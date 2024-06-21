«Звездные люди» ставят под сомнение эволюцию человека

Учёные полагают, что примитивный пещерный вид гоминид Homo naledi («Звездный человек»), обнаруженный в Южной Африке и живший более 200 000 лет назад, хоронил своих умерших и отмечал могилы наскальными символами. Это было бы типично для людей, но Homo naledi имели мозг размером с апельсин, неспособный к смыслообразующей деятельности.
Эти находки могут переписать историю, потому что подобное поведение наблюдалось только у древних Homo sapiens с более крупным мозгом.
В 2013 году палеоантрополог Ли Бергер из Витватерсрандского университета обнаружил в южноафриканской пещерной системе Райзинг Стар («Восходящая звезда») на территории комплекса «Колыбель человечества» многочисленные останки древних гоминид. Так был открыт новый вид людей, названный Homo naledi. Хомо наледи, полулюди-полуобезьяны, жили бок о бок с предками современного человека.
Они представляют интерес потому, что плохо вписываются в эволюционную цепочку: несмотря на свой малый мозг (465–550 кубических сантиметров — в три раза меньше, чем у нас), они, по мнению Ли Бергера, сознательно хоронили мертвых, совершая определенный ритуал и помечая могилы наскальными символами.
Найденные наскальные рисунки, как и захоронения, расположены в глубине пещеры в труднодоступном месте, добраться туда можно только через очень узкие тоннели. Отметины образуют геометрические узоры — кресты, иксы, треугольники, квадраты. Датировать эти рисунки очень сложно, поэтому вопрос об их возрасте остаётся открытым. Как и о том, кто является их автором. Авторы исследования, однако, считают, что кроме хомо наледи начертить эти символы в подземельях было просто некому.
Итак, выводы ученых таковы: хомо наледи хоронили своих мертвых сознательно, для захоронений существовало отдельно труднодоступное место, куда нужно было отнести тело, так что требовались совместные усилия и использование огня — следовательно, хомо наледи находились на довольно высокой ступени развития. Значит, маленький мозг им в этом не помешал.
Но все открытия ранее говорили о том, что усложнение поведения гоминидов напрямую связаны с увеличением мозга, и совершать сложные погребальные ритуалы способны только виды с большим мозгом. «H. naledi присуще такое поведение, тогда как объем их мозга — менее 600 миллилитров», — пишут авторы открытия. И продолжают: на развитие человека мог влиять не столько размер мозга, сколько нервная организация.
Надо понимать, что это лишь гипотеза авторов открытия — палеоантрополога Ли Бергера и его команды. Очень многие учёные в пух и прах её раскритиковали. Они уверены, что доказательств недостаточно, что очень многое в этом открытии «притянуто за уши» и в целом больше похоже на спекуляцию, чем на серьезную науку.
В любом случае результаты команды Ли Бергера лишь предварительные. Они требуют дальнейших исследований и веских доказательств.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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