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Учёные воссоздали образ женщины, которая жила в Норвегии 800 лет назад

Учёные воссоздали образ женщины, которая жила в Норвегии 800 лет назад

Автор:
02 декабря 2022 12:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 3D-модель   Ynews   антропологическая реконструкция   антропология   археология   интересно   исследование   норвегия   реконструкция   средневековье   
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Познакомьтесь со средневековой жительницей Норвегии! Исследователи из Музея естественной истории и археологии (NTNU) в Тронхейме создали весьма реалистичную модель. Это скульптурная реконструкция в натуральную величину, основанная на скелете женщины, жившей в городе Тронхейм 800 лет назад.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3D-модель   Ynews   антропологическая реконструкция   антропология   археология   интересно   исследование   норвегия   реконструкция   средневековье   
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6  комментариев
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9k
SSD Час назад
Неплохо сохранилась... Живут же люди в норвегиях всяких по 800 лет)
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2k
Илья 24 минуты назад
Ученые создали образ 30-летней женщины жившей 800 лет назад)))
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35k
Опаньки Полчаса назад
Жили люди и даже думать не могли, что появятся не то, что компьютеры, но и даже электричество.
Вроде и понимаешь, что с точки зрения науки - мы сейчас в оптимальной точке с попкорном для наблюдения за развитием технологий,
но сколько всего может появиться лет через 100...
прожила женщина до 100 своих лет, а даже ни разу в своей жизни ... Вообще не видела ничего в своей жизни...
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8k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Нынче на премьер-министра вполне бы сгодилась.
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8k
au3 47 минут назад
"На основе ...."

Это как бы фильм по мотивам ...
И вообще тут науки минимум.
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3k
Pechenegiatakuyt Час назад
Первое фото из разряда "показалось"
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