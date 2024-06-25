В Якутии извлекли из вечной мерзлоты древнего волка

«Желудок остался изолированным, без загрязнений, — говорит Альберт Протопопов, заведующий отделом изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии. — В результате препарирования мы надеемся получить мгновенный срез биоты древнего плейстоценового периода. Это был активный и крупный хищник, и у нас есть возможность выяснить, чем он питался. Кроме того, в его желудке содержатся остатки того, что съела его добыча».