианна Веделер, профессор материаловедения на кафедре археологии в Университете Осло. Она исследовала археологические находки в районе, где жила Тора, а затем обратилась к местным портнихам, чтобы они сшили наряд.
Платье Торы сшила Нилле Глэзель, опытная портниха, которая работает в стиле эпохи викингов и Средневековья. Она сшила платье, используя средневековые технологии, для большей аутентичности. Сама спряла пряжу, соткала ткань и покрасила ее красителем на натуральной основе (мареной красильной). Затем вручную сшила платье на основании данных, предоставленных профессором Веделер. Нилле Глэзель также сделала обувь, также на основании археологических находок.
Почему Тора улыбается? Исследователи отвечают на этот вопрос так: "Для нас было очень важно дать посетителям музея ощущение тёплой встречи, чтобы они ощутили свою связь с человеком из Средневековья. Все привыкли думать, что те времена были мрачными и тяжелыми. Но ведь были также радость и счастье, люди любили друг друга, а некоторые даже прожили долгую жизнь. Эти люди выглядели, как мы, чувствовали, как мы, они ничем от нас не отличались".
Когда модель была закончена, ее необходимо было правильно одеть. Созданием костюма для Торы занималась Марианна Веделер, профессор материаловедения на кафедре археологии в Университете Осло. Она исследовала археологические находки в районе, где жила Тора, а затем обратилась к местным портнихам, чтобы они сшили наряд.
Платье Торы сшила Нилле Глэзель, опытная портниха, которая работает в стиле эпохи викингов и Средневековья. Она сшила платье, используя средневековые технологии, для большей аутентичности. Сама спряла пряжу, соткала ткань и покрасила ее красителем на натуральной основе (мареной красильной). Затем вручную сшила платье на основании данных, предоставленных профессором Веделер. Нилле Глэзель также сделала обувь, также на основании археологических находок.
Почему Тора улыбается? Исследователи отвечают на этот вопрос так: "Для нас было очень важно дать посетителям музея ощущение тёплой встречи, чтобы они ощутили свою связь с человеком из Средневековья. Все привыкли думать, что те времена были мрачными и тяжелыми. Но ведь были также радость и счастье, люди любили друг друга, а некоторые даже прожили долгую жизнь. Эти люди выглядели, как мы, чувствовали, как мы, они ничем от нас не отличались".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 3D-модель Ynews антропологическая реконструкция антропология археология интересно исследование норвегия реконструкция средневековье
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Вроде и понимаешь, что с точки зрения науки - мы сейчас в оптимальной точке с попкорном для наблюдения за развитием технологий,
но сколько всего может появиться лет через 100...
прожила женщина до 100 своих лет, а даже ни разу в своей жизни ... Вообще не видела ничего в своей жизни...
Это как бы фильм по мотивам ...
И вообще тут науки минимум.