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«Звездные люди» ставят под сомнение эволюцию человека

«Звездные люди» ставят под сомнение эволюцию человека

Автор:
21 июня 2024 14:13
Сообщество : Наука
Метки: homo naledi   археология   звездный человек   исследование   открытие   палеонтология   палеонтология. находка   познавательно   
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Учёные полагают, что примитивный пещерный вид гоминид Homo naledi («Звездный человек»), обнаруженный в Южной Африке и живший более 200 000 лет назад, хоронил своих умерших и отмечал могилы наскальными символами. Это было бы типично для людей, но Homo naledi имели мозг размером с апельсин, неспособный к смыслообразующей деятельности.


Эти находки могут переписать историю, потому что подобное поведение наблюдалось только у древних Homo sapiens с более крупным мозгом.


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В 2013 году палеоантрополог Ли Бергер из Витватерсрандского университета обнаружил в южноафриканской пещерной системе Райзинг Стар («Восходящая звезда») на территории комплекса «Колыбель человечества» многочисленные останки древних гоминид. Так был открыт новый вид людей, названный Homo naledi. Хомо наледи, полулюди-полуобезьяны, жили бок о бок с предками современного человека.


Они представляют интерес потому, что плохо вписываются в эволюционную цепочку: несмотря на свой малый мозг (465–550 кубических сантиметров — в три раза меньше, чем у нас), они, по мнению Ли Бергера, сознательно хоронили мертвых, совершая определенный ритуал и помечая могилы наскальными символами.


Найденные наскальные рисунки, как и захоронения, расположены в глубине пещеры в труднодоступном месте, добраться туда можно только через очень узкие тоннели. Отметины образуют геометрические узоры — кресты, иксы, треугольники, квадраты. Датировать эти рисунки очень сложно, поэтому вопрос об их возрасте остаётся открытым. Как и о том, кто является их автором. Авторы исследования, однако, считают, что кроме хомо наледи начертить эти символы в подземельях было просто некому.


Итак, выводы ученых таковы: хомо наледи хоронили своих мертвых сознательно, для захоронений существовало отдельно труднодоступное место, куда нужно было отнести тело, так что требовались совместные усилия и использование огня — следовательно, хомо наледи находились на довольно высокой ступени развития. Значит, маленький мозг им в этом не помешал.


Но все открытия ранее говорили о том, что усложнение поведения гоминидов напрямую связаны с увеличением мозга, и совершать сложные погребальные ритуалы способны только виды с большим мозгом. «H. naledi присуще такое поведение, тогда как объем их мозга — менее 600 миллилитров», — пишут авторы открытия. И продолжают: на развитие человека мог влиять не столько размер мозга, сколько нервная организация.


Надо понимать, что это лишь гипотеза авторов открытия — палеоантрополога Ли Бергера и его команды. Очень многие учёные в пух и прах её раскритиковали. Они уверены, что доказательств недостаточно, что очень многое в этом открытии «притянуто за уши» и в целом больше похоже на спекуляцию, чем на серьезную науку.


В любом случае результаты команды Ли Бергера лишь предварительные. Они требуют дальнейших исследований и веских доказательств.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: homo naledi   археология   звездный человек   исследование   открытие   палеонтология   палеонтология. находка   познавательно   
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2  комментария
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Максим Т. 44 минуты назад
Собственно, и сегодня многим мозг не нужен. Помню, был пост здесь про этого персонажа)
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Мультголова
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