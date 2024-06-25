FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11726 постов • 1476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Якутии извлекли из вечной мерзлоты древнего волка

В Якутии извлекли из вечной мерзлоты древнего волка

Автор:
25 июня 2024 11:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Якутия   вечная мерзлота   древний волк   исследование   наука   находка   открытие   якутс   
795
6
1

Сенсационная находка сделана в Сибири во время экспедиции в вечную мерзлоту: обнаружен удивительно хорошо сохранившийся древний волк. Находка была передана Музею мамонта в Якутске, и в настоящее время проводится ее вскрытие.

Спустя 44 000 лет существо удивительным образом сохранилось в первозданном виде, включая мех, кости, некоторые органы и устрашающие зубы. Туша была обнаружена на глубине около 40 метров у реки Тирехтях в Абыйском районе Якутии, самом холодном регионе России.


Эксперты называют это открытие беспрецедентным и говорят, что это самый старый из известных волков, подвергшихся такому вскрытию, и даже его желудок сохранился. Они надеются, что исследование желудка и других органов волка прольет свет на его рацион питания и окружающую среду.

«Желудок остался изолированным, без загрязнений, — говорит Альберт Протопопов, заведующий отделом изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии. — В результате препарирования мы надеемся получить мгновенный срез биоты древнего плейстоценового периода. Это был активный и крупный хищник, и у нас есть возможность выяснить, чем он питался. Кроме того, в его желудке содержатся остатки того, что съела его добыча».

Максим Чепрасов, заведующий лабораторией Музея мамонта, сказал:


«Мы извлекли премоляр — зуб - чтобы определить биологический возраст находки. Однако, судя по износу зубов и развитию сагиттального гребня, мы уже можем сказать, что это взрослый самец».

По словам профессора Артемия Гончарова из Института экспериментальной медицины, это исследование может также иметь практические применения.

«Открытие древних бактерий в вечной мерзлоте может привести к разработке новых лекарств и биотехнологических продуктов", - сказал он. "Это исследование имеет огромное значение для будущего».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Якутия   вечная мерзлота   древний волк   исследование   наука   находка   открытие   якутс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Hornet Полчаса назад
Пожалуйста, закопайте обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Рамиз 50 секунд назад
Открытие древних бактерий в вечной мерзлоте может привести к новой эпидемии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1912 постов (1828 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

128286



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сомы: не трогайте их 80 лет, и реки заполнятся чудищами от 300 кг
Сомы: не трогайте их 80 лет, и реки заполнятся чудищами от 300 кг
15 интересных фотографий из закулисья знаменитых фильмов
15 интересных фотографий из закулисья знаменитых фильмов
Набирающие популярность в сообществах
Ребята, женитесь на стюардессах
Ребята, женитесь на стюардессах
Волшебный мир российской науки
Волшебный мир российской науки
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#дети#новости#позитив#улыбнуло#полиция#Россия#Китай#Еда
#в мире#Юмор#история#интересно#маразм#машина#Подмосковье#авария#ДТП#забавно
#Прикол#люди#СССР#инцидент#кот#кошка#Девушка#Дагестан#водитель#Ynews
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде Затонувший у берегов Англии корабль признали старейшим в своем роде В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля Учёные впервые определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме Учёные впервые определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме В Южно-Китайском море обнаружили морского скорпиона размером с собаку В Южно-Китайском море обнаружили морского скорпиона размером с собаку Невидана зверушка: ученые создали мышей с двумя биологическими отцами Невидана зверушка: ученые создали мышей с двумя биологическими отцами

На что жалуетесь?

Вернуться