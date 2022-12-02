Учёные воссоздали образ женщины, которая жила в Норвегии 800 лет назад

К созданию максимально реалистичной модели привлекли Томаса Фолдберга, датского визажиста, работающего в киноиндустрии. Чаще всего для таких проектов реконструкции используют рентген или компьютерную томографию, однако Фолдберг пошёл иным путём. Он сделал основной упор на скелете Торы, чтобы помочь создать впечатляющую 3D-модель. Кожу он сделал из силикона и даже вручную нарисовал на ней старческие пятна. Волосы на голове, брови, ресницы — всё это также выполнено на высшем уровне. Потрясающая художественная работа!



Когда модель была закончена, ее необходимо было правильно одеть. Созданием костюма для Торы занималась Марианна Веделер, профессор материаловедения на кафедре археологии в Университете Осло. Она исследовала археологические находки в районе, где жила Тора, а затем обратилась к местным портнихам, чтобы они сшили наряд.



Платье Торы сшила Нилле Глэзель, опытная портниха, которая работает в стиле эпохи викингов и Средневековья. Она сшила платье, используя средневековые технологии, для большей аутентичности. Сама спряла пряжу, соткала ткань и покрасила ее красителем на натуральной основе (мареной красильной). Затем вручную сшила платье на основании данных, предоставленных профессором Веделер. Нилле Глэзель также сделала обувь, также на основании археологических находок.



Почему Тора улыбается? Исследователи отвечают на этот вопрос так: "Для нас было очень важно дать посетителям музея ощущение тёплой встречи, чтобы они ощутили свою связь с человеком из Средневековья. Все привыкли думать, что те времена были мрачными и тяжелыми. Но ведь были также радость и счастье, люди любили друг друга, а некоторые даже прожили долгую жизнь. Эти люди выглядели, как мы, чувствовали, как мы, они ничем от нас не отличались".