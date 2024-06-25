В Якутии извлекли из вечной мерзлоты древнего волка

Сенсационная находка сделана в Сибири во время экспедиции в вечную мерзлоту: обнаружен удивительно хорошо сохранившийся древний волк. Находка была передана Музею мамонта в Якутске, и в настоящее время проводится ее вскрытие.
Спустя 44 000 лет существо удивительным образом сохранилось в первозданном виде, включая мех, кости, некоторые органы и устрашающие зубы. Туша была обнаружена на глубине около 40 метров у реки Тирехтях в Абыйском районе Якутии, самом холодном регионе России.
Эксперты называют это открытие беспрецедентным и говорят, что это самый старый из известных волков, подвергшихся такому вскрытию, и даже его желудок сохранился. Они надеются, что исследование желудка и других органов волка прольет свет на его рацион питания и окружающую среду.
«Желудок остался изолированным, без загрязнений, — говорит Альберт Протопопов, заведующий отделом изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии. — В результате препарирования мы надеемся получить мгновенный срез биоты древнего плейстоценового периода. Это был активный и крупный хищник, и у нас есть возможность выяснить, чем он питался. Кроме того, в его желудке содержатся остатки того, что съела его добыча».
Максим Чепрасов, заведующий лабораторией Музея мамонта, сказал:
«Мы извлекли премоляр — зуб - чтобы определить биологический возраст находки. Однако, судя по износу зубов и развитию сагиттального гребня, мы уже можем сказать, что это взрослый самец».
По словам профессора Артемия Гончарова из Института экспериментальной медицины, это исследование может также иметь практические применения.
«Открытие древних бактерий в вечной мерзлоте может привести к разработке новых лекарств и биотехнологических продуктов", - сказал он. "Это исследование имеет огромное значение для будущего».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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