«Звездные люди» ставят под сомнение эволюцию человека

В 2013 году палеоантрополог Ли Бергер из Витватерсрандского университета обнаружил в южноафриканской пещерной системе Райзинг Стар («Восходящая звезда») на территории комплекса «Колыбель человечества» многочисленные останки древних гоминид. Так был открыт новый вид людей, названный Homo naledi. Хомо наледи, полулюди-полуобезьяны, жили бок о бок с предками современного человека.

Они представляют интерес потому, что плохо вписываются в эволюционную цепочку: несмотря на свой малый мозг (465–550 кубических сантиметров — в три раза меньше, чем у нас), они, по мнению Ли Бергера, сознательно хоронили мертвых, совершая определенный ритуал и помечая могилы наскальными символами.